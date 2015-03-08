Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Saarland Üniversitesi'nin yeni tekniğiyle standart yazıcılardan dokunmatik ekranlar basılabiliyor

4 yıl
1,6b
1
5
Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Saarland Üniversitesi'nin yeni tekniğiyle standart yazıcılardan dokunmatik ekranlar basılabiliyor
Uzun yıllardır konsept olarak gördüğümüz esnek ekran teknolojisi, bildiğiniz üzere henüz son kullanıcıya ulaşabilmiş değil. Kavisli yapıya kavuşmalarına rağmen halen beklenen esnek kullanım sürecini sunamayan bu teknoloji, Almanya merkezli Saarland Üniversitesi araştırmacılarının elinde ise artık standart donanımlara da uyarlanabiliyor.
Saarland Üniversitesi'nin geliştirdiği yeni teknik ile artık standart yazıcılar üzerinden özel bir mürekkep ve ince Elektrolüminesans film (Malzemenin içinden geçen elektrik akımına veya çok güçlü elektriksel alana tepki olarak ışık yayma durumudur) kullanılarak esnek ekranlar üretilebiliyor. Photoshop gibi yazılımlarla hazırlanan şekillerle çalışma gösteren ve sonuç olarak nispeten yüksek çözünürlük ile tek renkli ekranlar üretebilen araştırmacılar, standart bir A4 kağıda yapılan ekran baskısının da 22$ civarında maliyet oluşturduğunu belirtiyorlar. Teknolojik altyapısı sayesinde kağıt yanında plastik, metal ya da ahşap üzerine de uygulanabilen teknik, ilginç olarak dokunmatik ekranların hazırlanmasına da imkan tanıyor. Bu sayede yerleştirilen konuma göre örneğin bir yaprağın ya da kıyafetin üzerinden çağrı cevaplama gibi hayal gücüne bağlı sonsuz olanaklar vaat eden sistem, üç boyutlu yazıcılarla üç boyutlu dokunmatik ekranların basılmasının da önünü aralıyor. 
Ticari ve özellikle bireysel kullanımı için üzerinde çalışmalar devam eden sisteminin açıklayıcı tanıtım videosunu aşağıda izleyerek pratik kullanım performansını rahatlıkla görebilirsiniz. 

http://www.eurekalert.org/pub_releases/2015-03/su-c2d030515.php Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
doctor_bey 4 yıl
haydaaa
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Master_Evil 4 yıl
süper bişey olmuş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Wacom Intuos 4 yıl
Hoşuma gitti. Sevdim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Firaristt 4 yıl
Bu teknolojiyi kablosuz yaparlarsa devrim niteliğinde olur. Görüntü ve enerji kablosuz olarak iletilirse şayet, merkezi bir makine ile birlikte bilim kurgu filmlerindeki gibi bir şey olur. Geliştirilirse ve uygun maliyetle yaygın Kullanıma sunulursa geleceği parlak bir teknoloji.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
selahattın ısık 4 yıl
Daha neler göreceğiz...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl 5,5mm inceliği ile Gionee Elife S7 ön inceleme 4 yıl Huawei Watch akıllı saat video ön inceleme "Tasarımı ve donanımıyla iddialı akıllı saat" 4 yıl Huawei TalkBand B2 video ön inceleme "Hem akıllı bileklik hem de Bluetooth kulaklık" 4 yıl LastPass Şifre ve Veri Yönetim Uygulaması"LastPass inceleme" 4 yıl Huawei MediaPad X2 video ön inceleme "Telefon özellikli, tasarım ve malzeme kalitesiyle iddialı tablet" 4 yıl Huawei CarFi ile aracınız 4G hızında internet sunuyor! Video ön inceleme 4 yıl Sony, akıllı telefon pazarından çıkıyor mu ? Detaylar ve merak edilenler bu videoda! 4 yıl Jabra Stealth Test Masamızda 4 yıl MWC 2015 Vestel Standı Venus Plus ön inceleme 4 yıl Qualcomm WiPower manyetik alan kablosuz şarj teknolojisi ön inceleme 4 yıl Meizu M1 Note ön inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim