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    Opera Crypto Browser'a MetaMask desteği eklendi

    Opera'nın kripto tarayıcısı Opera Crypto Browser'a cüzdan desteği eklendi. Bu sayede artık Opera cüzdanları dışında MetaMask gibi cüzdanları da kullanabilirsiniz.
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    Opera Crypto Browser'a MetaMask desteği eklendi
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    Opera, metaverse platformları, merkeziyetsiz uygulamalar ve oyunlar arasında dolaşmayı kolaylaştıran Web3 projesi Opera Crypto Browser için MetaMask desteği eklediğini duyurdu.

    Opera, kripto tarayıcı projesi Opera Crypto Browser’ı 2022 yılının Ocak ayında tanıtmıştı.Yeni güncelleme ile birlikte gelen cüzdan seçimi özelliği sayesinde Opera Crypto Wallet ve MetaMask gibi üçüncü taraf cüzdanlarınız arasında hızlı ve sorunsuz geçiş yapabileceksiniz. dAPP'lere yüksek verimlilikle erişebileceksiniz.

    Bir süredir kripto para sektörünün ön saflarında yer alan Opera, 2019'da Bitcoin (BTC) ödeme özelliğini kullanıma sunan ilk büyük tarayıcı olmuştu. Ayrıca Opera, desteklediği Blockchain ağları listesini Bitcoin, Solana (SOL), Polygon (MATIC), StarkEx, Ronin, Celo, Nervos Network ve BNB Chain'i de ekleyerek genişletmişti.

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