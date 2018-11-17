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Nvidia üçüncü çeyrekte gelirlerini artırdı ancak beklentileri karşılayamadı

Grafik pazarının lideri konumunda olan Nvidia geride kalan üçüncü çeyrekte gelirlerini arttırdı ancak gelecek için umut vermedi. Bu nedenle hisseleri de adeta çakıldı.
6 ay
2,7b
1
15
Ekran Kartı
Ekrem71
Haber Editörü
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Turing mimarisini temel alan ekran kartlarını hem sunucu hem de oyuncu tarafında piyasaya süren Nvidia, yılın üçüncü çeyreğinde gelirlerini artırmasını bildi. Buna rağmen beklentileri karşılayamayınca hisseler adeta çakıldı.

Gelecek kararsızlığı

Yapılan açıklamaya göre yılın üçüncü çeyreğinde elde edilen gelir 3.18 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yıllık bazda yüzde 21, çeyrek bazda ise yüzde 2 civarında bir artış yakalandı. Faaliyet karı 1 milyar dolar olurken bu kez çeyrek bazda düşüş görüldü.

Ayrıca Bkz. "Intel işlemci üretim sıkıntısı yaz aylarına kadar devam edecek"

Oyuncu bölümü bu dönem düşüş kaydetti ve gelir 1.76 milyar dolar olarak gerçekleşti. En büyük artış ise lisans bölümünde görüldü ve gelirler yüzde 30 artarak 148 milyon dolara ulaştı. Sanallaştırma, veri merkezi ve otomotiv bölümü yine artış yaşadı.

Yılın son çeyreğinde firma büyük bir düşüş bekliyor. Özellikle madencilik furyasının dinmesi satışları vurdu. Bu bakımdan toplam gelirin 2.7 milyar dolar olacağı tahmin ediliyor. Bu rakam son 5 çeyreğin en düşüğü olacak.

Nvidia’nın üçüncü çeyrekte analiz beklentilerini karşılayamaması ve dördüncü çeyrek için de hedefleri düşürmesi borsada şok etkisi yarattı. Firmanın hisseleri yaklaşık olarak yüzde 20 civarında değer kaybetti.

 

https://www.techpowerup.com/249633/nvidia-announces-financial-results-for-third-quarter-fiscal-2019 Yorum Yaz
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kobra90 6 ay en beğenilen
beter olsun açgözlüler.
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Mete Can Karahasan 6 ay
Evet, Ekrem %20 dediyse kesinkes altında %40'lık bir düşüş vardır dedim ve yanlış sayılmam:
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Yalakalar sitesi.

Evet, Ekrem %20 dediyse kesinkes altında %40'lık bir düşüş vardır dedim ve yanlış sayılmam:Yalakalar sitesi.
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lahana35 6 ay
Ulan fiyat artırdın tamam yaptığın ürün çöp çıktı, umarım başka biri çıkarda, ekran kartı sürer piyasaya batar bu Nvidia laneti
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mamad 6 ay
Habere ve mesajlara bakıyorum, Ortadoğu ülkesi olduğumuzu tekrar anlıyorum.
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Balthier 6 ay mamad
Yabancı forum bazlı yorumlar çok mu elit acaba sen git bak diğer forumlara konular Nvidia Rtx Memes fotoları ve giflerinden geçilmiyor ve gelirleri bizden kat kat yüksek o kesim bile fiyatlardan şikayetçi. Şu forumda kendini elit gören kesimde hiç çekilmez ha.
Neyse habere dönersek rakip olmayan bir ortamda nvidia bir bok olmaz Amd bakıyoruz nvidia yeni seride rezil olduğu bir dönem var, belki 2 yıl piyasada zor zamanlar yaşayacaklar ama onlar bu ortamda sesiz kalmayı tercih ediyor.. Çok bariz danışıklı dövüş devam ediyor...
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Frank Sobotka 6 ay mamad
Şunu hazırlayanlar Ortadoğulu değil:D youtube.com/...
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# Ace # 6 ay
Adamların çıkartığı yeni seride yanan kartları bile var bir zahmet beklentiler geride kalsın..
Bu sonuç bile iyi bence...
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Mete Can Karahasan 6 ay
Evet, Ekrem %20 dediyse kesinkes altında %40'lık bir düşüş vardır dedim ve yanlış sayılmam:
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Yalakalar sitesi.

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LeviGerman 6 ay
2 gün evvel free fall moduna girmiş, 200 dolardan 164 dolara. 1 ay önce de 239 dolar idi. Crypto'dan Amd ile birlikte çok kart sattılar (satıcılar da kaymağını yedi). Şimdi de hisseler sanki crypto borsasında işlem görüyor, ilahi adalet.

google.com.tr/...
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Mukarnas 6 ay
beddua aldiniz olm bi kere, kolay mi o kadar. miningcilere yaranacaz diye halki arka plana attiniz, ahimiz cikar elbet :)
gözünü toprak doyursun, 1 ekran kartina 2 sistem parasi istiyorsun... sonra beklentilerimizi karsilayamadik. Daha ne bekliydin ki?
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Biyturs_OnSr 6 ay
Sonunda "...." şirketi zarar etti şeklinde anlamsız bir başlık yerine aslında olan şey yazılmış :)
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BirDost9999 6 ay
Nvidia iyikide güçlü ekran kartları çıkarttın bütün dünyaya kazık soktun. sattığın ekran kartları güçlü fakat herkesin elinde patlıyor yapacaksan satacaksan adam gibi ekran kartı sat. benim arkadaşım var benim çok değerli abim olur kendisi adam illahlah etti. GTX 770 aldı direk bozuldu GTX 1050 Ti aldı yine kısa bir zaman bozuldu. şimdi Nvidia güçlü bir ekran kartı yapsa ne olur ekran kartları çatır çatır bozuluyor üretmesin daha iyi. bende Nvidia ekran kartı kullandım bozuldu ve hatalı üretimdi 8400 GS serisiydi çöp. Nvidia'nın bütün ekran kartları çöp. RTX 2080 RTX 2080 Ti tamam çok iyi performansı veriyorlar fakat bunlarda patladı direk bozuluyor. bence Nvidia ekran kartı üretmesin daha iyi. beter ol Nvidia. aç gözlü Nvidia. iyikide Nvidia almamışım AMD almaya devam. hedefim RX 680.
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Y-ZiyA 6 ay
Valla çok üzüldüm. DH ailesi olarak aramızda para toplayıp karşılayalım kardan zararlarını.
Önünüzden bir şapka geçecek onun içine nVidia için gönlünüzden ne koparsa atın.
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leocorte 6 ay
I'm sexy i know it
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