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SAMA, 370 Watt kapasiteli yeni güç kaynağını duyurdu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
14,3b
1
33
Güç Kaynağı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Pek çok üretici yüksek kapasiteli güç kaynaklarına yoğunlaşırken, Çin merkezli komponent üreticisi SAMA, yüksek kaliteli bileşenlere yer verdiği 370 Watt kapasiteli yeni güç kaynağını tanıttı. Black Charms adı verilen ve giriş seviyesi masaüstü bilgisayarlar ile ofis sistemlerini hedefleyen güç kaynağı, çiftli 12v rail tasarımını kullanıyor.
Soğutma için 120mm çapında fanın kullanıldığı güç kaynağı 80Plus sertifikasına sahip olmasa da %80'nin üzerinde verimlilik sunduğu ve 340 Watt civarında çıkış sağladığı belirtiliyor. Üzerinde 60cm uzunluğunda 24pin ATX ve 70cm uzunluğunda 4+4 pin ATX/EPS konnektörlerine yer verilen güç kaynağı aynı zamanda şık bir tasarıma sahip.
Yakın zamanda satışa sunulması beklenen SAMA Black Charm'ın fiyatı ise açıklanmadı.

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Applejack 7 yıl en beğenilen
Türkiye'de satışı olmayan beş para etmez bir psu'nun haberi niye yapılıyor anlamış değilim doğrusu.
2 Yanıt Yanıtla +17
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Psydia 7 yıl baysan240
baysan240
yaw müdür yüksek kalite diyeceksin 80plus sertifikası olmayacak üstüne bide 370 watt olacak millet ne yapsın bunu marka üreticiler bile yanaşmaz bu ürüne 350 watt olsun 80plus olsun derler adama (ki bende öyle diyorum
)


Casper bunu bile satmanin yolunu bulur ^^
"80Plus sertifikali guc kaynagi kullanan Casper, yuksek enerji verimliligi sayesinde sizi ve sevdiklerinizi dusunur."
baysan240yaw müdür yüksek kalite diyeceksin 80plus sertifikası olmayacak üstüne bide 370 watt olacak millet ne yapsın bunu marka üreticiler b...
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Santino Santorelli 7 yıl
370w nedir aqa?..
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stepcideee 7 yıl
buna +9 basanlar da ayrı bir komedi..
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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V4LKyR 7 yıl
saintroyo
V4LKyR
o 340 verirken şebekeden ne kadar çekiyor? 400 watt mı çekiyor yoksa 700 watt mı çekiyor? işte verimlilik budur. %85 verimlililiğe sahip olan bir psu nun 600 watt ihtiyacı olan sisteme o ihtiyacı olan 600 watt lık gücü verirken şebekeden çektiği güç 600*100/85 tir. yani 705 watt.. oysa aynı sistem için %70 lik verimliliğe sahip bir psu kullansak 600*100/70 yani 857 watt çeker.. psuların üzerlerinde yazan %80, %80+, %80 bronze, %80 silver, %80 gold ve platinum ibareleri bu verimliliği temsil eder.

O zaman, bizim 2 adet noktayı analiz etmemiz lazım. Bunlardan birincisi, PSU'nun giriş olarak şebekeden ne kadar güç çektiği ve bunun, üzerindeki etikette yazan güce oranı. İkinci nokta ise, PSU'nun çıkış olarak PC elemanlarına verdiği gücün peak değerinin, üzerindeki etikete oranı. Elimizde yüzde üzerinden iki oran var. Bu iki oran belirli sayıları geçtiği zaman belirli sertifikalar alıyor demekki PSU. İlginç.
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V4LKyR 7 yıl
knnkpln
V4LKyRUsta, elemanlar sertifika mertifika almamış ama, yapmış olduğum hesaplar doğrultusunda (max. 340W çıkış vereceğini baz alarak) verimliliğini 91.8918% buldum. Bu seviyenin hangi sertifikaya tekabül ettiğini hepimiz biliriz.
Arkadaşım verimlilik öyle hesaplanmaz.Şebekeden çektiği güç 370w değilki sen kalkıp %91 verimli diyorsun.

