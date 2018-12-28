SOMA, GOG.com’da kısa süreliğine ücretsiz

Amnesia: The Dark Descent ve Penumbra: Black Plague oyunlarının yapımcısı, İsveç’li Frictional Games’in 2015 yılında piyasaya sürdüğü Soma isimli oyun GOG.com’da kısa süreliğine ücretsiz olarak dağıtılmaya başlandı.

Piyasaya sürüldüğü yıl büyük beğeni toplayan ve oldukça yüksek inceleme puanları alan oyun, bilim kurgu temalı bir korku oyunu. Oyun; kimlik, bilinç ve insan olmanın ne demek olduğu kavramları üzerine inşa edilmiş.

Oyunu buradan ücretsiz edinebilirsiniz. Kış indiriminde olan Steam platformu, oyun için 7.35 lira talep ediyor. Gerim gerim gerilmek için daha fazla beklemeyeceğinizi umarak sizi oyunun tanıtım videosu ile baş başa bırakıyoruz.

https://www.gog.com/