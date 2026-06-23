Samsung Galaxy M47 5G'nin özellikleri açıklandı: İddialı geliyor!

Samsung Galaxy M47 5G özellikleri ile neler sunuyor?
Samsung M47 5G telefon, Qualcomm Snapdragon işlemci kullanacak. Resmi olarak hangi işlemcinin yer alacağı belirtilmese de, tahminler Snapdragon 6 Gen 3 olacağı yönünde. Telefon, muhtemelen 8GB LPDDR5X RAM ve UFS 3.1 depolama ile gelecek.
Galaxy M47 modelinde üçlü kamera kurulumu göreceğiz: Geniş açılı ve OIS özellikli 50MP ana kamera, ultra geniş açılı 5MP kamera ve makro lensli 2MP kamera. Önde de 12MP kamera yer alacak.
Telefonun batarya kapasitesi açıklanmadı; yalnızca 45W’a kadar şarj olacağını ve Bypass Charging özelliğini destekleyeceği açıklandı.
Yazılım tarafında, Samsung Galaxy M47, One UI 8.5 (Android 16 QPR2) ile geliyor. Cihaz, 6 büyük Android sürümü ve 6 yıl boyunca güvenlik güncellemeleri alacak. Telefonun kırmızı ve mavi renk seçeneği olacak. Bu renkler Rogue Red ve Blaze Blue olarak pazarlanacak.
Samsung Galaxy M47 5G, 29 Haziran'da satışa çıkacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
çok güzel