Saarland Üniversitesi'nin yeni tekniğiyle standart yazıcılardan dokunmatik ekranlar basılabiliyor

Uzun yıllardır konsept olarak gördüğümüz esnek ekran teknolojisi, bildiğiniz üzere henüz son kullanıcıya ulaşabilmiş değil. Kavisli yapıya kavuşmalarına rağmen halen beklenen esnek kullanım sürecini sunamayan bu teknoloji, Almanya merkezli Saarland Üniversitesi araştırmacılarının elinde ise artık standart donanımlara da uyarlanabiliyor.

Saarland Üniversitesi'nin geliştirdiği yeni teknik ile artık standart yazıcılar üzerinden özel bir mürekkep ve ince Elektrolüminesans film (Malzemenin içinden geçen elektrik akımına veya çok güçlü elektriksel alana tepki olarak ışık yayma durumudur) kullanılarak esnek ekranlar üretilebiliyor. Photoshop gibi yazılımlarla hazırlanan şekillerle çalışma gösteren ve sonuç olarak nispeten yüksek çözünürlük ile tek renkli ekranlar üretebilen araştırmacılar, standart bir A4 kağıda yapılan ekran baskısının da 22$ civarında maliyet oluşturduğunu belirtiyorlar. Teknolojik altyapısı sayesinde kağıt yanında plastik, metal ya da ahşap üzerine de uygulanabilen teknik, ilginç olarak dokunmatik ekranların hazırlanmasına da imkan tanıyor. Bu sayede yerleştirilen konuma göre örneğin bir yaprağın ya da kıyafetin üzerinden çağrı cevaplama gibi hayal gücüne bağlı sonsuz olanaklar vaat eden sistem, üç boyutlu yazıcılarla üç boyutlu dokunmatik ekranların basılmasının da önünü aralıyor.

Ticari ve özellikle bireysel kullanımı için üzerinde çalışmalar devam eden sisteminin açıklayıcı tanıtım videosunu aşağıda izleyerek pratik kullanım performansını rahatlıkla görebilirsiniz.

http://www.eurekalert.org/pub_releases/2015-03/su-c2d030515.php