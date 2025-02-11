Mars’a 30 günlük uçuşu mümkün kılacak plazma motoru prototipi!

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Tam Boyutta Gör Rusya'daki bilim insanları, uzay yolculuğunu kökten değiştirebilecek yeni bir plazma elektrikli roket motoru prototipi geliştirdi. Manyetik plazma hızlandırıcı prensibine dayanan bu itki sistemi, geleneksel kimyasal roket motorlarının çok ötesine geçerek Mars’a seyahat süresini sadece bir ila iki aya indirebilir.

Geleneksel roketlerin çok ötesinde

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu (Rosatom) tarafından geliştirilen bu yenilikçi motor, en az 6 Newton itki gücü üretebiliyor ve 100 km/s’lik özgül itki sağlayabiliyor.

Rosatom Araştırma Enstitüsü Bilimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alexey Voronov, “Şu anda geleneksel motorlar kullanılarak Mars'a yapılacak bir uçuş tek yönde neredeyse bir yıl sürebiliyor ve bu da kozmik radyasyon ve radyasyona maruz kalma nedeniyle astronotlar için tehlikeli” diyerek, yeni plazma motorlarının bu süreyi 30-60 güne indirebileceğini vurguladı.

Plazma motoru nasıl çalışıyor?

Tam Boyutta Gör Bu motor, geleneksel roketlerden tamamen farklı bir prensiple çalışıyor. Araştırmacı Egor Biriulin’e göre, iki elektrot arasında hareket eden yüklü parçacıklar yüksek voltaj uygulanarak hızlandırılıyor. Elektrik akımı sayesinde oluşan manyetik alan, plazmayı yönlendirilmiş bir hareketle dışarı iterek itki sağlıyor.

Bu teknoloji yaklaşık 300 kW güç üretiyor ve geleneksel roketlerdeki 4.5 km/s’lik azami madde akış hızını büyük ölçüde aşarak yüklü parçacıkları (elektronlar ve protonlar) 100 km/s hıza çıkarabiliyor. Plazma motorları, kimyasal yakıtın yanmasına bağlı olmadığından motor bileşenleri aşırı ısınma sorunu yaşamıyor. Ayrıca, üretilen elektrik enerjisinin neredeyse tamamı harekete dönüştürülerek maksimum verimlilik sağlanıyor.

İlk testler yapılacak

Tam Boyutta Gör Motorun testleri, 4 metre çapında ve 14 metre uzunluğundaki bir vakum odasında yapılacak. Bu deney düzeneği, yüksek kapasiteli vakum pompaları ve ısı giderme sistemleriyle donatılmış olup uzay ortamını simüle etmek için tasarlandı.

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Şu ana kadar yapılan 2.400 saatlik laboratuvar testleri, motorun vaat edilen performansı sağlayabileceğini gösterse de, uzun vadeli uzay koşullarında nasıl çalışacağı henüz net değil.

Bu arada gelecekte, bu plazma motoru ilgili uzay aracını Dünya yörüngesine taşımak için kullanılmayacak; bu süreçte yine geleneksel kimyasal roketler kullanılacak. Belirlenen yörüngeye çıkıldığında ise plazma motoru görevin geri kalanında etkin olacak. Bu tip bir sistem esasında gezegenler arası seyahat veya kargo taşımacılığı için büyük potansiyele sahip. Öte yandan plazma motorunun uzay görevlerinde aktif olarak kullanılabilmesi için aşılması gereken engeller ve yapılması gereken geliştirmeler mevcut.

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