Peki nasıl hesaplanır?
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knnkpln 7 yıl V4LKyR
V4LKyR

knnkpln

V4LKyRUsta, elemanlar sertifika mertifika almamış ama, yapmış olduğum hesaplar doğrultusunda (max. 340W çıkış vereceğini baz alarak) verimliliğini 91.8918% buldum. Bu seviyenin hangi sertifikaya tekabül ettiğini hepimiz biliriz.
Arkadaşım verimlilik öyle hesaplanmaz.Şebekeden çektiği güç 370w değilki sen kalkıp %91 verimli diyorsun.


Peki nasıl hesaplanır?

O 370w o güç kaynağının peak değeri.340w sürekli verdiği değer.Ama bu değerler kasanın içine verdiği güç yani output değeri.In put değeri bundan fazladır.Yani misal bu güç kaynağı %80 verimli ise ve maksimum 370w veriyorsa 370w / 0.8= 462w.Verimliliği kabaca ölçmek için giren ve çıkan watt değerini bilmen lazım.
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saintroyo 7 yıl V4LKyR
V4LKyR


o 340 verirken şebekeden ne kadar çekiyor? 400 watt mı çekiyor yoksa 700 watt mı çekiyor? işte verimlilik budur. %85 verimlililiğe sahip olan bir psu nun 600 watt ihtiyacı olan sisteme o ihtiyacı olan 600 watt lık gücü verirken şebekeden çektiği güç 600*100/85 tir. yani 705 watt.. oysa aynı sistem için %70 lik verimliliğe sahip bir psu kullansak 600*100/70 yani 857 watt çeker.. psuların üzerlerinde yazan %80, %80+, %80 bronze, %80 silver, %80 gold ve platinum ibareleri bu verimliliği temsil eder.
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E_Aydin35 7 yıl
Açıklamada yazan "şık bir tasarımına sahip" yorumunu hiç desteklemedim doğrusu.:)
Bu tür fan çözümlerinin satışı için hangisi ucuzsa o kazanır diyorum..
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lazarus_01 7 yıl
Bence aklımıza dırek yuksek guc gelmemelı pıyasaya ucuz gırerse mantıklı olur.su an bıle br ewerest boost bu tur kasaların kullandıgı powerları , sade power modellerını herkes bılıyor onlarda kalıtelı degılken bnce bu gırıs sevıyesı ıcın gayet mantıklı olacaktır.Rsımdekı gıbı ve sayet anlatıldıgı gıbı ıse :)
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perikentli 7 yıl
arkadaşlar piyasada ucuz kasaların içindeki 350 w psu lardan iyi oldugu kesin ama trde nezaman satısa cıkarda millet bundan faydalanır bilmem
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knnkpln 7 yıl
V4LKyR
Usta, elemanlar sertifika mertifika almamış ama, yapmış olduğum hesaplar doğrultusunda (max. 340W çıkış vereceğini baz alarak) verimliliğini 91.8918% buldum. Bu seviyenin hangi sertifikaya tekabül ettiğini hepimiz biliriz.

Arkadaşım verimlilik öyle hesaplanmaz.Şebekeden çektiği güç 370w değilki sen kalkıp %91 verimli diyorsun.
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V4LKyR 7 yıl
Usta, elemanlar sertifika mertifika almamış ama, yapmış olduğum hesaplar doğrultusunda (max. 340W çıkış vereceğini baz alarak) verimliliğini 91.8918% buldum. Bu seviyenin hangi sertifikaya tekabül ettiğini hepimiz biliriz.
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vidoko 7 yıl
çıkması iyi olmuş, ne olursa olsun 80pulus özellikli power suppyler el yakıyor, ev kullanıcıları için en azından diğer markaların fiyat standartını birazdaha aşağı çekmesi bakımından, bu tür markaları destekliyorum.zaten fiyatıda ucuz olacaktır.
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