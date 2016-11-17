Microsoft, Linux Vakfı'nın platin üyesi oldu

Yeni patron Satya Nadella liderliğinde önemli açılımlar yapan Microsoft, uzun süre karşı olduğu açık kaynak konusunda şaşırtmaya devam ediyor. Şimdi sırada Linux var.





Büyük Sürpriz





Firmadan yapılan açıklamaya göre Microsoft artık Linux Vakfı'na üye olmuş durumda. Üstelik üst seviye üye oldu. Bunun anlamı Linux çalışmaları için en az 500 bin dolarlık bağış yapması demek. Vakıfta platin üye olarak Cisco, Fujitsu, HPE, Huawei, IBM, Intel, NEC, Oracle, Qualcomm ve Samsung bulunuyor.





Aslında Microsoft'un son dönemde yaptığı hamleler sürprizlere açık olmamız gerektiğini gösteriyordu. SQL platformunun Linux'a gelmesi, Dot Net platformunun bir kısmının açık kaynak hale getirilmesi, Red Hat ortaklığı, nod.js desteği bunlar arasında. Hali hazırda vakıf üyeliği için bir süredir sessiz sedasız görüşmelerin yapıldığı ifade edildi.





Son hamle ile artık Microsoft açık kaynağa en çok destek veren firmalardan birisi haline geldi. Azure platformunun kıdemli mühendisi John Gossman, Linux Vakfı'nın yönetiminde yer alacak.