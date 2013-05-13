Samsung, 2020 yılında 5G hizmeti sunmaya başlayacak





3. nesil iletişim teknolojilerinin sonraki adımını temsil eden 4. nesil iletişim teknolojileri 4G, henüz çok kısıtlı bir bölgede kullanımda iken, kurum ve kuruluşların 5G teknolojileri için çalışmaları da başlamış durumda.





Samsung dün yaptığı açıklamada 5G ağları ile ilgili çekirdek bir teknoloji geliştirmeyi başardıklarını ve 2020 yılında müşterilere daha hızlı veri servislerine erişim imkanı sunmaya başlayacaklarını duyurdu.





Samsung platformu 28GHz dalga boyunu kullanarak başarılı olarak test etti ve 1Gbps veri aktarım hızlarına ulaştı. Şu anki 4G teknolojilerinden olan LTE 75Mbps veri aktarım hızlarına erişebilirken, 5G ile onlarca Gbps upload ve download hızları mümkün olacak.





Samsung bu testi 64 antenli ögeler kullanarak gerçekleştirdi ve böylece platform altında gerçek zamanlı sinyal değişimleri elde edebildi.





Pazar araştırmacıları Samsung'un çalışmalarının 5G ağlarının global olarak gelişmesine ve ticarileşmesine hayati bir şekilde katkıda bulunacağını ve platformun bir uluslararası standarda oturacağını belirtiyor.





Samsung haricinde Çin ve Avrupa Birliği de 5. nesil iletişim altyapısı için oluşturulan komisyonlara önemli bütçeler ayırmış durumda.

http://english.yonhapnews.co.kr/techscience/2013/05/12/17/0601000000AEN20130512000900320F.HTML