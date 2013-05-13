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Samsung, 2020 yılında 5G hizmeti sunmaya başlayacak

6 yıl
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33
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung, 2020 yılında 5G hizmeti sunmaya başlayacak

3. nesil iletişim teknolojilerinin sonraki adımını temsil eden 4. nesil iletişim teknolojileri 4G, henüz çok kısıtlı bir bölgede kullanımda iken, kurum ve kuruluşların 5G teknolojileri için çalışmaları da başlamış durumda.

Samsung dün yaptığı açıklamada 5G ağları ile ilgili çekirdek bir teknoloji geliştirmeyi başardıklarını ve 2020 yılında müşterilere daha hızlı veri servislerine erişim imkanı sunmaya başlayacaklarını duyurdu.

Samsung platformu 28GHz dalga boyunu kullanarak başarılı olarak test etti ve 1Gbps veri aktarım hızlarına ulaştı. Şu anki 4G teknolojilerinden olan LTE 75Mbps veri aktarım hızlarına erişebilirken, 5G ile onlarca Gbps upload ve download hızları mümkün olacak.

Samsung bu testi 64 antenli ögeler kullanarak gerçekleştirdi ve böylece platform altında gerçek zamanlı sinyal değişimleri elde edebildi.

Pazar araştırmacıları Samsung'un çalışmalarının 5G ağlarının global olarak gelişmesine ve ticarileşmesine hayati bir şekilde katkıda bulunacağını ve platformun bir uluslararası standarda oturacağını belirtiyor.

Samsung haricinde Çin ve Avrupa Birliği de 5. nesil iletişim altyapısı için oluşturulan komisyonlara önemli bütçeler ayırmış durumda.

http://english.yonhapnews.co.kr/techscience/2013/05/12/17/0601000000AEN20130512000900320F.HTML Yorum Yaz
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lordindarkness 6 yıl en beğenilen
Yeni Reklam: Türkiye'nin 3G'si Kore'nin 5G'sini geçti.
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Rust in Peace 6 yıl
yani kota 1 saniyede dolucak :)
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__BadblooD__ 6 yıl
Ben 3G'ye razıyım bu operatörler başa bela 250 mb'ı 15 liraya verdikleri sürece 100G gelse bile bize çok faydası olmayacak.
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fnr67 6 yıl
Türkiye için hayalden ibaret ..
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deniz c 6 yıl
isterse 6G çıksın ülkemiz de henüz adam akıllı 3G hizmeti alamıyoruz. 4G ise hayal..
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butze 6 yıl
bizde hala 10 yıllık 3g sözleşmesi...
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The Tenth Doctor 6 yıl
celo68
LTE pratikte nerde 75 mbpsyi görmüşki5gninde lteden pek farklı olacağını düşünmüyorum.Frekanslar ha bire yükseliyor enerji tüketimi artıyor, kapsama alanı azalıyor ama hız 3gden çokta farklı değil. Labda yaşamıyoruz sonuçta

Korede oluyor.
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Batuist 6 yıl
Haberden çok yorumlara bayıldım.. çok süper yorumlar var.. artılayabilsem artılıcam ama ikinci bir artı için beklemek gerekiyor.. sanki ikinci bir mesajı okumak için 2dk.'ya kadar ihtiyacım var. öyle olsaydı o gerizekalıkla bu sitede ne işim olurdu...
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celo68 6 yıl
LTE pratikte nerde 75 mbpsyi görmüşki
5g'ninde lte'den pek farklı olacağını düşünmüyorum.
Frekanslar ha bire yükseliyor enerji tüketimi artıyor, kapsama alanı azalıyor ama hız 3g'den çokta farklı değil. Labda yaşamıyoruz sonuçta
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patatessiz patso 6 yıl
huso-1999
Ne alaka ya türkcell amerikanın 4gsinden fazla veri sağlayan 3g yapmıyormuydu.Bu 5g ile denktir.

http://www.siyahgazete.com/d/gallery/956_1.jpg
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kasim33 6 yıl
yarım g versinler ama sınırsız olsun razıyız kanser olup öleceğiz hepimiz :D
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muratai 6 yıl
28 ghz ise kapsama alani 500 metre filan olur. 2.8 ghz bandi olmasin o?
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carter 6 yıl
Hala ülkemizde dial-up hizmeti veriliyor. Bilmeyenlere duyurulur.
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bankai20 6 yıl
Ne alaka ya türkcell amerikanın 4g'sinden fazla veri sağlayan 3g yapmıyormuydu.Bu 5g ile denktir.
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mhcd 6 yıl bankai20
huso-1999

Ne alaka ya türkcell amerikanın 4g'sinden fazla veri sağlayan 3g yapmıyormuydu.Bu 5g ile denktir.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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demo22 6 yıl
Cahilleri Keklemek için çok iyi şentanca bir şey türkiye için.
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