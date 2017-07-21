Sağlık sektöründe mobil teknoloji ve IoT kullanımına dair istatistikler

Ayrıca Bkz.

"LG'nin robotları havalimanında çalışmaya başladı"

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alt şirkelerindensponsorluğundatarafından gerçekleştirilen araştırmaya göre, iş yerinde veya dışarıda mobil teknolojinin kullanımı, sağlık sektörü çalışanlarının verimliliklerine ve işten memnun olmalarına olumlu olarak etki ediyor.Yapılan araştırmaya göre sağlık çalışanlarınınmobil teknolojiler sayesinde işlerindeolduklarını söylüyor. Bazı hastaneler, mobil cihazların tıbbi cihazlarda parazit yaratacağını öne sürerek hastane binası içerisinde mobil telefon kullanımını sınırlıyor. Rapora göre sağlık çalışanlarınınmobil cihazlarını iş için kullanmalarına izin vermeyecek bir şirkettebelirtiyorlar.Çalışma aynı zamanda, mobilite için optimize edilmiş iş yerlerindeki sağlık hizmeti çalışanlarınınve işlerindeolduklarını ileri sürüyor. İlginç bir şekilde sağlık çalışanlarının yaklaşık yarısı, şirketinin mobil teknolojiyi kullanımınıveyaolarak nitelendiriyor.Bu bilgilere ek olarak hastanelerde IoT (Nesnelerin İnterneti) kullanımının sağlık sektörüne etkisi ile ilgili verileri içeren infografiği aşağıda bulabilirsiniz: