Sağlık sektöründe mobil teknoloji ve IoT kullanımına dair istatistikler

HP'nin alt şirkelerinden Aruba'nın sponsorluğunda Economist Intelligence Unit tarafından gerçekleştirilen araştırmaya göre, iş yerinde veya dışarıda mobil teknolojinin kullanımı, sağlık sektörü çalışanlarının verimliliklerine ve işten memnun olmalarına olumlu olarak etki ediyor.
Yapılan araştırmaya göre sağlık çalışanlarının yaklaşık yarısı, mobil teknolojiler sayesinde işlerinde daha verimli olduklarını söylüyor. Bazı hastaneler, mobil cihazların tıbbi cihazlarda parazit yaratacağını öne sürerek hastane binası içerisinde mobil telefon kullanımını sınırlıyor. Rapora göre sağlık çalışanlarının üçte biri mobil cihazlarını iş için kullanmalarına izin vermeyecek bir şirkette çalışmayacaklarını belirtiyorlar.
Çalışma aynı zamanda, mobilite için optimize edilmiş iş yerlerindeki sağlık hizmeti çalışanlarının daha sadık ve işlerinde daha yaratıcı olduklarını ileri sürüyor. İlginç bir şekilde sağlık çalışanlarının yaklaşık yarısı, şirketinin mobil teknolojiyi kullanımını iyi veya öncü olarak nitelendiriyor.
Ayrıca Bkz. "LG'nin robotları havalimanında çalışmaya başladı"
Bu bilgilere ek olarak hastanelerde IoT (Nesnelerin İnterneti) kullanımının sağlık sektörüne etkisi ile ilgili verileri içeren infografiği aşağıda bulabilirsiniz:
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Yapılan araştırmaya göre sağlık çalışanlarının yaklaşık yarısı, mobil teknolojiler sayesinde işlerinde daha verimli olduklarını söylüyor. Bazı hastaneler, mobil cihazların tıbbi cihazlarda parazit yaratacağını öne sürerek hastane binası içerisinde mobil telefon kullanımını sınırlıyor. Rapora göre sağlık çalışanlarının üçte biri mobil cihazlarını iş için kullanmalarına izin vermeyecek bir şirkette çalışmayacaklarını belirtiyorlar.
Çalışma aynı zamanda, mobilite için optimize edilmiş iş yerlerindeki sağlık hizmeti çalışanlarının daha sadık ve işlerinde daha yaratıcı olduklarını ileri sürüyor. İlginç bir şekilde sağlık çalışanlarının yaklaşık yarısı, şirketinin mobil teknolojiyi kullanımını iyi veya öncü olarak nitelendiriyor.
Ayrıca Bkz. "LG'nin robotları havalimanında çalışmaya başladı"
Bu bilgilere ek olarak hastanelerde IoT (Nesnelerin İnterneti) kullanımının sağlık sektörüne etkisi ile ilgili verileri içeren infografiği aşağıda bulabilirsiniz:
Yorum Yaz Paylaş Tweetle