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Fortnite eşyalarınızı satabilirsiniz

Fortnite oyununda elde ettiğiniz fazlalık silah, ekipman ve işleme materyallerini gerçek para ile satabilirsiniz. PlayerAuctions platformu Fortnite için bir pazar alanı açtı.
4 ay
10,2b
1
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Mobil ve masaüstü platformlardan on milyonlarca aktif oyuncuya sahip olan Fortnite oyunu 2 milyar dolar gelir barajına doğru ilerliyor. Elbette böyle bir pastadan sadece geliştirici pay almıyor. Farklı alanlarda para kazanma metotları mevcut.

Boşta kalan eşyaları satın

Fortnite yapımı 2 farklı oynanışa sahip. Save the World modu PvE tarzında olduğu için ilgi düzeyi biraz daha düşük. Asıl oyuncu kitlesi ve gelir seviyesi Battle Royale modunda elde ediliyor. 100 kişilik haritalarda kapıştığınız Battle Royale modu geliştiricilerin de bel kemiği durumunda.

Bir adaya düştükten sonra ekipmanlarınızı çevrede arama yaparak edinmeniz ve sonrasında tek kişi kalana kadar mücadele etmeniz gerekiyor. Kendi yapılarınızı da inşa edebildiğiniz harita, oyuncu sayısı azaldıkça küçülüyor.

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Oyuncular oynanışa etki etmeyecek tarzda kozmetik eşyalar ve silahlar satın alabiliyor. V-Bucks adlı oyun içi para ile alınan bu eşyalar yanında yine oyun içerisinde bulduğunuz eşyalar mevcut.

Oyun yayıncılığı ve espor turnuvaları gibi resmi desteği olan branşları bir kenara bırakırsak oyun dışı eşya satışı da belirli bir seviyede gelir getirebiliyor. PlayerAuctions platformu oyunculara kendi eşyalarını satma imkânı sunuyor.

PlayerAuctions platformu oyun içerisinde bulduğunuz veya satın aldığınız her türlü ekipmanı gerçek para ile satabilmenize imkân tanıyor. Silahlar, tuzaklar, işlemek için materyaller cihaz platformuna göre karşılıklı olarak alınıp satılıyor.

Örneğin Candy Corn LMG için 8$ istenirken 6 adet Buzzcut 13.2$, 7 adet Hydra 15.4$, 200 adet Obisidian Ore 10$, 400 adet Plank 5$ şeklinde uzayıp giden bir liste mevcut.

Bu sayede elinde ihtiyacından fazlası olanlar satış yaparak gelir elde edebilecek. Diğer taraftan belirli eşyaları arayanlar da buradan kolayca satın alabilecekler. Bununla birlikte bir süre sonra ekipman kasarak platformda satmak isteyenler de çıkacaktır. Bunun oynanışa nasıl etki edeceği bilinmiyor.

PlayerAuctions hali hazırda pek çok oyun için eşya satışı, CD anahtarı, hesap ve seviye yükseltme desteği sağlıyor. Fortnite de bunlardan birisi. Şimdilik sitede 500 civarında Fortnite ekipmanı yer alıyor.

 

https://www.droidgamers.com/2018/12/20/playerauctions-lets-you-buy-and-sell-fortnite-weapons-and-items/ Yorum Yaz
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