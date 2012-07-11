SES, 51.uydusu SES-5'i fırlattı

50 uydudan oluşan filosuyla dünyanın önde gelen uydu operatörlerinden biri olan SES, 51.uydusu SES-5’in başarıyla fırlatılarak yörüngedeki yerini aldığını duyurdu.SES-5’in yörüngedeki yerini almasıyla birlikte Avrupa, Afrika ve Orta Doğu’da yeni uydu kapasitesi de sağlanmış oldu.

10 Temmuz’da ULS Proton Breeze M roketi üzerinde uzaya fırlatılan SES-5, 9 saat 12 dakika süren yolculuktan sonra Proton roketinin Breeze M üst kademesi, uyduyu doğrudan transfer yörüngesine başarıyla fırlattı.

5 derece doğu yörünge yuvasına yerleştirilen uzay aracı, 36 aktif Ku-band transponder ve 24’e kadar çıkabilen aktif C-band transponder kapasitesine sahip. Biri İskandinav ve Baltık ülkelerine, bir diğer ise Sahraaltı Afrika’ya hizmet verecek olan Ku-band ışınının yanı sıra uzay aracı üzerinde biri küresel kapsama alanına sahip, diğeri ise Avrupa, Afrika ve Orta Doğu’yu içine alan yarıküreyi kapsayan iki C-band ışını bulunuyor.

Afrika ve Orta Doğu’da doğrudan eve hizmetleri (DTH), genişband, denizcilik iletişim sistemleri, GSM veri aktarımı ve VSAT uygulamaları için yüksek performans sağlaması hedeflenen SES-5 uydusunun fırlatılmasıyla ilgili olarak SES Başkanı Romain Bausch, şunları söyledi:

Son on ay içinde Space Systems/Loral firması tarafından teslim edilen üçüncü SES uydusu olan SES-5 ile ILS-Proton roketi 2012 yılında ikinci kez başarılı şekilde fırlatılmış oldu. SES-5 ayrıca Avrupa Komisyonu’nun EGNOS sistemini de barındırıyor. Bu yeni ve güçlü uydu, küresel SES filosunda 51. sırada yerini aldı. Detaylı yörünge testlerinin ardından SES ve müşterileri artık Avrupa, Afrika ve Orta Doğu'da yeni ve ileri teknoloji uydu kapasitesi sağlayan SES-5 uydusundan faydalanabilir.





SES-5’in fırtlatma görüntülerini aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.





