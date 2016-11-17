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SQL Server, Linux’a geldi

Bu hafta açık kaynak açısından dolu dolu geçiyor. Microsoft’un Linux Vakfı’na, Google’ın da .Net Vakfı’na katılmasının ardından şimdi de SQL Server haberi geldi.
2 yıl
2,8b
1
7
İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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SQL Server, Linux’a geldi

Microsoft’un açık kaynak konusunda attığı en önemli adımlardan birisi olarak gösterilen SQL veri tabanının Linux platformuna açılması kararı yavaş yavaş gerçekleşiyor. İlk olarak özel beta olarak başlayan program şimdi açık beta haline dönüştü.

SQL Server Next adını taşıyan yeni sürüm hem Linux hem de Windows platformları için herkese açık ön izleme sürecine başladı. Firma yetkilileri her iki sürümün de tek bir çekirdek kod üzerinde yükseldiğini belirtiyor. Bununla birlikte platforma özgü pek çok farklılık var. Örneğin dosya yolları bunlardan birisi.

Ayrıca Bkz. "Microsoft, Linux Vakfı'nın platin üyesi oldu"

Diğer taraftan SQL Server Next lisansı alan kullanıcı ya Windows üzerinde ya da Linux üzerinde kullanabilecek. Yani iki platform için iki farklı lisans satın almaya gerek kalmayacak.

Önizleme sürümü Ubuntu, Red Hat enterprise Linux ve SUSE Linux Enterprise Server için bugünden itibaren kullanıma sunuldu. Linux tarafında bellek içi çevrimiçi aktarım süreci – OLTP, şeffaf veri şifreleme, sürekli şifreleme, sıra seviyesinde güvenlik gibi tüm bileşenler yer alacak. Windows için de kısa sürede ön izlemenin sunulması bekleniyor. Nihai sürüm ise 2017 yılının ortalarında piyasaya çıkacak.

Google’dan .Net’e açık kaynak desteği

Diğer önemli bir gelişme de Microsoft’un bazı bileşenlerini açık kaynak haline getirdiği .Net platformuna Google’ın katkı yapmaya başlaması oldu. Microsoft tarafından yapılan açıklamaya göre .Net Vakfı’na katılan Google, platformun açık kaynak hale getirilmesi konusunda önemli katkılarda bulunacak. Google’ın dahil olduğu teknik grup içerisinde Red Hat ve Samsung gibi devler yer alıyor.

Google zaten uzun zamandır .Net kütüphanelerini bulut altyapısında kullanıyordu. Visual Studio ve PowerShell için de yerleşik GCP desteği sunmaya başlamıştı. Şimdi bu destekler daha da büyümüş oldu.

Microsoft’un son patronu olan Satya Nadella, göreve geldiği günden bu yana kapalı bir ekosistem oluşturmak yerine daha fazla platforma ulaşabileceği açık bir strateji izliyor. İki yıl önce açık kaynak haline getirilen .Net platformunun corefx ve coreclr bileşenlerine yapılan katkının yarısı Microsoft dışından geldi. Bu da, üçüncü taraf geliştiricilerin projeye ne kadar önem verdiğini gösteriyor.

 

http://www.zdnet.com/article/microsofts-sql-server-next-for-linux-windows-hit-public-preview/ Yorum Yaz
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NowOrN3wer 2 yıl en beğenilen
Umarım VisualStudio yu da linux ortamına getirirler
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mahoni_38 2 yıl
Ağzı olan konuşuyor. böyle birşey galiba.
1- Visual studio linuxu niye yavaşlatsın? Ne alaka.
2- .net ve linux bir süredir var zaten bu günün olayı değil. mono .net 3.5 den beri var. kimse yavaşlattı demiyor.
Hep fanatizm hep fanatizm.
Microsoft linux atağı ile son kullanıcı hedeflemiyor ki. Cloud ve sunucu tarafı işin geç kalınmıs bir adım. Neredeyse tüm diller platform bağımsız olmustu.
bir .net developer olarak postgresSql varken sql server kullanmam ama güzel haber. Bunlar alet edevat. işime gelirse kullanırız.
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MarlonJD 2 yıl
Visual Studio Code bir linux kullanıcısı olarak gayet hoşuma gitti
C++ - C# - CSS - Dockerfile - HTML - JavaScript - JSON - Less - Markdown - PHP - Python - Sass - TypeScript gibi bir çok dili extension olarak destekliyor güzel bir text editor olarak kullanıyorum fakat C# C++ hakkında bilgim yok yani derlenebiliyor mu bilmiyorum. Fakat denemenizi tavsiye ederim code.visualstudio.com/... extension olayı biraz sublime text'i andırdı bana fazla bilgisi olan varsa bilgilendirirse sevinirim.
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cem650 2 yıl
elbette visual studyo linux gelirse iş yapar ama windows ortamındaki rahatlık konfor olmaz. .net yazacaksan windows tabanlı pc kur kardeşim ..
visual studyo linuxu de yavaşlatır demedi demeyin.
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serafon 2 yıl
Bu adamlardan korkulur düşmanlık ve kin üzerinden insanları yönlendirip sonra hop bu zaten bizimdi diyorlar
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BeAr 2 yıl
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NowOrN3wer 2 yıl en beğenilen
Umarım VisualStudio yu da linux ortamına getirirler
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CWaRRioR 2 yıl NowOrN3wer
NowOrN3wer

Umarım VisualStudio yu da linux ortamına getirirler

Visual Studio Code Linux'e geleli baya oluyor. Tabi bir Windows'tan alıştığımız Visual Studio görselliğinde ve kapsamında değil. Hiç olmamasından iyidir.

code.visualstudio.com/...
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