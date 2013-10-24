Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

SLR Magic'den MFT sistem kullanıcılarına yeni bir alternatif: HyperPrime 12mm f/1.6

5 yıl
403
1
1
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
SLR Magic'den MFT sistem kullanıcılarına yeni bir alternatif: HyperPrime 12mm f/1.6
Olympus ve Panasonic'in 2008 yılında duyurduğu Micro Four Thirds (MFT / Micro 4/3) standardına sahip fotoğraf makineleri için SLR Magic firması tarafından hazırlanan HyperPrime 12mm f/1.6 lens modeli resmen duyuruldu.

Daha çok video amaçlı hazırlanan ve 12mm sabit odak uzaklığı ile geniş açı çekimler için oldukça ideal bir yapı ortaya koyabilen lens, F/1.6 sabit diyafram değeriyle de düşük ışıklı ortamlarda gösterdiği yüksek performansla kullanıcılarına yardımcı olabiliyor. Piyasada yer alan bütün MFT sistem fotoğraf makineleri ile uyumlu olarak kullanılabilen SLR Magic HyperPrime 12mm f/1.6, teknik olarak 12 element 10 grup optik dizilime, 77mm filtre çapına, 12 diyafram bıçağına, netleme ve diyafram için manuel netleme halkalarına, 0.15m minimum netleme mesafesine, 73mm uzunluğa ve 370 gram ağırlığa sahip.
Kompakt boyutları ve teknik detayları ile MFT sistem fotoğraf makinelerine yeni ve güzel bir alternatif oluşturan SLR Magic HyperPrime 12mm f/1.6 lens, 599$ fiyat etiketiyle satın alınabiliyor.


http://www.slrmagic.co.uk/news.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
AlgoMan 5 yıl
Olympus 12mm f2 gibi AF li şahane bir lens varken neden bu lense 600 USD versin insanlar?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Samsung Galaxy Note 3 "Dengeleri değiştiren telefon" video inceleme 5 yıl Sony DSC-QX10 Akıllı Lens video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim