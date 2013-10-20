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Şablonlar ile donatılmış iOS uyumlu yeni video uygulaması: Gravie

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Şablonlar ile donatılmış iOS uyumlu yeni video uygulaması: Gravie
iOS 6.0 ve üzeri iPhone / iPod Touch cihazlar için Bucket Labs adlı geliştirici tarafından hazırlanan en yeni video uygulamalarından Gravie, içerisinde yer alan birçok hazır şablon ile kolay düzenleme özellikleri sunuyor.
1, 3 ya da 5 saniye uzunluğunda çekilen videolardan içerisinde yer alan 45 farklı şablon ile son derece profesyonel montajalar yapılmasına imkan sağlayan Gravie, aynı zamanda videoların içerisine yazılar eklenmesine, bu yazıların özel seçenekler ile kişiselleştirilmesine, beş farklı video filtresine ve isteğe bağlı birçok manuel düzenleme aracına / seçeneğine sahip. Hazırlanan içerikleri seçilen kalite ayarlarıyla direkt olarak cihazların içerisine ya da Facebook ve YouTube gibi ağlar üzerine aktarabilen uygulama, 52 farklı video klip desteğiyle geliyor.

Modern ara yüzüyle de dikkat çeken yeni video uygulaması Gravie, 3,59 TL fiyat etiketiyle buradan elde edilebiliyor.


https://itunes.apple.com/tr/app/id722433152?mt=8 Yorum Yaz
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