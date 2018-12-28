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SOMA, GOG.com’da kısa süreliğine ücretsiz

Frictional Games'in 2015 yılında piyasaya sürdüğü Soma adlı oyun ücretsiz olarak GOG.com'da dağıtılmaya başlandı. Korku/gerilim tarzı oyun, çıktığı yıl çok beğenilmişti.
4 ay
6,1b
1
5
Oyunlar
Gökhan G.
Editör
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Amnesia: The Dark Descent ve Penumbra: Black Plague oyunlarının yapımcısı, İsveç’li Frictional Games’in 2015 yılında piyasaya sürdüğü Soma isimli oyun GOG.com’da kısa süreliğine ücretsiz olarak dağıtılmaya başlandı.

Piyasaya sürüldüğü yıl büyük beğeni toplayan ve oldukça yüksek inceleme puanları alan oyun, bilim kurgu temalı bir korku oyunu. Oyun; kimlik, bilinç ve insan olmanın ne demek olduğu kavramları üzerine inşa edilmiş.

Oyunu buradan  ücretsiz edinebilirsiniz. Kış indiriminde olan Steam platformu, oyun için 7.35 lira talep ediyor. Gerim gerim gerilmek için daha fazla beklemeyeceğinizi umarak sizi oyunun tanıtım videosu ile baş başa bırakıyoruz.

 

https://www.gog.com/ Yorum Yaz
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Deswaaa 4 ay
Benim için dünyanın en iyi oyunların dan bitanesidir bu senaryo ile film yapsalar rekor kırar ama anlaya bilene
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SEO-Uzmanı 4 ay
birden aklıma soma maden faciası geldi !
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Saul Hudson 4 ay
teşekkürler.
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mr.biceps 4 ay
Bilgilendirme için teşekkürler. Kütüphaneye ekledim
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ALKaraca 4 ay
Maden mühendisi öğrencisi olarak soma denilince kötü hissediyorum,Soma maden olayı aklıma geliyor.Bundan dolayı oyunu almayacağım.
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