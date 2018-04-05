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Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

S-400 Temmuz 2019’da geliyor, Patriot’lar için top ABD’de

Türkiye’nin hava savunma sistemleri konusundaki çalışmaları S-400 ile nihayete ermişti. S-400 anlaşması, ABD’nin de yaklaşımına farklı bir boyut kazandırmış olabilir.
1 yıl
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Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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S-400 Temmuz 2019’da geliyor, Patriot’lar için top ABD’de
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Türkiye’nin hava savunma sistemi konusundaki hedefleri aslında çok yeni değil. Uzun yıllardır bu konuda çeşitli çalışmalar yapılmış bir dizi adımlar atılmıştı. Bu noktada Rusya ile olan yakınlaşma ise işin farklı bir boyutu. Rusya ile Türkiye, sıcak ilişkilerin de bir getirisi olarak S-400 konusunda anlaşmaya vardı. Rusya’nın geliştirdiği en yeni S-400 hava savunma sistemini alacak olan Türkiye, bu konuda 2020 yılından önce ürünleri teslim alamayacak gibi görünüyordu.


Gelen yeni açıklamalar ise teslimatın öne çekildiği ve 2019 yılı Temmuz ayında belirlenen yerlere kurulumların yapılabileceğini gösteriyor. Buradaki soru işareti ise Rusya’dan gelen açıklamalardan kaynaklı. 400km menzilli S-400’lerin satışa sunulacak en güncel ve en gelişmiş versiyonu 40N6 kod adını taşıyor. Bu model için Rusya hali hazırda testlere devam ediyor ve Şubat ayında yapılan testler sonucunda bir takım optimizasyonlar yapılıp yeni bir test daha Nisan - Mayıs dönemi içinde yapılacak. Seri üretime başlanma hedefi ise 2020 olarak gösteriliyordu.


Sürecin öne çekilmesi takvim içinde tolore edilebilir bir durum mu yoksa siyasi bir ifade mi orasını şimdilik kestirmek güç ancak kurulum yapıldığı takdirde ülkemizin askeri gücü adına son derece caydırıcı bir etkisi olacağına şüphe yok.

40H6M, Rusya'nın kendi kullanacağı versiyon, 40N6 ise Türkiye'nin de alacağı satılacak olan model 

Kritik mesele: Radarlar nereye kurulacak?

600km içinde tespit yapabilen bir radar ile donatılan S400, 400km menzil içinde vurucu güce sahip. Füzeler saniyede 4.8km hıza ulaşacak şekilde ateşlenebiliyor ve maksimum 30km yüksekten uçuyor. 36 adete kadar tehdit eş zamanlı olarak hedeflenebiliyor.


Tüm bu rakamlar gayet ilgi çekici olsa da işin asıl mesele olan kısmı radarın nereye kurulacağı noktasında düğümleniyor. Yer şekilleri itibariyle Anadolu coğrafyası, engebeli araziler nedeni ile bu tür radarların menzilini kesintiye uğratan en büyük handikaplardan birini taşıyor. Ortaya çıkan kapsam haritaları ise muhtemelen bu yer şekillerinin yaratacağı dezavanatajı ise hesaba katmadan kaba taslak bir menzil ortaya koyuyor. Dolayısıyal kurulacak konum şu anda her şeyden daha kritik bir hal almış durumda.

S-400 Temmuz 2019’da geliyor, Patriot’lar için top ABD’de
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Patriot'lar oyuna girecek mi?

Tüm bunlar olurken işin bir de Patriot yanıt var. Daha önce Patriot’ları satma konusunda işi ağırdan alan, satmaya yanaşsa da oyunu tamamen kendi kuralları ile oynamaya yeltenen ABD, S-400 anlaşması ile biraz daha makul bir noktaya gelmiş durumda.


