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Sahte Steve Jobs biyografisi, Tayvan'da en çok satan kitaplar listesinde

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sahte Steve Jobs biyografisi, Tayvan'da en çok satan kitaplar listesinde
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"Benjamin Franklin: An American Life" ve "Einstein: His Life and Universe" gibi biyografi türünde başarılı kitaplara imza atan Walter Isaacson'ın kaleme aldığı Steve Jobs'un resmi biyografi kitabı için bekleyiş sürüyor. "iSteve: The Book of Jobs" adını taşıyan ve önümüzdeki birkaç ay içerisinde yayınlaması beklenen kitaptan önce Steve Jobs'la ilgili sahte kitapların sayısı da artmaya başladı.

"Steve Jobs'tan Gençlere 11 Öğüt" isimli sahte biyografi kitabının, Tayvan'ın önde gelen mağazalarında en çok satanlar listesine girmeyi başardığı belirtiliyor. Yerel kitap mağazası KingStone'da 4000'den fazla kopya satan ve 39.000 dolardan fazla gelir getiren kitabın geçtiğimiz Nisan ayında yayınlandığı ve John Cage isimli birisi tarafından tercüme edildiği belirtiliyor.İşin daha ilginç olan yanı ise konuyu araştıran Tayvanlı yereli gazetecinin John Cage'e ulaşmak istemesiyle ortaya çıkıyor zira son derece eski bir bina ortaya çıkıyor ve verilen adresin aslında gerçeği yansıtmadığı anlaşılıyor.

Kitabın resmi Steve Jobs biyografisi olmadığı ortada ancak buna rağmen Tayvan'ın en büyük üç mağazası satışa devam edeceklerini çünkü yazarın kendilerine kitabın gerçekliğini gösterdiğini söylüyorlar. Tayvan Tüketici Koruma Komisyonu ise konuyu takibe aldıklarını kitabın aldatıcı bir yayın olduğunun tespit edilmesi halinde yasaların devreye gireceğini ve tüketicilerin paralarını geri alabileceklerini belirtti. 

Editörün Notu: Sahte Steve Jobs biyografisi KingStone Mağazası'nın Finansal Kitaplar Kategorisi'den en çok satan beşinci kitap olarak yer alıyor.
Sahte Steve Jobs biyografisi, Tayvan'da en çok satan kitaplar listesinde
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detroit21 8 yıl
Gerekli bir haber degil.
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boa sorte 8 yıl
kopyasıdır bence.
Hic bir ülke'de satışta degil mi yoksa :)
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neommy 8 yıl
Bu da haber mi şimdi yavv?

1970'li yıllarda ilk gazetelerin dağıttığı bazı Ansiklopedilerin Gazeteciler tarafından uydurulup yazıldığı, 1980'li yıllarda gazetelerin Sağlık köşelerinde uyduruk yabancı adlı profesörlerin sağlık öğütleri verdiği ülkede bu haber olmaz!
Nihayet 1980 yılında bir şehirde birilerinin Ziraat Bankası şubesi kurup mevduat toplamaya başladığı, memur maaşı ödediği ülkeyiz ( şayet bu o zamanlar ilkel bir istihbarat örgütünün uydurduğu bir haber değilse! ).
Uyduruk birinin uydurmalarıyla Bilimsel çevrelerde kabul edilen Evrim Teorisini iki kafa atıp yerle bir ettiği ülkeyiz. Politika alanındaki palavralar ve uydurmalarımızdan hiç bahsetmeyelim.
Ülkemizde bu haber önemli görülemez!
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IceRulez 8 yıl
sahte değildir yahu biyografiside artık
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.WondercrafteR. 8 yıl
Yuh be adamların herşeyi sahte. Bari biyografiyi doğru düzgün öğrenip öyle yazsaydınız. Saçmalığa bak.
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Guest-F8946C419 8 yıl
Yakında steve jobs'u da kopyalarlar ve buradakiler başlar hemen patent esprileri yapmaya.
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furky86 8 yıl Guest-F8946C419
carnador

Yakında steve jobs'u da kopyalarlar ve buradakiler başlar hemen patent esprileri yapmaya.


sen yapmışsın zaten o espriyi...
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