SLR Magic'den MFT sistem kullanıcılarına yeni bir alternatif: HyperPrime 12mm f/1.6

Olympus ve Panasonic'in 2008 yılında duyurduğu Micro Four Thirds (MFT / Micro 4/3) standardına sahip fotoğraf makineleri için SLR Magic firması tarafından hazırlanan HyperPrime 12mm f/1.6 lens modeli resmen duyuruldu.





Daha çok video amaçlı hazırlanan ve 12mm sabit odak uzaklığı ile geniş açı çekimler için oldukça ideal bir yapı ortaya koyabilen lens, F/1.6 sabit diyafram değeriyle de düşük ışıklı ortamlarda gösterdiği yüksek performansla kullanıcılarına yardımcı olabiliyor. Piyasada yer alan bütün MFT sistem fotoğraf makineleri ile uyumlu olarak kullanılabilen SLR Magic HyperPrime 12mm f/1.6, teknik olarak 12 element 10 grup optik dizilime, 77mm filtre çapına, 12 diyafram bıçağına, netleme ve diyafram için manuel netleme halkalarına, 0.15m minimum netleme mesafesine, 73mm uzunluğa ve 370 gram ağırlığa sahip.

Kompakt boyutları ve teknik detayları ile MFT sistem fotoğraf makinelerine yeni ve güzel bir alternatif oluşturan SLR Magic HyperPrime 12mm f/1.6 lens, 599$ fiyat etiketiyle satın alınabiliyor.





http://www.slrmagic.co.uk/news.html