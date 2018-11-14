Kripto para piyasası tepetaklak

2017 yılında adeta şahlanan ancak 2018 yılına girdiğimizde sesi soluğu kesilen kripto para piyasası bir türlü beklenen çıkışı yapamıyor. Para birimi bazında yatırımcısını sevindiren projeler olsa da genel anlamda bir çıkış olmadığı için onlar da zamanla düşüşe geçti. Bu hafta ise adeta bir çöküş yaşanıyor.

Dip seviyelere indi

Coinmarketcap verilerine göre üç gün içerisinde kripto para piyasasında yaklaşık 25 milyar dolar eridi ve pazar değeri 187 milyar dolara geriledi. Bitcoin’in yüzde 53.4 ağırlığı devam etse de pazar hacmi 100 milyar dolar sınırının altına indi.

Yarın itibariyle Bitcoin Cash biriminde çatallanma için hazırlıklar devam ederken gelen bu düşüşün kesin nedeni henüz bilinmiyor. Birkaç birim dışında ilk 100 listesinin tamamı çift haneli düşüşler yaşıyor. Bazı kaynaklar Binance borsasının bugün kapalı olmasını bir neden olarak gösteriyor.

Ayrıca Bkz.

"Global akıllı hoparlör pazarında Çinliler patlama yaptı"

Pazarın lideri Bitcoin yüzde 12 civarında bir düşüşle anlık olarak 5600$ seviyesine geriledi. Pazar değeri ise 97 milyar dolara indi. Bu rakamlar en son Haziran ayında görülmüştü.

Ethereum ise yüzde 15 civarında bir düşüşle 176$ seviyesine geriledi. Ripple bir süre önce yaşadığı büyük çıkıştaki kazancını neredeyse silmiş durumda. Yüzde 14 düşüş gösteren Ripple şu anda 44 cent civarında işlem görüyor.

Bitcoin Cash yüzde 19 düşüşle 424$ seviyesinde. Stellar ise yüzde 14 düşüşle 0.22$ civarında işlem görüyor ancak küçük bir farkla EOS birimini geride bırakarak beşinci en büyük kripto para olma başarısı gösterdi. Dogecoin de büyük yükselişin ardından tutunamadı ve kazandıklarını geri vererek 0.0026$ civarına düştü.

Bazı uzmanlar boğa piyasasına girmeden önceki son düşüş olarak görse de sürekli aynı şeyler yaşanmaya başladı. Diğer taraftan Ethereum ağında GPU ile kazımın aylık olarak neredeyse hiç kazanç getirmemeye başlaması madencilik tarafında da soru işaretlerinin oluşmasına neden oluyor.