Sadece insan gücüyle çalışan helikopter, 33 yıl sonra Sikorsky ödülünü almaya hak kazandı

Kanada Toronto merkezli AeroVelo tarafından oluşturulan Atlas isimli helikopter, 33 yıldır verilmeyen Sikorsky ödülünü almak amacıyla geçtiğimiz yıl içerisinde popüler bağış sitesi Kickstarter üzerinde bir proje başlatmıştı. Bu projeden hedeflediği 34,000$'ı toplayan ekip, helikopteri hazırladı ve süreç içinde oluşan bazı olumsuz durumları aşarak hedeflerine ulaştı.

1980 yılında Amerikan Helikopter Derneği tarafından düzenlenen yarışma kapsamında sadece insan gücüyle çalışan bir helikopterin 3 metre yükseklikte 60 saniye boyunca havada kalması, Sikorsky ödülünü almak için yeterliydi. Yapılan denemelerde kimse tarafından alınamayan bu ödülü, 3.3 metre yükseklikte 64.11 saniye kalmayı başaran Atlas ve AeroVelo ekibi elde etmeyi başardı. Bu başarı sonucunda 250,000$ ödülün de sahibi olan ekip, denemler için özel bir stadyum kullandı.

Konu hakkında AeroVelo ve Amerikan Helikopter Derneği tarafından hazırlanmış videoları aşağıda izleyebilirsiniz.

http://mashable.com/2013/07/15/kickstarter-human-powered-helicopter-sikorsky/?utm_campaign=Feed%3A+Mashable+%28Mashable%29&utm_cid=Mash-Product-RSS-Pheedo-All-Partial&utm_medium=feed&utm_source=feedburner