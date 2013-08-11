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SATA 3.2 revizyonu resmi olarak duyuruldu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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HDD / SSD
Ekrem71
Haber Editörü
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SATA 3.2 revizyonu resmi olarak duyuruldu

Serial ATA olarak da bilinen SATA veri aktarım teknolojisinin standartları, SATA Uluslararası Organizasyonu - SATA-IO tarafından belirleniyor. Ancak 6Gbps hızlarına kadar aktarım imkanı tanıyan SATA 3'ün performans darboğazı nedeniyle MacBook Air ve VAIO Pro gibi modeller PCI Express tercih etmek durumunda kalmıştı. 

SATA-IO bu bakımdan uzun süredir üzerinde çalıştığı SATA 3.2 standardını resmi olarak duyurdu. SATA 3.2 standardında SATA ve PCIe depolama ürünlerine biraraya gelme imkanı sunan SATA Express, güç yönetiminde iyileştirmeler, yeni SATA form faktörleri ve SSD melez sürücüler için optimizasyonlar yer alıyor.

SATA Express ilk olarak Haziran ayında duyurulmuştu. Bu özellik SATA ve PCIe çözümlerinin birarada kullanılmasına imkan tanıyor. Böylece 2GBps hızlarına kadar çıkabilen PCIe 3.0 teknolojisinden en iyi şekilde faydalanılabilinirken, bu en çok SSD ve melez SSD çözümlerine fayda sağlayacak. Standart disk sürücüler için ise SATA desteği verilmeye devam edilecek.

SATA 3.2 revizyonu M.2 form faktörünü de beraberinde getiriyor. Daha küçük form faktörlerine imkan tanıyan M.2 ile ince yapılı tablet ve Ultrabook gibi cihazlar için daha küçük SATA SSD'lerin de önü açılıyor. Ayrıca WiFi, USB, PCIe ve SATA gibi uygulamalar da destekleniyor.

SATA 3.2 revizyonu ile ayrıca entegre SSD çözümü microSSD, çıkarılabilir ve genişleyebilir depolama standardı USM, ince USM Slim standardı, Ultrabook gibi taşınabilir cihazlarda her zaman bağlı konseptini destekleyen ve çok az güç tüketen DevSleep güç yönetimi, SATA depolama cihazı ile ilgili sisteme ayrıntılı bilgiler verebilen Geçişli Enerji Raporlama, melez SSD birimlerinin performansını artıracak Melez Bilgi gibi yenilikler de sunuluyor.

SATA 3.2 revizyonu 13 Ağustos'taki Flash Bellek Konferansı'nda ayrıntılı olarak katılımcılara aktarılacak. 

https://www.sata-io.org/sata-express Yorum Yaz
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thestell 6 yıl en beğenilen Nokia Specialist
TurboCore

Bilgisayarlar çok hızlı gelişiyor.

1993 amd 120mhz

2013 amd 8ghz

20 yılda 10 yaşında diye dalga geçtiğimiz çocuk evlenip çocuk sahibi oluyor.
TurboCoreBilgisayarlar çok hızlı gelişiyor.1993 amd 120mhz2013 amd 8ghz20 yılda 10 yaşında diy...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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JoeyBane 6 yıl
PCI Express kullanımı nihayet kafaya dank etti. Hızların yükselmesi lazım. Aksi takdirde yakında ram kapasiteleri daha da gelişecek ve SSD'ye olan rağbet azalacaktır. 550mb/sn ssd mi 3500mb/sn ramdisk mi diye sorarsanız. Dezavantajlarına rağmen ramdisk daha avantajlı geliyor.
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orhanyıldız 6 yıl
Ddr4den haber verin.
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killnOd 6 yıl orhanyıldız
orhanyıldız

Ddr4den haber verin.

Aslinda ddr3 den direk ddr5 e gecilse daha iyi olur.Bu teknoloji hazir cunku.ddr 4 bile 2014 yilinda cikacak deniyor ki oda kesin degil , onun yerine 2015 de dogrudan ddr5 i cikarsalar daha iyi olur.
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netstat 6 yıl
o kadar dedim bu aralar sistem toplamayın dedim bak ne oldu. yakında ddr4 ramler de çıkacak. sistem toplama zamanı değil bu aralar
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sangokudbgt 6 yıl
Bilgisayarlar gelişiyor ama nereye gelişiyor?
Bu konsol deryası teknolojik gelişmenin önünü tıkadı resmen. 5 senelik kartlarile çoğu oyun max ayarlarda oynanabiliyor. Teknolojiler geliyor ve alıyoruz ama kullanmaya gelince fıss!
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HeavyClocker 6 yıl
SATA Express de geldi


Tamda işlemci değiştirecektim
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gmfaruk 6 yıl
çook büyük gelişme bravo
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Nokia Specialist 6 yıl
Bilgisayarlar çok hızlı gelişiyor.

1993 amd 120mhz

2013 amd 8ghz
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Schrödinger Kedisi 6 yıl Nokia Specialist
TurboCore
Bilgisayarlar çok hızlı gelişiyor.

1993 amd 120mhz

2013 amd 8ghz

Arada 20 sene oldugunun farkında mısın
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thestell 6 yıl Nokia Specialist
TurboCore

Bilgisayarlar çok hızlı gelişiyor.

1993 amd 120mhz

2013 amd 8ghz

20 yılda 10 yaşında diye dalga geçtiğimiz çocuk evlenip çocuk sahibi oluyor.
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