SK Hynix 16 Gb DDR5 DRAM’lerini duyurdu

Tayvan merkezli SK Hynix yüksek performansıyla da iddalı DDR5 yongalarını duyurdu. 10 nm sürecinden geçecek olan yongalar hüç tüketimi konusunda da geliştirmelere sahne olacak.

JEDEC standartıyla tamamen uyumlu DDR5 DRAM yongaları 10 nm üretim süreciyle üretilecek. 8 Gb kapasiteli DDR4 modülleriyle aynı üretim bandından geçen yongalar kapasite tarafında ise çıtayı 16 Gb’e taşıyacak.

Daha az güç tüketip daha hızlı çalışacak

DDR4 belleklerindeki 1.2 volt olan gerilim 1.1 volta düşürülmüş ki bu sayede güç tüketiminde %30 düşüş sağlanmış. Veri aktarım hızında ise 5200 MT/s’a ulaşılacak DDR5 yongaları bu sayede 3200 Mhz’lik bir yongaya kıyasla %60 daha hızlı olacak. Yüksek frekanslı çözümlerde ise 6400 MHz'i görebileceğiz.

Son olarak SK Hynix’in bazı çipset üreticilerine hali hazırda UDIMM ve RDIMM örneklerini gönderdiği DDR5 bellekleri raflarda görmemiz için biraz beklememiz gerekecek. Kapasitenin 2 katına çıkarıldığı çözümler tahminlere göre 2020 civarında bizlerle olacak ki bu tarih tam da hacimli üretimin başlayacağı zamanlara tekabül etmekte.

https://wccftech.com/sk-hynix-ddr5-16-gb-5200-mhz-memory-dram/