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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung, 2.çeyreği rekorla uğurladı; 5,9 milyar dolar faaliyet karı

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Shady
Haber Editörü
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TV'den akıllı telefonlara, bilgisayardan kameralara kadar sunduğu tüketici elektroniği çözümleriyle dünyanın önde gelen elektronik üreticilerinden Samsung, merakla beklenen 2012 yılı 2.çeyrek sonuçlarını açıkladı.

2Ç2012'de Apple'ın beklenen performansı sergilememesi sonrasında teknoloji dünyasının finansal sonuçlarına odaklandığı Samsung, 2.çeyrekte 41,5 milyar dolarlık konsolide gelir sağlarken; firmanın faaliyet karı ise yıllık bazda %79'luk dikkat çekici artış ile 5,86 milyar dolar oldu. Öte yandan net faaliyet karı ise 4,53 milyar dolar olarak şekillendi.

Elektronik devinin finansal raporuna biraz daha yakından bakacak olursak;

  • Tüketici Elektroniği ve BT & Mobil İletişim Gruplarını kapsayan Dijital Medya ve İletişim Ana Grubu, satışlardan yıllık bazda %37'lik artış ile 31,9 milyar dolar gelir sağladı.
  • Görüntüleme-Panel grubundan elde edilen gelir geçen yılın aynı dönemine göre %16'lık artış ile 7,19 milyar dolara yükselirken; faaliyet karı ise 654 milyon dolar oldu.
  • Yarıiletken Grubu'nda bir önceki çeyreğe göre karda artış sağlansa da yıllık bazda %38'lik bir daralma söz konusu.
  • Mobil İletişim Grubu, başta Galaxy S III ve Galaxy Note'un yüksek satış performansıyla birlikte geçtiğimiz seneye kıyasla %75'lik artış ile 17,9 milyar dolar gelir sağladı.
  • Çeyrek başında 22,14 milyar dolar olan nakit varlığı ise çeyrek sonunda 20,75 milyar dolara geriledi.

Oldukça dolu bir çeyreği geride bırakan Samsung, yılın üçüncü çeyreğinden de oldukça umutlu. Firmanın ön görüsüne göre akıllı telefon, tablet gibi tüketici elektroniği çözümlerine olan yüksek talep sürerken; yeni ürünler de pazardaki yerini alacak. Ayrıca panel tedariğinin de yıl sonundaki tatil döneminden dolayı artması bekleniyor.


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Menow 6 yıl en beğenilen
LG'nin durumu ne acaba? SAMSUNG ve LG takipçisi oldum artık. Özellikle fiyat politikası olarak LG'yi daha çok seviyorum. Kalite olarakda rekabetçi bir yanı var. Evimde LG çamaşır makinesi kullanıyorum. Sessiz olanlarından.
Bir çamaşır makinesinin kasa tasarımı önemli değildir dimi normalde. LG'nin çamaşır makineleri diğer tüm makinelerden tasarım olarak 2-3 sınıf üstte gibi. 2015 model makina kullanır gibi oluyorsunuz. Ben ki bir erkek olarak makinayı görür görmez tasarımına hasta oldum.
Ömrü ne kadar gider bilinmez. Ama sessizliği ve kullanışı olarak gayet memnunuz. 10 yıl motor garantisi veriyor LG. 3 yılda makinanın. Fiyat olaraksa benzer özellikdeki SAMSUNG veya Arçelik gibi markalardan çok aşağıdaydı.
Ben beyaz eşya olsun diğer alanlar olsun başta LG'yi, SAMSUNGU'u destekliyorum.
APPLE çakması ürünler üreten diyen vatandaşlara da soruyorum. DOkunmatik ekranlı hangi telefon birbirine benzemiyor????
Yani ben şimdi bir buz dolabı üretsem bunu nasıl diğerlerine benzetmem? Bu kadar da keskin olmayalım!
Samsung ve LG nerelerden nerelere gelen firmalar. Hatta Güney Kore olarak bunu söylersek daha doğru olur. Adamların Hundai araba markası bile nerelere geldi. Fiyatları OPEL'den pahalı... Bazı modelleri Amerika'da en lüx otomobil seçiliyor. (GENESIS) Ben azim ve ilerleme bakımından tüm Güney Kore firmalarını destekliyorum. Aynı zamanda özeniyorum...
LG'nin durumu ne acaba? SAMSUNG ve LG takipçisi oldum artık. Özellikle fiyat politikası olarak LG'yi daha çok seviyorum. Kalite olarakda rekabetçi bir yanı var....
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manyakurt 6 yıl
Menow
Samsung ve LG nerelerden nerelere gelen firmalar. Hatta Güney Kore olarak bunu söylersek daha doğru olur.

