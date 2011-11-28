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SSD sürücüler 2012 ile birlikte daha alınabilir olacak

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
28,2b
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61
HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sabit disk sektörü şu an önemli bir krizin içerisinde. Toplam sabit disk üretiminin önemli bir kısmını gerçekleştiren Tayland'da yaşanan sel felaketi ve buna bağlı olarak başta Western Digital olmak üzere sabit disk firmaları için üretim yapan fabrikaların büyük zarar görmesinden ötürü disk fiyatları son yılların en yüksek seviyesine ulaşmış durumda ve çeşitli araştırma kuruluşlarının raporlarına göre pazarın normale dönmesi 2012'nin ortalarını bulacak.
Sabit disk tarafında bu gelişmeler yaşanırken, geleceğin depolama teknolojisi olarak gösterilen SSD yani katı hal depolama sürücüleri de yavaş yavaş ta olsa kullanım yaygınlığını arttırıyor. Kapasite/maliyet oranı geleneksel disklerin çok üzerinde olduğu için şu an son kullanıcıların önemli bir kısmı tarafından tercih edilmeye uzak ürünler olan SSD sürücüler, bellek ve SSD üreticisi Kingston'a göre önümüzdeki yıl ile birlikte daha alınabilir seviyelere gelecek. 19nm üretim teknolojisi gibi ileri seviye fabrikasyon süreçlerinin yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanmasıyla birlikte NAND Flash çiplerinin üretim maliyetlerinin daha da aşağı çekileceği bildirilirken, 2012 içerisinde 1GB kapasite maliyetinin 1$'a kadar gerileyebileceği öngörülüyor.
Üretim tarafındaki gelişmelere ek olarak yeni yıl ile birlikte firmaların, giriş ve orta segmente yönelik daha fazla sayıda model sunacağı da altı çizilen detaylar arasında yer alıyor. Kingston'a göre özellikle önümüdeki yılın üçüncü çeyreği ile birlikte SSD depolama sürücülerinin dönemi başlayacak ve kullanım yaygınlığı hızla artacak. Bilindiği üzere NAND Flash bellek teknolojisini esas alan SSD depolama sürücüleri, mekanik yapıda olan yani temelde plaka ve kafa kullanan geleneksel disklere göre yüksek performans avantajı ile birlikte daha düşük güç tüketimi, daha sessiz ve hareletli parça içermediği için vibrasyonsuz çalışma ile birlikte daha yüksek veri güvenilirliği sunuyorlar. Şu anda masaüstü sistemler için yaygın olarak kullanılan SATA-III uyumlu SSD sürücüler, 500MB/saniye seviyesinin üzerinde hızlar sunabiliyorlar..

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mehmednaim 8 yıl en beğenilen
Bence 2013'te SSD sürücüler daha da alınabilir olacaklar hatta 2014'te daha daha alınabilir olacaklar. Benimkisi tahmin :)
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napolyon94 8 yıl
Yoo hic te degil 1 gb 2 lira ediyor 250 gb yine 500 lira nesi iyi ?
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DemirKipi 8 yıl
Vibrasyon ne demek ey yazar! Yılların titreşiminden daha mı karizma bir terim de onu kullanmayı tercih ediyorsunuz?
SSD almayı kesinlikle düşünen biri olarak benim için çok iyi bir haber.
Vibrasyon ne demek ey yazar! Yılların titreşiminden daha mı karizma bir terim de onu kullanmayı tercih ediyorsunuz?SSD almayı kesinlikle düşünen biri olara...
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DH Misafiri 7 yıl
Ssd teknolojisini stüdyoda film montajı yapan bir arkadaşın kullandığını görmüştüm 200gb lik kaydının istediği dakikasına atlayabilmek için tek çözüm Ssd idi çünkü bir kafa ve dönen bir plak yok bunun yanında çok daha hızlı. Kullanım alanı standart bir bilgisayar olacak ise fiyatlarının çoook çok aşşağı inmesi kayıt alanının çoook çok artması lazım gerek diye düşünüyorum.
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DH Misafiri 7 yıl
arkadaşlar ben p8p67 le anakart i5 2500k var 8 gb rem 1333 mhz kıngstın caviren black 1 tb 64 7200 7300 gt idarelık power gx 750 w var kasa hıc guzel calısmıo sebebi nedır sizce cpu z diye purogramdan baktım işlemci 1.60 görünuo bazende 3.30 ama genelde 1.60 duruo ısılarda 25 ve altında iysallah yorum yazarsınınz salun
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dreamblue35 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

arkadaşlar ben p8p67 le anakart i5 2500k var 8 gb rem 1333 mhz kıngstın caviren black 1 tb 64 7200 7300 gt idarelık power gx 750 w var kasa hıc guzel calısmıo sebebi nedır sizce cpu z diye purogramdan baktım işlemci 1.60 görünuo bazende 3.30 ama genelde 1.60 duruo ısılarda 25 ve altında iysallah yorum yazarsınınz salun

bendeki durumda bu

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sende bir problem yok hocam turbo boost teknolojisi o duruma neden olan
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zaq999 8 yıl
zaten 120gb ocz ssd 140usd yurtdışında 20 usd geriler ozaman 120usd olur, olmasada olur.
pciex ssd ler ucuzlamasılazım sata ssd fiyatlarına gerilese iyi olacak.
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ultra_storm 8 yıl
Daha çok bekleriz bu fiyatlar ile ssd kullanmayı...
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semih37 8 yıl
şu intel in 510 serileri normal fiyatlara inerse söz bir tane alacağım 710 serileri gelmiş olsa dahi 300-400 lira aralığı bence uygun olur 120gb için
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KatanaHero 8 yıl
Almak mesele değil de, alınca "kaç ay boyunca" arıza yapmadan kullanabileceğim?
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BlackEagle 8 yıl KatanaHero
KatanaHero

Almak mesele değil de, alınca "kaç ay boyunca" arıza yapmadan kullanabileceğim?

Aynen. Yada soruyu şöyle soralım, piyasadaki ssd'ler kaç mavi ekrana kadar dayanıklı?
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r.m.y. 8 yıl
ssd gelince tüm donanımlar dahada kasarak o nimeti kullanmamıza izin vermezler. sonuçta sana sonra ne satacaklar.
"önce ihtiyaç oluştur, sonra malını sat". bu yüzyılın sloganı.
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MxFxOx 8 yıl
ssd şart !
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DemirAtlı 8 yıl
newegg de hangi ssd nin yorumuna bakacak olursam kullanıcılardan hep 6 ay sonra cortlama vakalarını okuyorum.Türkiyede kimse malına kötü diyemiyor 2.elde satarken nasıl satarım düşüncesinde herkes.SSD lerin daha kat edeceği çooook yolu var.En baştaki yolu güvenli çalışmak ve data kaybı yaşatmamak olacak. Mekanik diskler hala bu konuda önde.
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GoldPunch 8 yıl
256GB SSD ye 1.300tl odemistim eger 1 dolara kadar duserse harika olur. Fiyatinin Hdd ler kadar olmasini bekleyemezsiniz zaten
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pural91 8 yıl
Herkese seLam; HDD'ye devam :)
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