Windows 7'nin minimum sistem gereksinimleri gün ışığına çıktı

Tam Boyutta Gör

Windows Vista'nın yerini almak üzere hazırlanan ve üretime aday sürümünün (RC) önümüzdeki günlerde kullanıma sunulması beklenen Windows 7 için olası minimum sistem gereksinimleri gün ışığına çıktı. Windows Vista'ya kıyasla hem donanım hem de yazılım uyumluluğu açısından çok daha iddialı olması beklenen Windows 7'nin RC versiyonunun MSDN ve Tech.Net üyelerinin kullanımına sunulması sonrasında sistem gereksinimlerine ait detaylar da gün ışığına çıkmaya başladı. İşte minimum sistem gereksinimleri;

1 GHz işlemci (32 veya 64-bit) 1 GB RAM (32-bit); 2 GB RAM (64-bit) 16 GB boş sabit disk alanı (32-bit); 20 GB boş sabit disk alanı (64-bit) WDDM 1.0 veya üstü sürücü desteğine sahip DirectX 9+ uyumluluğu bulunan ekran kartı.

Bilindiği üzere Windows 7 son günlerde sanallaştırılmış Windows XP modu ile de gündemde. Gelen bilgilere göre bu modun kullanılabilmesi için Intel-VT veya AMD-V destekli işlemciye, 2GB sistem belleğine ve 15GB boş sabit disk alanına ihtiyaç var.

Bu arada karşılaştırma açısından Windows Vista'nın minimum sistem gereksinimleri;