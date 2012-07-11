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SES, 51.uydusu SES-5'i fırlattı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Shady
Haber Editörü
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50 uydudan oluşan filosuyla dünyanın önde gelen uydu operatörlerinden biri olan SES, 51.uydusu SES-5’in başarıyla fırlatılarak yörüngedeki yerini aldığını duyurdu.SES-5’in yörüngedeki yerini almasıyla birlikte Avrupa, Afrika ve Orta Doğu’da yeni uydu kapasitesi de sağlanmış oldu.
10 Temmuz’da ULS Proton Breeze M roketi üzerinde uzaya fırlatılan SES-5, 9 saat 12 dakika süren yolculuktan sonra Proton roketinin Breeze M üst kademesi, uyduyu doğrudan transfer yörüngesine başarıyla fırlattı. 
5 derece doğu yörünge yuvasına yerleştirilen uzay aracı, 36 aktif Ku-band transponder ve 24’e kadar çıkabilen aktif C-band transponder kapasitesine sahip. Biri İskandinav ve Baltık ülkelerine, bir diğer ise Sahraaltı Afrika’ya hizmet verecek olan Ku-band ışınının yanı sıra uzay aracı üzerinde biri küresel kapsama alanına sahip, diğeri ise Avrupa, Afrika ve Orta Doğu’yu içine alan yarıküreyi kapsayan iki C-band ışını bulunuyor. 
Afrika ve Orta Doğu’da doğrudan eve hizmetleri (DTH), genişband, denizcilik iletişim sistemleri, GSM veri aktarımı ve VSAT uygulamaları için yüksek performans sağlaması hedeflenen SES-5 uydusunun fırlatılmasıyla ilgili olarak SES Başkanı Romain Bausch, şunları söyledi:
Son on ay içinde Space Systems/Loral firması tarafından teslim edilen üçüncü SES uydusu olan SES-5 ile ILS-Proton roketi 2012 yılında ikinci kez başarılı şekilde fırlatılmış oldu. SES-5 ayrıca Avrupa Komisyonu’nun EGNOS sistemini de barındırıyor. Bu yeni ve güçlü uydu, küresel SES filosunda 51. sırada yerini aldı. Detaylı yörünge testlerinin ardından SES ve müşterileri artık Avrupa, Afrika ve Orta Doğu'da yeni ve ileri teknoloji uydu kapasitesi sağlayan SES-5 uydusundan faydalanabilir.

SES-5’in fırtlatma görüntülerini aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.



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_Athelas_ 7 yıl en beğenilen
Mustafa Kemal Atatürk ne kadar da isterdi Türk Bayraklı bir uydunun uzaya gitmesini...
Eh be Ata,kürtaj gibi küçük şeyler bizimkilere daha cazip geliyor;affet bizi,hala muasır medeniyetler seviyesine gelemedik...
Mustafa Kemal Atatürk ne kadar da isterdi Türk Bayraklı bir uydunun uzaya gitmesini...Eh be Ata,kürtaj gibi küçük şeyler bizimkilere daha cazip geliyor;affe...
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2 Yanıt Yanıtla +13
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alpa07 7 yıl
Darısı bizim başımıza deyip gidiyorum.Feyz almamız lazımken burada tam bir kavga oratmı oluşmuş.
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DH Misafiri 7 yıl
Hadi bakalım, tüm müslüman alemine hayırlı olur inşallah. Hayırlara vesile olması dileğiyle. Dualarımız uyduyla.
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face1tr 7 yıl
bu şimdi nedir aga? GPS in yerine geçecek avrupa varyasyonu mu? biliyor musunuz, GPS uyfularının kodları sadece amerika da var. tüm uçaklar bu altyapıyı kullanıyor ama amerika istediği anda bu hizmeti sınırlandırabilir.
bu anlamda avrupa birliğinin alternatif bir GPS varyasyonu hizmete sokacağı bilgisi dolanıp duruyordu. bu o meret midir?
nedir?
1 Yanıt Yanıtla
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LORDTEK 7 yıl face1tr
face1tr

bu şimdi nedir aga? GPS in yerine geçecek avrupa varyasyonu mu? biliyor musunuz, GPS uyfularının kodları sadece amerika da var. tüm uçaklar bu altyapıyı kullanıyor ama amerika istediği anda bu hizmeti sınırlandırabilir.

bu anlamda avrupa birliğinin alternatif bir GPS varyasyonu hizmete sokacağı bilgisi dolanıp duruyordu. bu o meret midir?
nedir?

Bu haberleşme uydusu, GPS uydusu değil.
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DH Misafiri 7 yıl
kürtaj küçük bir mesele.
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< 7 yıl
muhalif tim iş başında
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tufancan82 7 yıl
satanist olsa mı kaale alacaktın ...
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_Athelas_ 7 yıl
PcTeknik36
Athelos Mustafa Kemal Atatürk ne kadar da isterdi Türk Bayraklı bir uydunun uzaya gitmesini... Eh be Ata,kürtaj gibi küçük şeyler bizimkilere daha cazip geliyor;affet bizi,hala muasır medeniyetler seviyesine gelemedik...
kürtaj küçük bir mesele mi ?

Aslında kesinlikle küçük değil,ama ülkede insanların açlıktan ağzı kokuyor,insanlar ölüyor;Türkiye şu konumdayken başımızdaki büyük dertlere göre ''Evet,küçük bir mesele''
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_Athelas_ 7 yıl en beğenilen
Mustafa Kemal Atatürk ne kadar da isterdi Türk Bayraklı bir uydunun uzaya gitmesini...
Eh be Ata,kürtaj gibi küçük şeyler bizimkilere daha cazip geliyor;affet bizi,hala muasır medeniyetler seviyesine gelemedik...
1 Yanıt Yanıtla +13
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PcTeknik36 7 yıl _Athelas_
Athelos

Mustafa Kemal Atatürk ne kadar da isterdi Türk Bayraklı bir uydunun uzaya gitmesini...

Eh be Ata,kürtaj gibi küçük şeyler bizimkilere daha cazip geliyor;affet bizi,hala muasır medeniyetler seviyesine gelemedik...

kürtaj küçük bir mesele mi ?
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pastadanadam 7 yıl
Uymuş mu bari ? :D
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TavaSapı 7 yıl
DH Misafiri
Berry1925 allah yolunu açık etsin. sağsalim gitsin gelsin inşallah
Elalemin uydusuna niye dua ediyorsunuz? Nedir batı hayranlığı, artık batıya rahmet mi okur olduk?

Misafir...
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tarkowskitat 7 yıl
allah yolunu açık etsin. sağsalim gitsin gelsin inşallah
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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