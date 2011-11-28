SSD sürücüler 2012 ile birlikte daha alınabilir olacak

Sabit disk sektörü şu an önemli bir krizin içerisinde. Toplam sabit disk üretiminin önemli bir kısmını gerçekleştiren Tayland'da yaşanan sel felaketi ve buna bağlı olarak başta Western Digital olmak üzere sabit disk firmaları için üretim yapan fabrikaların büyük zarar görmesinden ötürü disk fiyatları son yılların en yüksek seviyesine ulaşmış durumda ve çeşitli araştırma kuruluşlarının raporlarına göre pazarın normale dönmesi 2012'nin ortalarını bulacak.

Sabit disk tarafında bu gelişmeler yaşanırken, geleceğin depolama teknolojisi olarak gösterilen SSD yani katı hal depolama sürücüleri de yavaş yavaş ta olsa kullanım yaygınlığını arttırıyor. Kapasite/maliyet oranı geleneksel disklerin çok üzerinde olduğu için şu an son kullanıcıların önemli bir kısmı tarafından tercih edilmeye uzak ürünler olan SSD sürücüler, bellek ve SSD üreticisi Kingston'a göre önümüzdeki yıl ile birlikte daha alınabilir seviyelere gelecek. 19nm üretim teknolojisi gibi ileri seviye fabrikasyon süreçlerinin yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanmasıyla birlikte NAND Flash çiplerinin üretim maliyetlerinin daha da aşağı çekileceği bildirilirken, 2012 içerisinde 1GB kapasite maliyetinin 1$'a kadar gerileyebileceği öngörülüyor.

Üretim tarafındaki gelişmelere ek olarak yeni yıl ile birlikte firmaların, giriş ve orta segmente yönelik daha fazla sayıda model sunacağı da altı çizilen detaylar arasında yer alıyor. Kingston'a göre özellikle önümüdeki yılın üçüncü çeyreği ile birlikte SSD depolama sürücülerinin dönemi başlayacak ve kullanım yaygınlığı hızla artacak. Bilindiği üzere NAND Flash bellek teknolojisini esas alan SSD depolama sürücüleri, mekanik yapıda olan yani temelde plaka ve kafa kullanan geleneksel disklere göre yüksek performans avantajı ile birlikte daha düşük güç tüketimi, daha sessiz ve hareletli parça içermediği için vibrasyonsuz çalışma ile birlikte daha yüksek veri güvenilirliği sunuyorlar. Şu anda masaüstü sistemler için yaygın olarak kullanılan SATA-III uyumlu SSD sürücüler, 500MB/saniye seviyesinin üzerinde hızlar sunabiliyorlar..