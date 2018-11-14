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Kripto para piyasası tepetaklak

Kripto para piyasası yatırımcısını üzmeye devam ediyor. Bu hafta yine düşüş trendine giren piyasa dip seviyelere doğru gidiyor. Tüm birimler çift haneli olarak düşüş yaşadı.
6 ay
13,1b
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13
kripto para
Ekrem71
Haber Editörü
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2017 yılında adeta şahlanan ancak 2018 yılına girdiğimizde sesi soluğu kesilen kripto para piyasası bir türlü beklenen çıkışı yapamıyor. Para birimi bazında yatırımcısını sevindiren projeler olsa da genel anlamda bir çıkış olmadığı için onlar da zamanla düşüşe geçti. Bu hafta ise adeta bir çöküş yaşanıyor.

Dip seviyelere indi

Coinmarketcap verilerine göre üç gün içerisinde kripto para piyasasında yaklaşık 25 milyar dolar eridi ve pazar değeri 187 milyar dolara geriledi. Bitcoin’in yüzde 53.4 ağırlığı devam etse de pazar hacmi 100 milyar dolar sınırının altına indi.

Yarın itibariyle Bitcoin Cash biriminde çatallanma için hazırlıklar devam ederken gelen bu düşüşün kesin nedeni henüz bilinmiyor. Birkaç birim dışında ilk 100 listesinin tamamı çift haneli düşüşler yaşıyor. Bazı kaynaklar Binance borsasının bugün kapalı olmasını bir neden olarak gösteriyor.

Ayrıca Bkz. "Global akıllı hoparlör pazarında Çinliler patlama yaptı"

Pazarın lideri Bitcoin yüzde 12 civarında bir düşüşle anlık olarak 5600$ seviyesine geriledi. Pazar değeri ise 97 milyar dolara indi. Bu rakamlar en son Haziran ayında görülmüştü.

Ethereum ise yüzde 15 civarında bir düşüşle 176$ seviyesine geriledi. Ripple bir süre önce yaşadığı büyük çıkıştaki kazancını neredeyse silmiş durumda. Yüzde 14 düşüş gösteren Ripple şu anda 44 cent civarında işlem görüyor.

Bitcoin Cash yüzde 19 düşüşle 424$ seviyesinde. Stellar ise yüzde 14 düşüşle 0.22$ civarında işlem görüyor ancak küçük bir farkla EOS birimini geride bırakarak beşinci en büyük kripto para olma başarısı gösterdi. Dogecoin de büyük yükselişin ardından tutunamadı ve kazandıklarını geri vererek 0.0026$ civarına düştü.

Bazı uzmanlar boğa piyasasına girmeden önceki son düşüş olarak görse de sürekli aynı şeyler yaşanmaya başladı. Diğer taraftan Ethereum ağında GPU ile kazımın aylık olarak neredeyse hiç kazanç getirmemeye başlaması madencilik tarafında da soru işaretlerinin oluşmasına neden oluyor.

 

https://coinmarketcap.com/ Yorum Yaz
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asdf_13 6 ay en beğenilen
keriz silkeleme
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sdbz 6 ay
Yüreğimin yağları eridi
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Ohol Oula 6 ay
Ben hiçbir zaman güvenmemek bunlara. Para dediğin olmak elde, olmak hesapta.
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TheMannn 6 ay
7 aydır zarardayım. Zarar %50 idi. Bu Bitcoin Cash hard forku yüzünden %25 daha zarar oldu. Şimdi toplam zarar %-75.
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a.f.y. 6 ay
Sanal olarak değeri yükseltilen coinler üzerinden milletin gerçek paralarını çaldılar. Şimdi fırsat diye yine girenler olacak. Hop çekecekler yine aşağıya, 2 yukarı 3 aşağı yöntemi ile silkeledikleri kadar keriz silkeleyecekler. Büyük vurgun, öyle böyle değil. Bence bu işi başlatanlar yargılanmalı.
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Cengiztepeli 6 ay
Elimde bir miktar para var bunu fırsata çevirmen lazim sizce hangi coine gitmeliyim ?
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1BilimAdamı 6 ay
2 gün önce başlamış erime, haber dün yapılmalıydı.
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Emin KOÇ 6 ay
Birilerinin kripto paraları yönettiğinin açık ve net göstergesi bütün hepsi aynı anda ort. %10 değer kaybediyor komik.
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Emin KOÇ 6 ay
Sürekli dalgalanacak ki büyük oyuncular küçükler üzerinden para kazansın çok normal kendini bu olay yıl içerisinde birkaç kere tekrar ediyor zaten.
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Y-ZiyA 6 ay
250.000 dolara çıkacakmış Bitcoin sene sonunda 40.000 dolar olacakmış Bitcoin...
Kripto paraların artması için mevcut finansal sisteme bir güven sorunu çıkması lazım, büyük ölçekli bir ekonomik kriz ya da savaş gibi.
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SEO-Uzmanı 6 ay
balondu ! ve haliyle her balon gibi patladı !!!
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S.Vettel 6 ay
bitcoin RISKLI ! aof KARISIK !
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Guhong01 6 ay
Düştüğünde böyle yorum yapanlar fiyatlar yükselirken nereye kayboluyorlar? Neden insanlar bu kadar cahil? Neden insanlar ekran kartı fiyatlarının zamanında yükselmesinin bitcoin ile alakalı olmadığını, ethereum ve zcash ile alakalı olduğunu bilmiyorlar? Ancak düştüğünde mutlu olun siz, çünkü düşükken satın almadığınız için deli gibi pişmansınz.
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