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    Kırmızı renkli Samsung Galaxy M47 5G modeli geliyor

    Samsung, yeni uygun fiyatlı telefonu Galaxy M47 5G'yi yakında piyasaya süreceğini resmi olarak duyurdu. Galaxy M serisinin yeni üyesi, kırmızı rengi sevenler için çekici tasarımla geliyor.

    Kırmızı renkli Samsung Galaxy M47 5G duyuruldu Tam Boyutta Gör
    Galaxy M serisi, Samsung'un orta segment akıllı telefon serisi ve Galaxy M07, Galaxy M17 ve Galaxy M17e gibi cihazları içeriyor. Marka, şimdi de ilk olarak Hindistan’da satışa sunacağı Galaxy M47 5G modelini duyurdu. Önceki modeli olan Galaxy M36 5G, Haziran 2025'te 6.7 inç ekran ve Exynos 1380 işlemciyle piyasaya sürülmüştü.

    İlk tanıtım görsellerine göre, Galaxy M47, Samsung’un orta sınıftaki en çekici tasarıma sahip model olacak gibi görünüyor. Telefonun kırmızı/bordo renkli modeli, mat arka panel ve siyah kasaya sahip. Renk kombinasyonu başlı başına çok dikkat çekici. Yan çerçeve ayrıca ses düğmelerini barındıran bir tuş adası tasarımına sahip. Dikey adada arkada üç kamera sensörü bulunuyor. Amiral gemisi telefonlar kadar muhteşem değil ancak yine de oldukça iyi.

    Galaxy M47’nin Snapdragon 6 Gen 3 işlemci ve 8 GB RAM ile gelmesi bekleniyor. Android 16 tabanlı One UI 8.5 yazılımını çalıştıracak.

    Samsung, telefonun çıkış tarihini henüz açıklamadı ancak tanıtım videolarında “yakında geliyor” ibaresi yer aldığından çok beklemeyeceğiz. Galaxy M47 5G, Hindistan’da tanıtılacak.

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    H
    hasandemirrr 2 gün önce

    çok güzel

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