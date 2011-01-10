Samsung 1.2GHz işlemcili ve 4G destekli Galaxy Tab modelini tanıttı

Galaxy Tab 2 modelini 14 Şubat'ta başlayacak Mobil Dünya Kongresi'nde duyurması beklenen Samsung, Amerika'nın en büyük telefon operatörlerinden Verizon için hazırladığı Galaxy Tab 4G modelini, Tüketici Elektroniği Fuarı'nda tanıttı. Tasarım olarak mevcut Galaxy Tab modeliyle aynı olan yeni versiyon, bazı açılardan fark yaratmayı başarıyor. Adından da anlaşılabileceği üzere 4G LTE ağlarına destek sunan yeni tablet, aynı zamanda 1.2GHz'de çalışan Cortex-A8 tabanlı Hummingbird işlemcisinden güç alıyor.

7-inç büyüklüğünde ve 1024 x 600 piksel çözünürlüğünde kapasitif dokunmatik ekrana sahip olan Galaxy Tab 4G, Android 2.2 işletim sistemiyle geliyor ve Adobe Flash 10.1 desteği de sunuyor. 5MP çözünürlüğünde ana kamera ve 1.3MP çözünürlüğünde ön-kameraya sahip olan tabletin, Verizon tarafından 4G data paketleriyle sözleşmeli olarak satışa sunulması beklenirken, fiyatı ise henüz açıklanmadı.