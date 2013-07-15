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Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sadece insan gücüyle çalışan helikopter, 33 yıl sonra Sikorsky ödülünü almaya hak kazandı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Sadece insan gücüyle çalışan helikopter, 33 yıl sonra Sikorsky ödülünü almaya hak kazandı
Kanada Toronto merkezli AeroVelo tarafından oluşturulan Atlas isimli helikopter, 33 yıldır verilmeyen Sikorsky ödülünü almak amacıyla geçtiğimiz yıl içerisinde popüler bağış sitesi Kickstarter üzerinde bir proje başlatmıştı. Bu projeden hedeflediği 34,000$'ı toplayan ekip, helikopteri hazırladı ve süreç içinde oluşan bazı olumsuz durumları aşarak hedeflerine ulaştı.
1980 yılında Amerikan Helikopter Derneği tarafından düzenlenen yarışma kapsamında sadece insan gücüyle çalışan bir helikopterin 3 metre yükseklikte 60 saniye boyunca havada kalması, Sikorsky ödülünü almak için yeterliydi. Yapılan denemelerde kimse tarafından alınamayan bu ödülü, 3.3 metre yükseklikte 64.11 saniye kalmayı başaran Atlas ve AeroVelo ekibi elde etmeyi başardı. Bu başarı sonucunda 250,000$ ödülün de sahibi olan ekip, denemler için özel bir stadyum kullandı.
Konu hakkında AeroVelo ve Amerikan Helikopter Derneği tarafından hazırlanmış videoları aşağıda izleyebilirsiniz.

http://mashable.com/2013/07/15/kickstarter-human-powered-helicopter-sikorsky/?utm_campaign=Feed%3A+Mashable+%28Mashable%29&utm_cid=Mash-Product-RSS-Pheedo-All-Partial&utm_medium=feed&utm_source=feedburner Yorum Yaz
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baysan240 6 yıl en beğenilen
bura_Ahmet
herşey iyi güzelde bu malzemeleri daha hafif alaşımlardan yapabilirlerdi. böylece daha uzun süre havada kalmış olurdu

heee bak kesin bu onca adamın aklına gelmemiştir

bura_Ahmetherşey iyi güzelde bu malzemeleri daha hafif alaşımlardan yapabilirlerdi. böylece daha uzun süre havada kalmış olurduheee ...
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yesil1026 6 yıl
Çok güzel bir gelişme ancak daha verimli yapabilirlerse çok iyi olur. Videosunu izlemiştim ve 700 küsur watt güçle antrenman yapıyordu arkadaş. Çok büyük bir güç. Dünyanın en iyi bisikletçileri bile 5 dakika civarı tutabiliyor o güçte. Belki Fabian Cancellara, Chris Froome filan sürse rekoru geliştirebilirdi :)
Çok güzel bir gelişme ancak daha verimli yapabilirlerse çok iyi olur. Videosunu izlemiştim ve 700 küsur watt güçle antrenman yapıyordu arkadaş. Çok büyük bir gü...
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MxFxOx 6 yıl
rüzgarda uçar ama
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kasim33 6 yıl
uçmuyorki
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HumbiGumbi 6 yıl
o paraya insan gücüyle insansız hava aracı bile yapılır :)
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t.baris 6 yıl
iyiki yere bağlamışlar uçar gider mazallah :D
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Raikirin 6 yıl
O değil de yarışma 1980'den beri devam ediyormuş.
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***Respect*** 6 yıl
Uçan Sabri çevirseydi daha çok uçardı :D
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emregök 6 yıl
Böyle bir ödülün varlığı yeterli ;)
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baysan240 6 yıl en beğenilen
bura_Ahmet
herşey iyi güzelde bu malzemeleri daha hafif alaşımlardan yapabilirlerdi. böylece daha uzun süre havada kalmış olurdu

heee bak kesin bu onca adamın aklına gelmemiştir

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onur01651 6 yıl
Ödülü alaıp ölen rekortmen diye girmesinler manşetlere
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Krauser ll 6 yıl
herşey iyi güzelde bu malzemeleri daha hafif alaşımlardan yapabilirlerdi. böylece daha uzun süre havada kalmış olurdu
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yesil1026 6 yıl
Çok güzel bir gelişme ancak daha verimli yapabilirlerse çok iyi olur. Videosunu izlemiştim ve 700 küsur watt güçle antrenman yapıyordu arkadaş. Çok büyük bir güç. Dünyanın en iyi bisikletçileri bile 5 dakika civarı tutabiliyor o güçte. Belki Fabian Cancellara, Chris Froome filan sürse rekoru geliştirebilirdi :)
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