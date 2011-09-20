SAP Forum'da iPad rüzgarı esecek

Kurumsal çözümleriyle sektörün en önemli isimlerinin başında gelen SAP'nin ülkemizde düzenleyeceği SAP Forum, Apple'ın ülkemizdeki distribitörü olan Bilkom'un Experience Center/Deneyim Noktası sponsorluğu ve katılımıyla bu sene 23 Eylül Cuma günü Lütfi Kırdar Kongre Sarayı'nda düzenlenecek. Türkiye ekonomisinin önde gelen kurum ve eksperlerini bir araya getirmesi beklenen foruma, satranç dünyasının efsanevi ismi Garry Kasparov'un yanı sıra iPad'in iş amaçlı kullanımıyla ilgili hazırlanan Experience Center damgasını vuracak.

"En iyi hamle " sloganıyla kapılarını ziyaretçilere açacak ve açılış konuşması Garry Kasparov tarafından yapılacak olan SAP Forum'un en iyi alanında kurulacak olan Experience Center'da (Deneyim Merkezi) Türkiye’nin tek yetkili Apple distribütörü Bilkom, iPad'in kullanım olanaklarından, özellikle de şirketlerdeki kullanım alanlarından, örnek vererek ziyaretçilere gerçek bir mobilite deneyimi sunacak. iPad’in iş eksenli özelliklerini öne çıkaran etkili bir sunum da gerçekleştirileceği forumun DemoJam alanında ise Bilkom tarafından sektörünün Dijital Yaşam Koçu seçilen SAP Türkiye İş Geliştirme Yöneticisi Musa Zorbozan firmaların iPAD ile neler yapabileceğini ayrıntılarıyla anlatacak.

Bu yıl 16'ncısı gerçekleştirecek olan SAP Forum, SAP'nin birçok alandaki çözümüne odaklanarak; ziyaretçilerin detaylı bilgi sahibi olmasını sağlıyor.