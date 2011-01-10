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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung 1.2GHz işlemcili ve 4G destekli Galaxy Tab modelini tanıttı

8 yıl
12,6b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung 1.2GHz işlemcili ve 4G destekli Galaxy Tab modelini tanıttı
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Galaxy Tab 2 modelini 14 Şubat'ta başlayacak Mobil Dünya Kongresi'nde duyurması beklenen Samsung, Amerika'nın en büyük telefon operatörlerinden Verizon için hazırladığı Galaxy Tab 4G modelini, Tüketici Elektroniği Fuarı'nda tanıttı. Tasarım olarak mevcut Galaxy Tab modeliyle aynı olan yeni versiyon, bazı açılardan fark yaratmayı başarıyor. Adından da anlaşılabileceği üzere 4G LTE ağlarına destek sunan yeni tablet, aynı zamanda 1.2GHz'de çalışan Cortex-A8 tabanlı Hummingbird işlemcisinden güç alıyor.

7-inç büyüklüğünde ve 1024 x 600 piksel çözünürlüğünde kapasitif dokunmatik ekrana sahip olan Galaxy Tab 4G, Android 2.2 işletim sistemiyle geliyor ve Adobe Flash 10.1 desteği de sunuyor. 5MP çözünürlüğünde ana kamera ve 1.3MP çözünürlüğünde ön-kameraya sahip olan tabletin, Verizon tarafından 4G data paketleriyle sözleşmeli olarak satışa sunulması beklenirken, fiyatı ise henüz açıklanmadı.

Samsung 1.2GHz işlemcili ve 4G destekli Galaxy Tab modelini tanıttı
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DH Misafiri 7 yıl
bence ipad kesinlikle daha iyi.Ekran kalitesi olsun tarayıcı kalitesi olsun... flash player olmayabilir ama çok site ipad 'e uyumlu türkiyedeki bir çok sitede kendini ipad'e uyarlıyor.galaxy tabta flash player var fakat web tarayıcıyı kaydırırken donuk donuk.bide galaxy tabletin tek elle kullanma avantajı var doğru ama sonuçta bu bi internet tablet telefon değil o yüzden tek elle kullanmak iki elle kullanmak pek önemli değil benim için.
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ataberk36ex 8 yıl
TEKNOLOJİYE UZAK BİRİ DEĞİLİM ÖLE YOK BUNUN MEGAPİKSELİ FAZLA DAHA İYİ SAÇMALIKLARI İLEDE DEĞERLENDİRECEK KADAR CAHİLDE DEĞİLİM SAMSUNG U SEVERİM AMA BİR TÜRLÜ ÜRÜNLERİNDEN FAYDALANAMADIM BİR ÜRÜN ALINCA BİR SÜRE 8 AY 1 SENE ÜRÜNÜ RANDIMANLI KULLANMAK GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM AMA SAMSUNGDA YOK ARKADAŞ CİHAZ 4 5 AYDAN SONRA BİŞİLER OLUYOR İPHONE FANATİĞİDE DEĞİLİM AMA STABİLİTESİ HEP DEVAM EDİYOR VE SAĞLAM İLK ÇIKIŞTA CİHAZ SÜPER SONRASI MEÇHUL O SU ŞUSU BUSU HER ŞEY AYRI DEĞERLENDİRMELER İHTİYACA GÖRE
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6464756hythht 8 yıl
bence bu tablet 5 para etmez.. bi kere kaliteli bi ürün değil..samsung düşmanıyım evet !
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DH Misafiri 8 yıl
E bu para tuzağı değil de nedir. wifi ve 4g ekle dur işlemciyide overclock edelim de satalım. cıq olmamış...
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sadtneverdie 8 yıl
apple taktiği
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sabe 8 yıl
Bi 10m daha satarlar ya.Bu arada eskisini getirene yenisini indirimli vermiyorlarmış.
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DH Misafiri 8 yıl
E bu para tuzağı değil de nedir. wifi ve 4g ekle dur işlemciyide overclock edelim de satalım. cıq olmamış...
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