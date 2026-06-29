Samsung'dan bütçe dostu 5G telefon: Galaxy M47

Samsung Galaxy M47 özellikleri ile neler sunuyor?
Ekrana gelince, Galaxy M47 5G, 1400 nit’e kadar parlaklık sağlayan 6.7 inç FHD+ 120 Hz Super AMOLED Infinity-O panel ekrana sahip. Ekran, Corning Gorilla Glass Victus+ ile korunuyor.
Performans açısından, telefonun kalbinde Snapdragon 6 Gen 3 işlemci yer alıyor. Bilmeyenler için, bu, Cortex-A78 ve Cortex-A55 çekirdeklerine sahip ve 2.4 GHz'e kadar maksimum saat hızlarına ulaşabilen 4nm sekiz çekirdekli bir işlemci. Performans, 8GB LPDDR5X RAM ve 256GB'a kadar UFS 3.1 depolama ile tamamlanıyor.
Yeni modelde 45W şarj desteği ve Bypass şarj özelliğine sahip devasa 6.000mAh batarya mevcut. Telefon, kutudan çıktığı gibi Android 16 tabanlı One UI 8.5 güncellemesiyle geliyor yapay zeka rötuş, yapay zeka ses transkripsiyonu ve canlı bildirimler gibi özellikler kullanıma hazır. Ayrıca, meşgul olduğunuzda, toplantıda olduğunuzda veya başka bir şekilde müsait olmadığınızda arayanların yerelleştirilmiş sesli mesajlar bırakmasına olanak tanıyan cihaz içi voice mail özelliği mevcut. Samsung, cihaza 6 yıl işletim sistemi ve güvenlik güncellemeleri vereceğini söylüyor.
Kameraya gelecek olursak, M47 modelinde üçlü arka kamera kurulumu mevcut: OIS'li 50 MP f/1.8 ana kamera, 5 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP makro kamera. Ön taraftaki delikli tasarımda ise selfie ve görüntülü görüşmeler için 12 MP kamera yer alıyor. Bağlantı açısından, telefonda Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, NFC ve şarj için USB-C 2.0 bağlantı noktası bulunuyor. Güvenlik için ise güç düğmesine entegre parmak izi okuyucu mevcut.
Samsung Galaxy M47 5G fiyatı ne kadar, ne zaman çıkacak?
Samsung Galaxy M47 5G, 22.999 Rs. (243 dolar) fiyatla satışa sunulacak. Bu fiyatlandırma, 6GB RAM 128 GB model için geçerli olup, indirimli fiyatlandırma olduğu belirtildi. Cihaz, 4 Temmuz 2026 itibarıyla Hindistan’da piyasaya sürülecek.
Samsung Galaxy M47 5G teknik özellikleri
- Ekran: 6.7 inç, FHD+ (1080x2340), 1400 nit, 120Hz, Infinity-O Super AMOLED, Corning Gorilla Glass Victus+ koruma
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3
- Bellek: 6GB / 8GB LPDDR5X RAM
- Depolama: 128GB / 256GB UFS 3.1 (microSD kart ile 2TB'a kadar genişletilebilir)
- Batarya: 6000mAh, 45W hızlı şarj
- Yazılım: Android 16, Samsung One UI 8.5
- Arka kamera: 50MP f/1.8 (birincil) + 8MP f/2.2 (ultra geniş) + 2MP (makro)
- Ön kamera: 12MP f/2.2
- Güvenlik: Yan düğmeye entegre parmak izi okuyucu
- Diğer: Stereo hoparlörler, 5G, WiFi 5, Bluetooth 5.3, USB-C 2.0, NFC
Aynen önde iki tane farı var.
thanks
On bildiğin Kia olmuş