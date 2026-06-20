Kırmızı renkli Samsung Galaxy M47 5G modeli geliyor

İlk tanıtım görsellerine göre, Galaxy M47, Samsung’un orta sınıftaki en çekici tasarıma sahip model olacak gibi görünüyor. Telefonun kırmızı/bordo renkli modeli, mat arka panel ve siyah kasaya sahip. Renk kombinasyonu başlı başına çok dikkat çekici. Yan çerçeve ayrıca ses düğmelerini barındıran bir tuş adası tasarımına sahip. Dikey adada arkada üç kamera sensörü bulunuyor. Amiral gemisi telefonlar kadar muhteşem değil ancak yine de oldukça iyi.
Galaxy M47’nin Snapdragon 6 Gen 3 işlemci ve 8 GB RAM ile gelmesi bekleniyor. Android 16 tabanlı One UI 8.5 yazılımını çalıştıracak.
Samsung, telefonun çıkış tarihini henüz açıklamadı ancak tanıtım videolarında “yakında geliyor” ibaresi yer aldığından çok beklemeyeceğiz. Galaxy M47 5G, Hindistan’da tanıtılacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
çok güzel