Türkiye’nin satın alma şartnamesindeki olmazsa olmazların başında ise elbette ki teknoloji transferi ve küçük oranlarda da olsa yerli üretim konusunu geliyor. Kendi hava savunma sistemimizi geliştirme noktasında sıfır sayılabilecek bir düzeyden başladığımız bu odakta Türk mühendislerinin kazanacağı her türlü tecrübe ve teknoloji transferi imkanı büyük önem arz ediyor.


Yapılan son açıklamalarda da ABD’ye satın alma konusunda teklifin yapıldığı ancak Patriot’ları üreten ABD’li şirketin teknoloji transferi ve yerli üretim gibi konularda isteksiz olması sürecin önünü tıkayan unsurlardan biri olarak gösteriliyor.


Ülke yönetimine geldiğinden bu yana aldığı ekonomik ve ticari kararlar ile ABD’yi farklı bir noktaya çeken Trump’ın diğer ülkelere bir şeyler satma konusundaki ısrarcı tutumu da olayları Türkiye’nin istediği bir seviyeye çekebilir. İlerleyen günlerde bu konuda da şaşırtıcı adımlar görebiliriz. Tabi bu işin bir de kurulacak olan sistemlerin nasıl korunacağı var ki o daha başka bir tartışma konusu.


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ahmet. 1 yıl en beğenilen redoracle
Yerli ve milli durumları yok zaten.Birini ABD birini Rusya üretiyor. Biz de birazcık bir şeyler öğrenip de kendi projelerimizde çalışacak mühendislerimizin tecrübe edinmesini azami ölçüde nasıl sağlarız hesabını yapıyoruz. Her şey net aslında.
Yerli ve milli durumları yok zaten.Birini ABD birini Rusya üretiyor. Biz de birazcık bir şeyler öğrenip de kendi projelerimizde çalışacak mühendislerimizin tec...
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2 Yanıt Yanıtla +35
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faniseyler 1 yıl
Milli hava savunmamız için çok gerekli bi sistem. Ama bununlada yetinmeyip yerli imkanlar ile daha da geliştirmemiz lazım.
Hatta artık nukleer bir güç olup caydırıcılığımızı daha da arttırmamız lazım.
Bu konuda Pakistan ile yapılacak işbirliği bizi daha çok sevindirir. Keferelere pek güvenmiyorum.
Milli hava savunmamız için çok gerekli bi sistem. Ama bununlada yetinmeyip yerli imkanlar ile daha da geliştirmemiz lazım.Hatta artık nukleer bir güç olup...
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yşahin 1 yıl
Artık S400 aldık bitti geri dönüş yok.
Abd bize patriot satarsa satsın patriot da alacağız
Hem s400 mız var hemde patriot ikiside bizim
Abd, s400 alma yoksa patriot vermem dese. Derimki patriotunuz sizi girsin patriot almam S400 alacam.
Artık S400 aldık bitti geri dönüş yok.Abd bize patriot satarsa satsın patriot da alacağızHem s400 mız var hemde patriot ikiside bizimAbd, s400 a...
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hamza5806 4 ay
Yalnız harita çok havalı lan acayip hoşuma gitti.
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DH Misafiri 4 ay
Balistik füzeler için geliştirilen sistem S500'dür. S500'de şuan Rusya'nın hiç kimseye satmadığı bir sistemdir. Bildiğim kadarıyla balistik füzeler için hava savunma sistemi sadece ABD ve Rusya'da var. Çin'de HQ-19 adlı böyle bir sistem geliştiriyor. Ee bizim daha kısa ve orta menzil savunmamız yokken sen dünyada 3 ülkenin sahip olduğu sistemi mi istiyorsun :) Bilgisiz, yazıyorsunuz cidden. Kusura bakma o sistemi stratejik nedenlerle satmıyorlar, parasıyla bile alamıyorsun..
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DH Misafiri 4 ay