Cumhuriyet Türkiyesini (yakın geçmişi baz aldım) göz önüne alırsak, sanki tarihte teknoloji olarak ilerleyemeyen bir biz var gibiyiz. En az bizim kadar savaş görmüş geçirmiş bir çok ülke çok kısa sürede bizden çok daha iyi yerlere geldiler.
MenowSamsung ve LG nerelerden nerelere gelen firmalar. Hatta Güney Kore olarak bunu söylersek daha doğru olur.Cumhuriyet Türkiyesini ...
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FFadeleSS 6 yıl
DH Misafiri
Kim ne derse desin Apple !!! Apple yılda 1 tane çıkarttığı iPhone, iPad, iPod, iMac, Macbooklarıyla o kadar kâr elde etsin Samsung neredeyse tuvalet kağıdıda üretecek ama kârına bak. Kopyacı, özenti Koreliler ne olacak !! Apple yeni nesil iPhonea değişik özellikler eklesinde hemen kopyalayıp yeni bir Galaxy çıkarsınlar

Elime bi geçsen yemin ediyorum öldürmem seni :D Aklıma ne işkence geliyorsa yaparım ama öldürmem :D
DH MisafiriKim ne derse desin Apple !!! Apple yılda 1 tane çıkarttığı iPhone, iPad, iPod, iMac, Macbooklarıyla o kadar kâr elde etsin Samsung n...
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turbo-powwer 6 yıl
En buyuk olma yolunda dev adimlar , tutabilene ask olsun.
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DH Misafiri 6 yıl
quote:
Orijinalden alıntı: DH Misafiri
Kim ne derse desin Apple !!! Apple yılda 1 tane çıkarttığı iPhone, iPad, iPod, iMac, Macbooklarıyla o kadar kâr elde etsin Samsung neredeyse tuvalet kağıdıda üretecek ama kârına bak. Kopyacı, özenti Koreliler ne olacak !! Apple yeni nesil iPhonea değişik özellikler eklesinde hemen kopyalayıp yeni bir Galaxy çıkarsınlar.
bu arkadaşın annesine koreliler bişi yaptı galiba. yada apple bunlara azda olsa kalan paralarından verip lehte bişiler yazın falan mı dedi acaba.
her halükarda bizde bir deyim vardır bu arkadaşa iyi gelir.''... giren şemsiye çıkmaz'' diye
nereye bakarsa baksın samsungun apple a kaç bastığıyla ilgili konular görecektir sadece.. zaten farkındadırda o yüzden kıvranıyor çocuk..
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Amedra 6 yıl
bu haber sayesinde bir çok kişi de borsadan yararlanmistir.
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Sam.Fisher 6 yıl
Samsung'un en büyük hatası Bada işletim sistemini Wave 2 gibi içinde Android olsa gayet güzel olabilecek bir telefona koyması. Ben bunu fark ettiğimde ne yazık ki bir Wave 2 sahibiydim. (Tarayıcı,kamera vs. sorunu yok ama pis oyun kıtlığı var :( Bunun dışında Samsung'un o karı etmesine en çok yarayan şeylerden biri "Sizi tanıyan Galaxy S3" olayı olsa gerek. Telefon güzel ama özelliklerinden bihaber olanlar bile sırf bu laf için aldılar.
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theyapici 6 yıl
güzen kore ve japonyadaki iş ahlakı bizim ülkemizde olsa bir samsung gibi sony gibi dünyaca ünlü markalar yurdumdan çıakrdı o ülkelerde işçi işini seviyor ve aitlik yaşıyor tıpkı bir aile gibi
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_Athelas_ 6 yıl
DH Misafiri
Kim ne derse desin Apple !!! Apple yılda 1 tane çıkarttığı iPhone, iPad, iPod, iMac, Macbooklarıyla o kadar kâr elde etsin Samsung neredeyse tuvalet kağıdıda üretecek ama kârına bak. Kopyacı, özenti Koreliler ne olacak !! Apple yeni nesil iPhonea değişik özellikler eklesinde hemen kopyalayıp yeni bir Galaxy çıkarsınlar

Oğlum bak git...
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Virinom 6 yıl
DH Misafiri
Kim ne derse desin Apple !!! Apple yılda 1 tane çıkarttığı iPhone, iPad, iPod, iMac, Macbooklarıyla o kadar kâr elde etsin Samsung neredeyse tuvalet kağıdıda üretecek ama kârına bak. Kopyacı, özenti Koreliler ne olacak !! Apple yeni nesil iPhonea değişik özellikler eklesinde hemen kopyalayıp yeni bir Galaxy çıkarsınlar

Şu Misafir onayları yönetim onayından geçsin artık başka zaman bir üye biraz sivri dilli bir yorum yapınca hemen siliniyor fakat bunun gibi polemik yaratıcı misafir yorumlarına karışan olmuyor mesela şimdi bu yorumu yazan arkadaşın siteye erişimi engellense yeridir
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M@rtin 6 yıl
Bu kar Güzel tablet ler ile döner inşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşş beklentilerim cok samsung dan.
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Djalma Feitosa Dias 6 yıl
DH Misafiri

Kim ne derse desin Apple !!! Apple yılda 1 tane çıkarttığı iPhone, iPad, iPod, iMac, Macbooklarıyla o kadar kâr elde etsin Samsung neredeyse tuvalet kağıdıda üretecek ama kârına bak. Kopyacı, özenti Koreliler ne olacak !! Apple yeni nesil iPhonea değişik özellikler eklesinde hemen kopyalayıp yeni bir Galaxy çıkarsınlar


shiftdelete.net/...

Haberi iyice oku.
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FFadeleSS 6 yıl
DH Misafiri
Kim ne derse desin Apple !!! Apple yılda 1 tane çıkarttığı iPhone, iPad, iPod, iMac, Macbooklarıyla o kadar kâr elde etsin Samsung neredeyse tuvalet kağıdıda üretecek ama kârına bak. Kopyacı, özenti Koreliler ne olacak !! Apple yeni nesil iPhonea değişik özellikler eklesinde hemen kopyalayıp yeni bir Galaxy çıkarsınlar

Elime bi geçsen yemin ediyorum öldürmem seni :D Aklıma ne işkence geliyorsa yaparım ama öldürmem :D
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