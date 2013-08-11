SATA 3.2 revizyonu resmi olarak duyuruldu





Serial ATA olarak da bilinen SATA veri aktarım teknolojisinin standartları, SATA Uluslararası Organizasyonu - SATA-IO tarafından belirleniyor. Ancak 6Gbps hızlarına kadar aktarım imkanı tanıyan SATA 3'ün performans darboğazı nedeniyle MacBook Air ve VAIO Pro gibi modeller PCI Express tercih etmek durumunda kalmıştı.





SATA-IO bu bakımdan uzun süredir üzerinde çalıştığı SATA 3.2 standardını resmi olarak duyurdu. SATA 3.2 standardında SATA ve PCIe depolama ürünlerine biraraya gelme imkanı sunan SATA Express, güç yönetiminde iyileştirmeler, yeni SATA form faktörleri ve SSD melez sürücüler için optimizasyonlar yer alıyor.





SATA Express ilk olarak Haziran ayında duyurulmuştu. Bu özellik SATA ve PCIe çözümlerinin birarada kullanılmasına imkan tanıyor. Böylece 2GBps hızlarına kadar çıkabilen PCIe 3.0 teknolojisinden en iyi şekilde faydalanılabilinirken, bu en çok SSD ve melez SSD çözümlerine fayda sağlayacak. Standart disk sürücüler için ise SATA desteği verilmeye devam edilecek.





SATA 3.2 revizyonu M.2 form faktörünü de beraberinde getiriyor. Daha küçük form faktörlerine imkan tanıyan M.2 ile ince yapılı tablet ve Ultrabook gibi cihazlar için daha küçük SATA SSD'lerin de önü açılıyor. Ayrıca WiFi, USB, PCIe ve SATA gibi uygulamalar da destekleniyor.





SATA 3.2 revizyonu ile ayrıca entegre SSD çözümü microSSD, çıkarılabilir ve genişleyebilir depolama standardı USM, ince USM Slim standardı, Ultrabook gibi taşınabilir cihazlarda her zaman bağlı konseptini destekleyen ve çok az güç tüketen DevSleep güç yönetimi, SATA depolama cihazı ile ilgili sisteme ayrıntılı bilgiler verebilen Geçişli Enerji Raporlama, melez SSD birimlerinin performansını artıracak Melez Bilgi gibi yenilikler de sunuluyor.





SATA 3.2 revizyonu 13 Ağustos'taki Flash Bellek Konferansı'nda ayrıntılı olarak katılımcılara aktarılacak.

https://www.sata-io.org/sata-express