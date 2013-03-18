ST-Ericsson faaliyetlerine son veriyor





Genelde alt seviye akıllı telefon pazarındaki ürünler için işlemci çözümlerine yer verdiğini gördüğümüz ve MWC 2013 etkinliğinde 3GHz saat hızına çıkabilen Cortex-A9 tabanlı 4 çekirdekli işlemcisini lanse eden ST-Ericsson, şok bir kararla faaliyetlerine son verdiğini duyurdu.





Firma aslında bir ortaklık ve STMicro ile Ericsson arasındaki bir anlaşmadan doğmuştu. Ancak 2008 yılında kurulan uzun süredir kar edememesi karardaki en önemli etken oldu. ST-Ericsson'un en büyük müşterisi olan Nokia'nın son dönemlerde pazar kaybı yaşaması ve işlemci tedariğini azaltma yoluna gitmesi, firmaya da büyük bir darbe vurdu. Samsung, Apple, NVIDIA, Qualcomm gibi tasarımcıların rekabetine karşı koyamayan ST-Ericsson, kendini bekleyen sondan kurtulamadı.





Ortaklar birleşimi potansiyel müşterilere satma yolu arasa da başarılı olamadı ve ortaklığı sona erdirmeye karar verdi.





Yeniden yapılanma sürecinde firmanın 4450 çalışanından 1800'ü Ericsson bünyesinde farklı ülkelerde istihdam edilmeye devam edecek. Ericsson ayrıca 4G çok modlu modem yongaları üretmeye devam edecek.





ST Micro, 950 çalışanı bünyesine alarak İtalya ve Fransa'da birleştirme ve test etme tesislerinin faaliyetine devam edecek. ST-Ericsson'un kalan malvarlıkları ise kapanacak ve 1600 çalışan işini kaybedecek. Böylelikle ST Micro 350-450 milyon dolar nakit elde edecek.





Ericsson ise LTE yongalarının geliştirilmesine devam edecek ve yıl sonunda en büyük üç LTE modem yongası üreticisinden birisi olmaya çalışacak.





ST-Ericsson'un özellikle Asyalı yonga üreticilerine karşı gerekli hamleleri yapamaması ve Samsung gibi üreticilerin kendi işlemcilerine yoğunlaşması sonunu hazırlayan faktörler oldu.





http://www.reuters.com/article/2013/03/18/us-st-ericsson-stmicro-idUSBRE92H05H20130318