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SK Hynix 16 Gb DDR5 DRAM’lerini duyurdu

Dünyanın ikinci büyük DRAM üreticisi SK Hynix artan performansıyla ve azalan güç tüketimiyle dikakt çeken DDR5 DRAM modüllerini duyurdu. Detaylar haberimizde.
6 ay
12,4b
1
22
Ram
Metehan Göktaş
Yazar
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Tayvan merkezli SK Hynix yüksek performansıyla da iddalı DDR5 yongalarını duyurdu. 10 nm sürecinden geçecek olan yongalar hüç tüketimi konusunda da geliştirmelere sahne olacak.

JEDEC standartıyla tamamen uyumlu DDR5 DRAM yongaları 10 nm üretim süreciyle üretilecek. 8 Gb kapasiteli DDR4 modülleriyle aynı üretim bandından geçen yongalar kapasite tarafında ise çıtayı 16 Gb’e taşıyacak.

Daha az güç tüketip daha hızlı çalışacak

DDR4 belleklerindeki 1.2 volt olan gerilim 1.1 volta düşürülmüş ki bu sayede güç tüketiminde %30 düşüş sağlanmış. Veri aktarım hızında ise 5200 MT/s’a ulaşılacak DDR5 yongaları bu sayede 3200 Mhz’lik bir yongaya kıyasla %60 daha hızlı olacak. Yüksek frekanslı çözümlerde ise 6400 MHz'i görebileceğiz.
Son olarak SK Hynix’in bazı çipset üreticilerine hali hazırda UDIMM ve RDIMM örneklerini gönderdiği DDR5 bellekleri raflarda görmemiz için biraz beklememiz gerekecek. Kapasitenin 2 katına çıkarıldığı çözümler tahminlere göre 2020 civarında bizlerle olacak ki bu tarih tam da hacimli üretimin başlayacağı zamanlara tekabül etmekte.

https://wccftech.com/sk-hynix-ddr5-16-gb-5200-mhz-memory-dram/ Yorum Yaz
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Spider_hip 6 ay en beğenilen
Gecikme sürelerinden hiç bahsetmiyorlar. Cl 40 cl 50 leri görürüz artık.
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Bloodin 6 ay
4 kanal DDR5 destekli 7 Nanometre Zen 2 çekirdeklerine sahip 3. Nesil Ryzen APU...
Orta-üst seviye harici ekran kartlarına son verebilecek enfes bir hayal oldu fakat malesef gerçek olmayacaktır... Aslında işlemci bölümünde süper işler başaran ama ekran kartı bölümünde feci ezilen AMD'nin yapabileceği en akıllıca hamle olurdu, 6400 Mhz 4 kanal ram sayesinde GTX 1070 seviyesinde performans sunabilecek bir APU... Gerçi bunu bir de soğutabilmek gerek :)
4 kanal DDR5 destekli 7 Nanometre Zen 2 çekirdeklerine sahip 3. Nesil Ryzen APU...Orta-üst seviye harici ekran kartlarına son verebilecek enfes bir hayal ol...
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rohan32 6 ay
Hüç tüketiminde ilerleme olduğunda haber verin .
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JrMaster 6 ay
Görmeyeli ramlere yeni bir özellik gelmeiş hüç tüketimi bilen varsa açıklasın lütfen :)
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serafon 6 ay JrMaster
hiç tüketmiyor manasında ;)
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sniper23 6 ay
Yorumlara gel...
Merak etmeyin, bunlar sizin elinize 2021'den önce gelmeyecektir. Bu teknolojiler ilk önce en çok ihtiyaç duyulan sunucu sistemlerine gidecektir, ondan sonra son kullanıcıya.
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Bloodin 6 ay
4 kanal DDR5 destekli 7 Nanometre Zen 2 çekirdeklerine sahip 3. Nesil Ryzen APU...
Orta-üst seviye harici ekran kartlarına son verebilecek enfes bir hayal oldu fakat malesef gerçek olmayacaktır... Aslında işlemci bölümünde süper işler başaran ama ekran kartı bölümünde feci ezilen AMD'nin yapabileceği en akıllıca hamle olurdu, 6400 Mhz 4 kanal ram sayesinde GTX 1070 seviyesinde performans sunabilecek bir APU... Gerçi bunu bir de soğutabilmek gerek :)
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denizbay1 6 ay Bloodin
Bloodin
4 kanal DDR5 destekli 7 Nanometre Zen 2 çekirdeklerine sahip 3. Nesil Ryzen APU...
Orta-üst seviye harici ekran kartlarına son verebilecek enfes bir hayal oldu fakat malesef gerçek olmayacaktır... Aslında işlemci bölümünde süper işler başaran ama ekran kartı bölümünde feci ezilen AMD'nin yapabileceği en akıllıca hamle olurdu, 6400 Mhz 4 kanal ram sayesinde GTX 1070 seviyesinde performans sunabilecek bir APU... Gerçi bunu bir de soğutabilmek gerek :)

