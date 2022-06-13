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    Kraft Foods’tan NFT ve Metaverse hamlesi

    Amerikan gıda üretim ve işleme devi Kraft Foods, Metaverse ve NFT teknolojileri için ticari marka başvurusunda bulundu. Kraft Foods, bünyesinde çok sayıda gıda markası bulunduruyor.
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    Kraft Foods’tan NFT ve Metaverse yicari marka başvurusu
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    Ticari marka ve patent avukatı Michael Kondoudis tarafından bugün yayınlanan bir tabloya göre; Amerika Birleşik Devletleri'ndeki NFT ile ilgili ticari marka başvuruları, 1 Ocak ile 31 Mayıs 2022 arasında 4.000 adedi aştı. Son olarak Metaverse ve NFT odaklı marka başvurusunda bulunan isim Amerikan gıda üretim ve işleme devi Kraft Foods Group oldu.

    Metaverse ve NFT’lerin yaygınlaşmaya başlamasıyla birlikte birçok şirket bu teknolojiye ilgi gösteriyor. Metaverse ve NFT odaklı marka başvurularında her geçen gün artış yaşanıyor. Amerikan gıda üretim ve işleme devi Kraft Foods da bu alanda yer almak isteyen şirketler arasına katıldı.

    NFT ve metaverse ticari marka avukatı Mike Kondoudis, Twitter hesabı üzerinden Kraft Foods’un NFT ve metaverse odaklı marka başvurusu yaptığını açıkladı.

    Başvuru; kullanıcıların ödüller ve sanal varlıklar kazanabileceği sanal bir restoran, NFT’ler ve NFT destekli medya, sanal ürünler, NFT’ler için pazar yerleri dahil olmak üzere çok çeşitli potansiyel hizmet ve ürünleri kapsıyor. Son olarak Kraft’ın bu konuda herhangi bir sanal teklif veya promosyon sunup sunmayacağı ise belirsizliğini koruyor.

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    WIPERRANTAN 23 saat önce

    oha

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    hamza5806 4 gün önce

    aga kalk atinanın fethi

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    hamza5806 4 gün önce

    aga kalk mavi vatan

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    HA-DH 5 gün önce

    şükürler olsun dolar artık düşecek

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