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    Samsung Galaxy M47 5G'nin özellikleri açıklandı: İddialı geliyor!

    Samsung, yeni uygun fiyatlı telefonu Galaxy M47 5G'yi 29 Haziran'da tanıtacağını duyurdu. Telefon, Snapdragon işlemciye sahip olacak ve 6 yıl güncelleme desteği alacak ancak hepsi bu kadar değil.

    Samsung Galaxy M47 5G çıkış tarihi duyuruldu Tam Boyutta Gör
    Samsung, yakın zamanda yeni Galaxy M serisi akıllı telefonu Galaxy M47'yi tanıttı ve telefonu Hindistan'da piyasaya süreceğini ve yalnızca Amazon üzerinden satılacağı bilgisini paylaştı. Şimdi ise şirket, yeni uygun fiyatlı telefonunun tasarımını, daha da önemlisi özelliklerini ve çıkış tarihini açıkladı.

    Samsung Galaxy M47 5G özellikleri ile neler sunuyor?

    Samsung Galaxy M47 5G telefon özellikleri Tam Boyutta Gör
    Amazon sayfasına göre, Galaxy M47 5G, 6.7 inç Super AMOLED ekranla geliyor. Ekran, 120Hz yenileme hızı sağlıyor ve Corning Gorilla Glass Victus+ ile korunuyor. Bu, cihazın çizilmelere karşı 4 kat daha dayanıklı olduğu, 2 metreden düşürmelere karşı büyük zarar görmeyeceği anlamına geliyor. Buna ek olarak, telefon toz ve suya dayanıklı tasarıma sahip.

    Samsung M47 5G telefon, Qualcomm Snapdragon işlemci kullanacak. Resmi olarak hangi işlemcinin yer alacağı belirtilmese de, tahminler Snapdragon 6 Gen 3 olacağı yönünde. Telefon, muhtemelen 8GB LPDDR5X RAM ve UFS 3.1 depolama ile gelecek.

    Galaxy M47 modelinde üçlü kamera kurulumu göreceğiz: Geniş açılı ve OIS özellikli 50MP ana kamera, ultra geniş açılı 5MP kamera ve makro lensli 2MP kamera. Önde de 12MP kamera yer alacak.

    Telefonun batarya kapasitesi açıklanmadı; yalnızca 45W’a kadar şarj olacağını ve Bypass Charging özelliğini destekleyeceği açıklandı.

    Yazılım tarafında, Samsung Galaxy M47, One UI 8.5 (Android 16 QPR2) ile geliyor. Cihaz, 6 büyük Android sürümü ve 6 yıl boyunca güvenlik güncellemeleri alacak. Telefonun kırmızı ve mavi renk seçeneği olacak. Bu renkler Rogue Red ve Blaze Blue olarak pazarlanacak.

    Samsung Galaxy M47 5G, 29 Haziran'da satışa çıkacak.

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    H
    hasandemirrr 5 gün önce

    çok güzel

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