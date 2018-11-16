Sahte ICO’larla 68 milyon dolar dolandıran çete yakalandı

Sahte kripto para birimleriyle insanları dolandırmak son dönemde en çok kazandıran yöntemlerin başında gelmeye başladı. Ardı ardına dünyanın farklı ülkelerinden dolandırıcılık haberleri geliyor. Japonya’da bir dolandırıcı çetesi yakalandı.

Gerçeğinden farksız

Tokyo polisinin göz altına aldığı 8 kişilik çetenin sahte projelerle 68 milyon dolar civarında bir para topladığı ifade ediliyor. Çetenin kurduğu ve adeta gerçekmiş gibi seminerlerle desteklediği proje haliyle yatırımcı ilgisi çekmiş.

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Çetenin Sener adında sahte bir ICO projesi oluşturduğu ve yabancı konuşmacılar davet ederek seminerler düzenlediği belirtiliyor. Bu seminerlerde yatırımcılara aylık yüzde 3-20 arasında kâr payı vadedilmiş. Ayrıca referans olduğu kişilere göre bu rakam daha da artıyor.

Çete bu şekilde 6000 kişiden Bitcoin ve normal para olmak üzere toplamda 68 milyon dolar toplamış. Elde ettiği gelirin tamamını kripto paraya çeviren ekip sonrasında farklı cüzdanlara aktarmış. Kontrol dışı olduğu için haliyle polis bu paraların nereye gittiğini bulamıyor.

Çetenin dolandırıcılığı mağdurların şikâyeti üzerine ortaya çıkmış. 73 kişiden oluşan grup zararların karşılanması adına çeteye 3.2 milyon dolarlık tazminat davası açmış. Çetenin 6 üyesi suçlamaları kabul ederken 2 üyesi ise böyle bir şeyi reddediyor.

Japonya son dönemde bu tür dolandırıcılıklara karşı önemli tedbirler almaya başladı. Borsaların çalışabilmesi için devletten sertifika alması gerekiyor. Ayrıca bu sertifikaları yerel otoriteler de vermeye başladı. Ayrıca kripto para ticaretlerinde vergi getirilmesi konusunda da çalışmalar var.