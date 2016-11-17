SQL Server, Linux’a geldi

Microsoft’un açık kaynak konusunda attığı en önemli adımlardan birisi olarak gösterilen SQL veri tabanının Linux platformuna açılması kararı yavaş yavaş gerçekleşiyor. İlk olarak özel beta olarak başlayan program şimdi açık beta haline dönüştü.

SQL Server Next adını taşıyan yeni sürüm hem Linux hem de Windows platformları için herkese açık ön izleme sürecine başladı. Firma yetkilileri her iki sürümün de tek bir çekirdek kod üzerinde yükseldiğini belirtiyor. Bununla birlikte platforma özgü pek çok farklılık var. Örneğin dosya yolları bunlardan birisi.

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"Microsoft, Linux Vakfı'nın platin üyesi oldu"

Diğer taraftan SQL Server Next lisansı alan kullanıcı ya Windows üzerinde ya da Linux üzerinde kullanabilecek. Yani iki platform için iki farklı lisans satın almaya gerek kalmayacak.

Önizleme sürümü Ubuntu, Red Hat enterprise Linux ve SUSE Linux Enterprise Server için bugünden itibaren kullanıma sunuldu. Linux tarafında bellek içi çevrimiçi aktarım süreci – OLTP, şeffaf veri şifreleme, sürekli şifreleme, sıra seviyesinde güvenlik gibi tüm bileşenler yer alacak. Windows için de kısa sürede ön izlemenin sunulması bekleniyor. Nihai sürüm ise 2017 yılının ortalarında piyasaya çıkacak.

Google’dan .Net’e açık kaynak desteği

Diğer önemli bir gelişme de Microsoft’un bazı bileşenlerini açık kaynak haline getirdiği .Net platformuna Google’ın katkı yapmaya başlaması oldu. Microsoft tarafından yapılan açıklamaya göre .Net Vakfı’na katılan Google, platformun açık kaynak hale getirilmesi konusunda önemli katkılarda bulunacak. Google’ın dahil olduğu teknik grup içerisinde Red Hat ve Samsung gibi devler yer alıyor.

Google zaten uzun zamandır .Net kütüphanelerini bulut altyapısında kullanıyordu. Visual Studio ve PowerShell için de yerleşik GCP desteği sunmaya başlamıştı. Şimdi bu destekler daha da büyümüş oldu.

Microsoft’un son patronu olan Satya Nadella, göreve geldiği günden bu yana kapalı bir ekosistem oluşturmak yerine daha fazla platforma ulaşabileceği açık bir strateji izliyor. İki yıl önce açık kaynak haline getirilen .Net platformunun corefx ve coreclr bileşenlerine yapılan katkının yarısı Microsoft dışından geldi. Bu da, üçüncü taraf geliştiricilerin projeye ne kadar önem verdiğini gösteriyor.