Rusya, Suriye'ye S400 kurduğundan bu yana hava sahasını kontrol altına aldı. bizimkiler bile Suriye operasyonu için Rusya'nın radarları kapatmasını bekledi. Hafife almayın, kendi sınıfında dünyanın en iyi HSS'lerden birisi ve Türkiye'nin acil ihtiyacı var.
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Chillout 1 yıl
Gelsin nasıl olsa envanterde çürüyüp çöp olacak. Rusyaya hoş gözükmek ve Rusya suriyede gezmemize izin versin diye aldığımız gereksiz sistem
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mustafaaydemir 1 yıl
Patriot'un kontrolü abd savunma bakanlığında s400'lerin kontrolü Rusya'da şimdi Rusya bize saldırsa s400'ler çalısmaz abd saldırsa patriotlar bizde kendi sistemimizi geliştirene kadar ikisindende alırız ki kim saldırırsa diğerinin sistemiyle engelleyebilelim. Ama i.b.n.e.l.e.r pazarlık yapıp beraber girmeye kalkarsa kendi savunma sistemimizi yapmadan o zaman eski duzende savunmaya devam 😂
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Hasan07-36 1 yıl mustafaaydemir
Aslında bence pek öyle tehditler yok. ABD bize saldıramaz. Ordumuz hafife alınacak bir ordu değil, ABD belki bizi mahveder ama kendisi de çok büyük yaralar alır fakat iş bununla da kalmaz üyesi olduğumuz Nato komple dağılır böyle bir durumda. Rusya saldırırsa da Nato devreye girecektir. Yeter ki Nato'da kalmaya devam edelim.
Yapacakları tek iş şu an da yaptıkları gibi PKK, YPG gibi terör örgütleriyle başımızı ağrıtmak.
Tabi ki yine de dünyada neler olacağı hiç belli olmaz, her şeye hazırlıklı olmakta fayda var. Hava savunma konusunda özellikle de balistik füze savunması önemli ama 30 km maksimum irtifa ile S400'den bu konuda pek beklentim yok maalesef. Balistik füzeler uzay diyebileceğimiz kadar yüksek irtifadan hedefine ilerliyor. S400 de bunları ancak son aşama olan dalış aşamasına geldiğinde vurabilir ki o zaman da geç kalınmış olabilir. Bu füzeler saniyede 6-7 km gibi hayvani hızlarla hedefe dalış yapıyor.
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_turbo_ 1 yıl
Ne simdi? S400 tamam degilmi? Tamamsa nedir bu Patriot teklifi? Hicbirsey anlasilmiyor.
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maniague 1 yıl
topu ABD'ye verdikçe kendi kalemize gol yiyoruz, milletçe bi anlayamadık gitti yanına koyim.
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gun 1 yıl ressi1
S400 yazılımını tamamen bizim kendimiz geliştireceğimize dair bilgiler vardı şu şekilde zaten NATO uçaklarına kitleniyordu.
cumhuriyet.com.tr/...
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transverse 1 yıl gun
Öyle bir şey söz konusu dahi olamaz. Safsata
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gun 1 yıl Guest-1DFD8C17B
Bence sürü saldırısı gelişinceye kadar şimdilik bir güncellemeye gerek yok. S400 36 hedefi takip edebiliyor yüzlerce minik hedef ile saldırılması bekleniyor ilerde bakın en dandik sürü drone saldırısı ile Rusya, Suriye’de kayıp verdi daha yeni.
Biz alacağız ama kendi geliştirmemiz çok önemli çünkü 30 yıldır ilk defa değişim rüzgarı esiyor hava saldırı sistemlerinde.
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gun 1 yıl transverse
Kanımca S400 acil durum için alındı ki onun alınmış oluşu bir çok başka kapıyı açtı mesela Patriot ve Aster. Zira artık güçlü bir hava savunma sistemimiz olunca bize kendi ellerindekileri satmamaları için bir neden kalmadı. Bu siyasi bir koz olarak kullanılıyordu.
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