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ST-Ericsson faaliyetlerine son veriyor

6 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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ST-Ericsson faaliyetlerine son veriyor

Genelde alt seviye akıllı telefon pazarındaki ürünler için işlemci çözümlerine yer verdiğini gördüğümüz ve MWC 2013 etkinliğinde 3GHz saat hızına çıkabilen Cortex-A9 tabanlı 4 çekirdekli işlemcisini lanse eden ST-Ericsson, şok bir kararla faaliyetlerine son verdiğini duyurdu.

Firma aslında bir ortaklık ve STMicro ile Ericsson arasındaki bir anlaşmadan doğmuştu. Ancak 2008 yılında kurulan uzun süredir kar edememesi karardaki en önemli etken oldu. ST-Ericsson'un en büyük müşterisi olan Nokia'nın son dönemlerde pazar kaybı yaşaması ve işlemci tedariğini azaltma yoluna gitmesi, firmaya da büyük bir darbe vurdu. Samsung, Apple, NVIDIA, Qualcomm gibi tasarımcıların rekabetine karşı koyamayan ST-Ericsson, kendini bekleyen sondan kurtulamadı.

Ortaklar birleşimi potansiyel müşterilere satma yolu arasa da başarılı olamadı ve ortaklığı sona erdirmeye karar verdi.

Yeniden yapılanma sürecinde firmanın 4450 çalışanından 1800'ü Ericsson bünyesinde farklı ülkelerde istihdam edilmeye devam edecek. Ericsson ayrıca 4G çok modlu modem yongaları üretmeye devam edecek. 

ST Micro, 950 çalışanı bünyesine alarak İtalya ve Fransa'da birleştirme ve test etme tesislerinin faaliyetine devam edecek. ST-Ericsson'un kalan malvarlıkları ise kapanacak ve 1600 çalışan işini kaybedecek. Böylelikle ST Micro 350-450 milyon dolar nakit elde edecek.

Ericsson ise LTE yongalarının geliştirilmesine devam edecek ve yıl sonunda en büyük üç LTE modem yongası üreticisinden birisi olmaya çalışacak.

ST-Ericsson'un özellikle Asyalı yonga üreticilerine karşı gerekli hamleleri yapamaması ve Samsung gibi üreticilerin kendi işlemcilerine yoğunlaşması sonunu hazırlayan faktörler oldu.


http://www.reuters.com/article/2013/03/18/us-st-ericsson-stmicro-idUSBRE92H05H20130318 Yorum Yaz
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NovaTHOR 6 yıl en beğenilen
ben öksüz mü kaldım şimdi :P
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LithiumCW 6 yıl
Kötü oldu.
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OverClocK1ng 6 yıl
V4LKyR
Vay be... Kolay işler değil bunlar. NovaThor serisini üreten koca ST-Ericsson böylece gitti işte.

Harbiden a. Ben de baya iyi beklentim vardı. 3Ghz falan duyunca yürü be demiştim.
Birdenbire çok ani oldu. Yılın en beklenmedik haberi olur bu...
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Miyaw1 6 yıl
St ericssonu yeni duyuyorum ama sony ismi varken basta bana soylemesi bile karizma geliyordu sony yuzunden


Birde abi asyalilar harbi psikopatlar ya. Kimse sidik yaristiramiyor kolay kolay.
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V4LKyR 6 yıl
Vay be... Kolay işler değil bunlar. NovaThor serisini üreten koca ST-Ericsson böylece gitti işte.
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
3 ghz lik işlemci tanıtmalari son bir gövde gösterisi miydi?
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NovaTHOR 6 yıl en beğenilen
ben öksüz mü kaldım şimdi :P
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cryzboy43 6 yıl
novathor ıslemcıler gormıcez sadece yada ortaklar ayrı ayrı falıyetlere devam eder
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potur 6 yıl

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pegasus1881 6 yıl
bır efsane daha yok oluyor erıcsson gh 337 ne telefondu sms alabılır ama cekemezdı
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