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Windows 7'nin minimum sistem gereksinimleri gün ışığına çıktı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
174,3b
1
88
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Windows 7'nin minimum sistem gereksinimleri gün ışığına çıktı
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Windows Vista'nın yerini almak üzere hazırlanan ve üretime aday sürümünün (RC) önümüzdeki günlerde kullanıma sunulması beklenen Windows 7 için olası minimum sistem gereksinimleri gün ışığına çıktı. Windows Vista'ya kıyasla hem donanım hem de yazılım uyumluluğu açısından çok daha iddialı olması beklenen Windows 7'nin RC versiyonunun MSDN ve Tech.Net üyelerinin kullanımına sunulması sonrasında sistem gereksinimlerine ait detaylar da gün ışığına çıkmaya başladı. İşte minimum sistem gereksinimleri;

  • 1 GHz işlemci (32 veya 64-bit)
  • 1 GB RAM (32-bit); 2 GB RAM (64-bit)
  • 16 GB boş sabit disk alanı (32-bit); 20 GB boş sabit disk alanı (64-bit)
  • WDDM 1.0 veya üstü sürücü desteğine sahip DirectX 9+ uyumluluğu bulunan ekran kartı.

    • Bilindiği üzere Windows 7 son günlerde sanallaştırılmış Windows XP modu ile de gündemde. Gelen bilgilere göre bu modun kullanılabilmesi için Intel-VT veya AMD-V destekli işlemciye, 2GB sistem belleğine ve 15GB boş sabit disk alanına ihtiyaç var.

    Bu arada karşılaştırma açısından Windows Vista'nın minimum sistem gereksinimleri;

  • 1 GHz işlemci (32 veya 64-bit)
  • 512 MB RAM (Home Basic versiyonu için); 1 GB RAM diğer türm versiyonlar için.
  • 15 GB boş sabit disk alanı
  • 32MB belleğe sahip DirectX 9 uyumlu ekran kartı (Home Basic versiyonu için); 128MB bellekli ve WDDM destekli ekran kartı, diğer tüm versiyonlar için.


    • http://blogs.zdnet.com/microsoft/?p=2643 Yorum Yaz
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    EfeYakupKarahanlı 4 yıl
    Ya bide bişey sorcam, işlemciyi söküp yerine hdd taksam pc hızlanır mı? Çok acil cevap bekliyorum. Sipariş vercem hadi
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    DH Misafiri 4 yıl
    o yes minimum işletim sistemini geçio benimki olur demi yüklesem bilgisayara hızlı çalışır demi yorumm bugün alıcam bide hangisi olsun home basicmi ne onuda söylerseniz :D
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    menesozun 5 yıl
    hey gidi günler heyyy
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    Blindfire 5 yıl
    Her işletim sistemi arası en az 10 yıl olmalı
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    DH Misafiri 5 yıl
    beyler 512 mb ram var 1.6 işlemci var win 7 home basic olurmu yani atılırmı ?
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    Blindfire 5 yıl
    Diz üstü Bilgisayarım da 1.66 core 2 duo işlemci var, 1.5 Gb Ram var Win7 Ultimate kurdum, Kasıyor yine anlamadım bu işletim sistemlerini neden pc zaman içinde böyle yapıyor
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    DH Misafiri 6 yıl
    Arkadaşlar size birşey sormak istiyorum lütfen cevaplayın ilk defa bir foruma yazı yazıyorum acemiliğimi bağışlayın sorum şu benim bilgisayarıma windows 7 ultimate format attık cd ile ben bunu orjinal yaptım güncellemeleri kapattım felan filan.
    sonra ben takıntılı biri oldugum için aynen şöyle yaptım.9 tane googleyi birden açtım biri youtube 1 ri facebook diğerleri local bilmem ne sitesi bunlarla pc yi kastırmaya çalıştım ve cpu ya baktım hala 20 yi geçmiyor süper yani fakat ben dediğim gibi takıntılı insanım ben bilgisayarda misal bilgisayarım gibi yerleri alta alırken takılma olmuyor ama facebook alta alırken sanki takılarak gidiyor(aşağı alırken simge durumuna küçültürken)sizce bu normal mi cpum hep düşüktür.sistem gereksinimlerimi yazıyım
    Windows 7 ultimate 32 bit
    1 gb ram
    ATI asus raedion x1050 series
    149 sabit disk alanım xdrictx bilmem nesi 0.9 uyumlu
    3 GHZ nette gezdim sistemim tutuyor windows 7 ultimateyi cpu da düşük pc hızlı ama simge durumuna alırken kasıyo birazsanki takılıyo sizce normalmi cevap yazarsanız sevinirim .
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    DH Misafiri 8 yıl
    merhaba arkadaşlar bende 2gb ddr2 ram 1gb ati hd 3850 ekran kartı,320gb hdd var.
    Sistemim AMD Athlon X2 240 PROCESSOR 2,81 Ghz.Win7 yi Just Cause 2 yi oynayamadığım için kurucam ama win 7 XPden hızlı mı işe yarar mı bunları merak ediyorum.Lütfen okuduğunuz anda cevaplayın win7 yapmama çok az kaldı artık :)
    28 marta kadar cevap yazın iyi geceler herkese :::))) Şimdiden tşk.)
    HAAA (Cod 7'de de taskmgr.exe hatası alıyorum bu düzelirmi?)
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    DH Misafiri 8 yıl
    ben de 1 gb rami ve dual core işlemcisi olan nispeten eski olan fujitsu siemens laptopuma windows 7 starter ve antivirüs olarak da avg yükledim, performans ve kayıt defteri ayarlarıyla da saatlerce uğraşıp didindim fakat 550mb ram harcamasından aşağıya düşüremedm, bi filmcide windows 7 nin 250 mb ram harcadığını görmüştüm ne yapsam bu ram serbestliğine erişemedim bu konuda yardımcı olabilecek arkadaş varsa ve yazarsa sevinirim
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    theyapici 8 yıl
    laptopumda vista masaüstünde xp oyun ve performans masaüstümde ise win7 var hepsinden de ayrı ayrı menunum
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    grafiker 8 yıl
    aaa hoorrttt olmuş :)
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    DH Misafiri 9 yıl
    arkadaşlar win 7 çok güzel ama media player video formatlarının ne oldugunu malesef gösteremiyor oynattıgım video mpeg 2 mi divx mi mpeg 4 mü bilemiyor wistada böyle sorun yok onun için remi ve işlemcisi iyi olan wista kullansın win 7 düşük performanslı bilgisayerlar için ideal
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