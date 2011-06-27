Rusya'nın en büyük ödeme firması, rakip firmaya DDoS saldırısı yapmakla suçlanıyor





Rusya'nın en büyük ödeme işlemleri firması ChronoPay'in kurucusu ve genel müdürü Pavel Vrublevsky, rakiplerine karşı sanal saldırı düzenlediği şüphesiyle gözaltına alındı. Siber suçlara bulaştığı iddia edilen 32 yaşındaki Vrublevsky'nin uzun süredir takip altında olduğu, rakiplerinin sistemlerini çökertmek için şirketinde hacker çalıştırdığı ifade ediliyor.

Rusya'nın en uzun soluklu sanal eczane katılım programı Rx-Promotion'un arkasındaki isim olan Rus işadamı, yerel medyanın haberine göre Maldiv tatili dönüşünde Sheremetievo havaalanında yetkililer tarafından göz altına alındı. Rusya'nın en büyük havayolu şirketi Aeroflot'un online bilet ödeme sistemi için Assist isimli firmayla rekabet eden Pavel Vrublevsky'nin, çalıştırdığı hacker ile Assisst firmasının sunucularına DDoS saldırısında bulunarak, deneme işlemleri sırasında rakibinin sistemlerini güvenilmez gösterip havayolu şirketinin genel eğilimini kendi şirketi üzerine çektiği ifade ediliyor. Interfax ajansına göre bu saldırı Aeroflot ve Assist firmalarına 1 milyon ruble yani yaklaşık 35 bin dolara mal oldu.

Güvenlik uzmanı ve gazeteci Brian Krebs'in haberine göre Pavel Vrublevsky, Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) DDoS saldırılarıyla ilişkili olan Engel kod adlı hacker Igor Artimovich'i yakalaması ve hackerın şuçunu itiraf etmesinden sonra kayıplara karışmıştı. Geçtiğimiz yıl ChronoPay firmasından sızan dökümanlar şirket ve çalışanları, scareware -en iyi virüs korumasını vaad eden ancak pratikte işe yaramayan uygulamalar- dağıtımından, online eczane dolandırıcılığına ve korsan müzik faaliyetlerine kadar pek çok siber suçla ilgili olduklarını gündeme getirmişti. ChronoPay firması, Mac OS X kullanıcılarını etkileyen son scareware dalgasının da sorumlusu olarak gösteriliyor ancak firma bunu reddediyor.