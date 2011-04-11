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Sahte ürünün böylesi; 500GB'lık diskin içinden 128MB bellek ve iki somun çıktı

8 yıl
98,9b
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134
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünya devi pek çok teknoloji firması, üretim maliyetlerinde ciddi avantajlar sağladığı için yeni cihazlarını Çin'de üretmeyi tercih ediyorlar. Bu firmaların bir kısmı kendi fabrikalarını diğer kısmı ise sözleşmeli üretim yapan firmaların tesislerini kullanıyorlar. Apple'dan HP'ye, Sony'den Acer'a kadar pek çok firma için Çin, üretimin merkezi haline gelmiş durumda. Buraya kadar her şey yolunda zira kullandığımız donanımların ya da teknolojik ekipmanların pekçoğu Çin'de üretiliyor. Ancak işin ikinci bir boyutu daha var; Çin yapımı sahte ürünler! Dünya çapında yüksek satış başarısı elde eden ürünler klonlamakta sınır tanımayan Çinli üreticiler, kimi zaman yaratıcılıkta sınır tanımayan çözümlere imza atabiliyorlar.

Haberimize konu olan gelişme bir hayli ilginç. İnanılmayacak derecede düşük fiyatlarla taşınabilir disk satıldığını gören Rus tüketici, Samsung'un 500GB kapasiteli sürücüsünü almaya karar veriyor. Sahte ürün aldığının farkında olmayan tüketici için işin aslı sürücüyü kullanmaya başlamasıyla ortaya çıkıyor. Kutu üzerindeki yazım hatalarını bir tarafta bırakırsak, genel olarak aslına sadık kalınarak hazırlanmaya çalışıldığı anlaşılan sürücünün gerçek yüzü, film gibi büyük boyutlu dosyalar kopyalanmak istendiğinde ortaya çıkıyor. Dosyalarını koplayamayan Rus, soluğu ülkesindeki yerel bilgisayar mağazasında alıyor ve oradaki uzmanın sürücüyü açmasıyla birlikte o inanılmaz manzara ortaya çıkıyor.

500GB diye satılan diskin aslında 128MB kapasiteli flash bellek ve ağırlık olsunlar diye konulan iki adet somundan ibaret. İşin ilginç yanı ise USB bellekteki flash kontrolcüsünün, kapasiteyi 500GB gösterecek şekilde programlanmış olması. İnternetten ürün satın alırken, özellikle de Çin'den sipariş geçileceği zaman satıcının güvenilirliğinden emin olmak gerekiyor eğer inanılmayacak derecede düşük fiyatlarla satılan ürünlerin haberimizdeki örneğe benzer şekilde fiyasko ile sonuçlanmasını istemiyorsak eğer.


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IceDeathR 8 yıl en beğenilen
Benim bir sözüm vardır,herzaman da söylerim Çin'den kız alsan Erkek çıkar diye. :)
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xbizx 8 yıl
Bence somunlar gevşek kalmış biraz sıksalar o hdd 3 TB bile alır :D
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fuckulteli 8 yıl
Bu Rus arkadaş aldığı hdd'nin çok sessiz olduğunu övüne övüne anlatmıştır Allah bilir :D
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MxFxOx 6 yıl
şaka herhalde şimdi git, 2 milyar çinli içinden bunu yapan çinliyi bul :D
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nero66 6 yıl


ne güldüm yaa olacak is degil
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alohaa34 6 yıl
alın bu da türkiyeden carefourdan dün lecie 500gb taşınabilir hdd aldım 512mb çıktı....somun vida çıksa iyidi bir işe yarardı en azından ..


img5.ressim.net/...
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_Dominic_Toretto_ 6 yıl
Yeni bir Facia daha geldi yine Samsung u kullanmışlar.

merlininkazani.com/...

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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AC_Hawker 7 yıl

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DH Misafiri 8 yıl
sahtekarlıkta son noktayı merak ediyorum ama sanırım o noktanın ulaşılmazlğıı her geçen gün artıyor.. PES doğrusu
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DH Misafiri 8 yıl
sahtekarlıkta son noktayı merak ediyorum ama sanırım o noktanın ulaşılmazlğıı her geçen gün artıyor.. PES doğrusu
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tobepeople 8 yıl
playstation 3 yerine koy ateri sat zuahaha tv niz lcd değilse ondandır dersin lcd ise sizi kazıklamışlar dersin :D
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Cute Hentai 8 yıl
Şaka gibi olay cidden. :/
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bizhy 8 yıl
Vaybabaananaan :S
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BluePage 8 yıl
çift çekirdek devri kapandı, devir çift somon devri..
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Sandman Painkiller 8 yıl
Kısa yoldan zengiliğe gitmek böyle işlerden geçiyor olmalı... Güvenilir bir markanın ismini kullanmaları karşısında söz konusu SAMSUNG firması harekete geçmiş midir acaba...
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FreeRun 8 yıl
kim nerde yaptı acaba bunu çinde, seri üretime falan geçmiş olabilirlermi yoksa, internet üzerinden alana kişiye özel olarakmı kakalanıyor?
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