Ezilen derken?
RX560'dan itibaren yukarı doğru VS ekleyip Nvidia'nın çok övündüğü o kartlarla aralarındaki farklara bir kez daha bakmanı ve her iki kartlarında fiyatlarını incelemeni tavsiye ediyorum.
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Osakawa 6 ay
DDR5 için sabırsızlanıyorum. Umarım fiyatları cebimizi yakmaz şu an ki RAMler gibi. Dedikleri hızlarda çalışacaksa RAMler gerçekten, en azından oyununa göre 5-10 fps bile artış elde edebiliriz. Ama sanıyorum Latency değerleri yüksek olacak, DDR2, DDR3, DDR4 RAMleri görmüş biri olarak ve Latency artışına şahit biri olmuş olarak burada da aynı şeyin olacağını düşünüyorum.
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redoracle 6 ay
Amd apular için büyük ilerleme olur,hbm belleklerle nasıl sonuçlar verdiklerini görüyoruz.
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mehmet4428 6 ay
DDR 5 zamanı gelmişti.
Küçük yada büyük b ye dikkat ederseniz daha iyi olur.
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OverClocK1ng 6 ay
Esas bakalım 2020 de üretime başlayana kadar DonanımHaber'de kaç tane DDR5 haberi çıkacak.
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OverClocK1ng 6 ay
Daha henüz çok erken. 2020 de üretime başlasalar bile oturması 4-5 seneyi bulur...
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Manhunt Three 6 ay OverClocK1ng
Yok 50 seneyi...
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ParaMounT99229 6 ay
Şaka gibi bir haber zaten 16 GB tek modül var 32 GB ve üzeri bellek modülleri çıkacak piyasaya nasıl bir haber yayıncılığı ise bu artık. Anlaşılan AMD platformu zorunlu ana kart ve çipset değişimine gitmek zorunda kalacak 2020 hedefi tutmayacak gibi görünüyor eğer DDR5 ram çıkarsa.
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Emre-Dylan 6 ay ParaMounT99229
ParaMounT99229
Şaka gibi bir haber zaten 16 GB tek modül var 32 GB ve üzeri bellek modülleri çıkacak piyasaya nasıl bir haber yayıncılığı ise bu artık. Anlaşılan AMD platformu zorunlu ana kart ve çipset değişimine gitmek zorunda kalacak 2020 hedefi tutmayacak gibi görünüyor eğer DDR5 ram çıkarsa.

Hayır şuan ki x370 x470 çipsetli anakartlar yeni seri cpuları destekleyecek yeni seri cpularda hem ddr4 hem ddr5'ide kullanabilecek. Tabi x570 anakartlar ddr5 olacak ama eski çipsetliler de yeni cpu serisini kullanacak amd bunun garantisini verdi geçenlerde. Tek kötü yanı benim gibi ddr4 anakarta sahip biri ddr5'e geçmek için anakartı değiştirmesi gerek ama ne gerek var cl değeri almış başını gitmiş olacak gereksiz geçiş olmaz mı? :)
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