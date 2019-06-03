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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung 13 ve 15 inçlik Notebook 7 serisini tanıttı

Samsung tarafından tanıtılan Notebook 7 serisi 13 ve 15 inç laptoplar, popüler tasarımı Samsung markasıyla birleştiriyor. Notebook 7 Force modeli ise daha çok içerik üreticileri hedefliyor.
5 gün (Son Güncelleme: 5 gün)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Samsung’un laptop alanında çalışmaları pek aktif olmasa da hâlâ devam etmekte. Firma tarafından yeni tanıtılan 13 ve 15 inçlik laptoplar, Notebook 7 ailesi altında toplanıyor.
Windows 10 işletim sistemiyle çalışacak bu laptoplar, ilk bakışta alüminyum gövdeleri, büyük touchpad yüzeyleri, ince çerçeveleri ve sağlam görünümleriyle günlük olarak kullanılmayı istiyorlar.
MacBook Pro ya da yakın zamanda çıkan ultrabook modellerinin aksine çeşitli portlara sahip Notebook 7 ailesi, iki USB 3.0, bir USB-C, HDMI portu ve microSD kart slotuna sahip.
Samsung’un 1000 dolardan başlayacak Notebook 7 serisi, 8. nesil Intel Core işlemciler, 8GB RAM, 1080p Full HD ekran ve parmak izi sensörüyle gelecek. 15 inçlik model istenirse Nvidia GeForce MX250 eklenerek grafik performansı yükseltilebilecek ve fazladan bir SSD slotuna daha sahip olacak.
Samsung tarafından tanıtılan bir diğer laptop olan Notebook 7 Force, serideki diğer modellere göre daha güçlü olarak gelecek. Siyah renkli bu modelde taban fiyatı 1500 dolar olacak fakat bu yükselişle grafik kartı da GTX 1650 olacak. Yine taban modelde RAM kapasitesi de 16GB’a yükseliyor. Port kısmında da cihaz, diğerlerinin aksine Ethernet girişine sahip. Notebook 7 Force modeli, tıpkı 15 inç Notebook 7 gibi çift depolama slotuna sahip.
İçerik üreticilere odaklı olarak sunulan Force, fiyatlandırmada biraz yanlış yerde gibi görünüyor. Cihazın GTX 1650 çipi, çok yüksek performanslı değil fakat asıl problemi pil kapasitesi yaratacak. 43Wh kapasiteli pil, 15 inç laptoplar dünyasında bir hayli küçük.

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terimer 5 gün
Boyle modellere 4K OLED HDR ekran secenegi konmamasi kotu olmus.
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hazarRS 5 gün
samsung pc pazarından çekilmişti 2014 veya 2015te. Fason üretim üzerine marka damgası konup satılıyor olabilir. Eğer öyleyse de yenilik beklemek yanlış olur.
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bayraak 5 gün
Ulan Samsung, o teknolojiyle çıkardığın aletlere bak. Al işte duydun Apple'ın OLED ekranlı Macbook Pro hamlesini, niye hamle yapmıyorsun? Sen ki OLED'lerin babası Samsung, kalkıp bize hala full hd LED backlit ekranlı kalasları dayatıyorsun.
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esmerbuyucu 5 gün bayraak
Macbook Pro'lara tedarik edip onun üzerinden satmak kendisine daha çok para kazandırır.
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ymhaslaman 5 gün
Sonu Renault Latitude gibi olmasın...
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