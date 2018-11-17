Nvidia üçüncü çeyrekte gelirlerini artırdı ancak beklentileri karşılayamadı

Turing mimarisini temel alan ekran kartlarını hem sunucu hem de oyuncu tarafında piyasaya süren Nvidia, yılın üçüncü çeyreğinde gelirlerini artırmasını bildi. Buna rağmen beklentileri karşılayamayınca hisseler adeta çakıldı.

Gelecek kararsızlığı

Yapılan açıklamaya göre yılın üçüncü çeyreğinde elde edilen gelir 3.18 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yıllık bazda yüzde 21, çeyrek bazda ise yüzde 2 civarında bir artış yakalandı. Faaliyet karı 1 milyar dolar olurken bu kez çeyrek bazda düşüş görüldü.

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Oyuncu bölümü bu dönem düşüş kaydetti ve gelir 1.76 milyar dolar olarak gerçekleşti. En büyük artış ise lisans bölümünde görüldü ve gelirler yüzde 30 artarak 148 milyon dolara ulaştı. Sanallaştırma, veri merkezi ve otomotiv bölümü yine artış yaşadı.

Yılın son çeyreğinde firma büyük bir düşüş bekliyor. Özellikle madencilik furyasının dinmesi satışları vurdu. Bu bakımdan toplam gelirin 2.7 milyar dolar olacağı tahmin ediliyor. Bu rakam son 5 çeyreğin en düşüğü olacak.

Nvidia’nın üçüncü çeyrekte analiz beklentilerini karşılayamaması ve dördüncü çeyrek için de hedefleri düşürmesi borsada şok etkisi yarattı. Firmanın hisseleri yaklaşık olarak yüzde 20 civarında değer kaybetti.