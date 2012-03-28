SAMA, 370 Watt kapasiteli yeni güç kaynağını duyurdu

Pek çok üretici yüksek kapasiteli güç kaynaklarına yoğunlaşırken, Çin merkezli komponent üreticisi SAMA, yüksek kaliteli bileşenlere yer verdiği 370 Watt kapasiteli yeni güç kaynağını tanıttı. Black Charms adı verilen ve giriş seviyesi masaüstü bilgisayarlar ile ofis sistemlerini hedefleyen güç kaynağı, çiftli 12v rail tasarımını kullanıyor.

Soğutma için 120mm çapında fanın kullanıldığı güç kaynağı 80Plus sertifikasına sahip olmasa da %80'nin üzerinde verimlilik sunduğu ve 340 Watt civarında çıkış sağladığı belirtiliyor. Üzerinde 60cm uzunluğunda 24pin ATX ve 70cm uzunluğunda 4+4 pin ATX/EPS konnektörlerine yer verilen güç kaynağı aynı zamanda şık bir tasarıma sahip.

Yakın zamanda satışa sunulması beklenen SAMA Black Charm'ın fiyatı ise açıklanmadı.