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SAP Forum'da iPad rüzgarı esecek

7 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Shady
Haber Editörü
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Kurumsal çözümleriyle sektörün en önemli isimlerinin başında gelen SAP'nin ülkemizde düzenleyeceği SAP Forum, Apple'ın ülkemizdeki distribitörü olan Bilkom'un Experience Center/Deneyim Noktası sponsorluğu ve katılımıyla bu sene 23 Eylül Cuma günü Lütfi Kırdar Kongre Sarayı'nda düzenlenecek. Türkiye ekonomisinin önde gelen kurum ve eksperlerini bir araya getirmesi beklenen foruma, satranç dünyasının efsanevi ismi Garry Kasparov'un yanı sıra iPad'in iş amaçlı kullanımıyla ilgili hazırlanan Experience Center damgasını vuracak.

"En iyi hamle " sloganıyla kapılarını ziyaretçilere açacak ve açılış konuşması Garry Kasparov tarafından yapılacak olan SAP Forum'un en iyi alanında kurulacak olan Experience Center'da (Deneyim Merkezi) Türkiye’nin tek yetkili Apple distribütörü Bilkom, iPad'in kullanım olanaklarından, özellikle de şirketlerdeki kullanım alanlarından, örnek vererek ziyaretçilere gerçek bir mobilite deneyimi sunacak. iPad’in iş eksenli özelliklerini öne çıkaran etkili bir sunum da gerçekleştirileceği forumun DemoJam alanında ise Bilkom tarafından sektörünün Dijital Yaşam Koçu seçilen SAP Türkiye İş Geliştirme Yöneticisi Musa Zorbozan firmaların iPAD ile neler yapabileceğini ayrıntılarıyla anlatacak.

Bu yıl 16'ncısı gerçekleştirecek olan SAP Forum, SAP'nin birçok alandaki çözümüne odaklanarak; ziyaretçilerin detaylı bilgi sahibi olmasını sağlıyor.


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by_ProXy 7 yıl
Bencede çok ilkel bir program ama Koç Holding tarafından bir çok sirketinde kullanılıyor ve dediğiniz gibi adamlar deli paralar alıyorlar.. Peh... ben olsam vermezdim... O paralara daha iyi sistemler alabilirim.
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Erasmus78 7 yıl by_ProXy
by_ProXy

Bencede çok ilkel bir program ama Koç Holding tarafından bir çok sirketinde kullanılıyor ve dediğiniz gibi adamlar deli paralar alıyorlar.. Peh... ben olsam vermezdim... O paralara daha iyi sistemler alabilirim.

SAP yi hiç kullanmadım. Zira pahalı geldiği için AXAPTA aldık şirkete. Ancak her daim SAP'in kurumsal çözümler konusunda daima bir numara olduğunu söylerler. Hatta eğer bilgim yanlış değilse SAP'in ERP çözümünü full kurmaya kalksanız danışmanlık hizmeti ile beraner 1.200.000 € + KDV gibi bir fiyatı var. Yalnız dediğim gibi kesin emin değilim. Bu bilgi yanlış da olabilir. Fakat şirketimizin Depo, Satınalma-Lojistik, Muhasebe ve Teklif modüllerine Çözümevinden aldığımız fiyat 450.000€+KDV dir. Tabii danışmanlık hizmeti ile beraber.
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Turkforce 7 yıl
SAP 'nin pc markası olduğunu düşünen insanlar var aramızda. Bu haberin burda olmaması lazım.
Evet SAP dünyanın en pahalı ve işe yaramaz firmalarından biridir. Ispatı için "ERP başarısızlıkları" olarak arama yapabilirsiniz.
Ayrıca haftalardır bitmek bilmeyen spam mailleri ile davetiye göndermeleri;
üstüne üstlük mail listesinden çıkış yapıldığı halde halen günde birkaç kere mail göndermeleride ne kadar rezil bir şirket olduklarının ıspatıdır.
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DH Misafiri 7 yıl
Evet SAP'ın şuan devlet dairelerinde uygulanmaya koyulmuş ne kadar sistemi varsa berbat ötesi
Örnek TCDD,OFİS vs vs
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SiR MaNiaC 7 yıl
SAP ve Apple. Ne kadar da benzer firmalar. Kazıkçı ve işe yaramaz.
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Erasmus78 7 yıl
SiR MaNiaC

SAP ve Apple. Ne kadar da benzer firmalar. Kazıkçı ve işe yaramaz.

Apple'i geçiyorum da;

Sap? İşe yaramaz?
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Guest-F8946C419 7 yıl SiR MaNiaC
SiR MaNiaC

SAP ve Apple. Ne kadar da benzer firmalar. Kazıkçı ve işe yaramaz.

İşe yaramaz?

Senin şuan izlediğin reklamlar çevrede gördüğün afişler vs... birçok şey yapılırken hangi pc tercih ediliyor?
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LORDTEK 7 yıl
SAP da çok pahalı kardeşim. Yani SAP için olmazsa olmaz diyen kaç şirket var ki Türkiye'de?
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Erasmus78 7 yıl LORDTEK
LORDTEK

SAP da çok pahalı kardeşim. Yani SAP için olmazsa olmaz diyen kaç şirket var ki Türkiye'de?

Biz muhasebe, depo, satın alma, teklif, satış ve CRM modülleri için teklif almıştık.
450.000€ + KDV gibi küçük bir rakam istemişlerdi yanlış hatırlamıyorsam.


Sonra 30.000$ Microsoft Dynamics Axapta aldık. Hem de CRM hariç tüm modüller var.
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sertacarslan 7 yıl
Başlığı okuyunca sapgui'nin ipad versiyonu falan çıktı sandım.
Göreceğiz bakalım ne olacak.
Bir uzak masaüstünden bağlantı gösterisi yapıp bırakmasınlar da...
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Guest-F8946C419 7 yıl
Slogan çok iyi seçilmiş, konunun temasıyla uygun..


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