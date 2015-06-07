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Sağlık bilgileri kredi kartı bilgilerinden daha değerli

3 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Sağlık bilgileri kredi kartı bilgilerinden daha değerli

Yıllardır hackerların özellikle kredi kartı bilgilerini çalmak için uğraş verdiklerini duyduk ve bunları korumak için özel önlemler aldık. Ancak bilgi dijitalleştikçe hackerların hedefi de değişiyor. Yeni hedef sağlık bilgileri.

Ülkemizde olduğu gibi pek çok ülkede sağlık bilgileri dijital olarak depolanıyor ve yetkili kurum ve kişiler bu bilgilere erişerek gerekli tahlilleri yapıyor veya reçete yazıyor. Önem arzeden bu bilgiler hackerların eline geçmeye başladı. 

Yılın ilk 5 ayında ABD’deki Anthem, Premera ve CareFirst sağlık sigorta firmaları siber saldırıya uğradı ve on milyonlarca kişinin sağlık bilgileri kötü niyetli kişilerin eline geçti. Ayrıca ABD Kişiler Yönetim Ofisi de saldırıya uğradı ve buradan da 4 milyon kişinin sağlık verisi ortalığa saçıldı.

Analizler hackerların kredi kartı bilgileri ile daha az ilgilendiğini ve dijital sağlık verilerine olan ilginin giderek arttığını belirtiyor. Peki hackerlar insanların sağlık bilgilerinden ne istiyor?

Öncelikle sigorta numaralarını elde etmek diğer sistemlere ve ajanslara erişmenin kapısını açıyor. Ayrıca sahte reçetelerle ilaç vurgunu yapabilmek yine bu verilerin elde edilmesine bağlı. Yine kişilerin sağlık sorunlarını görerek çeşitli şantajlar yapmak da bunun içerisinde.

Bunlar şimdilik tahmin seviyesinde. Güvenlik uzmanları halen hackerların neden bu kadar sağlık verilerine yoğunlaşmış olduğunu araştıryor. Ancak sağlık verisi depolayan platformların eskisinden daha fazla güvenlik tedbiri alması gerektiği belirtiliyor.  

http://www.digitaltrends.com/computing/your-medical-data-is-a-hacker-jackpot-now-drawing-more-interest-than-credit-cards/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
9unkarekoku 3 yıl
Bizim memleketimizde buna gerek yok, hali hazırda bilgileri isteyene satıldığı için...
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face1tr 3 yıl
bérkay
bu konuda bireylerin yapabileceği pek birşey yok,

gss ye kaydolmayın, borç biriksin, alternatif yöntemlere yönelin...
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DaRKFoRCeS 3 yıl
Dünya gün geçtikçe daha çok kimyasal hale geliyor. Çeşitli hastalıklar ortaya çıkıyor. İlaç fiyatları tavan yapmış durumda. Bu art niyetli kanı bozukların hedefi tedavisi zor olan kanser ve anti psikotik ilaçlar. Dünya kimyasal oldukça insanların doğal kalması mümkün değil.
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TEKINALP 3 yıl
Teknoloji geliştikçe beraberinde getirdiği kolaylıkların yanı sıra riskleride getiriyor. Hayatımız kolaylaşıyor ancak bir o kadar da diken üstündeyiz.
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gametofik 3 yıl
bu konuda bireylerin yapabileceği pek birşey yok,
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