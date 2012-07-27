Samsung, 2.çeyreği rekorla uğurladı; 5,9 milyar dolar faaliyet karı

TV'den akıllı telefonlara, bilgisayardan kameralara kadar sunduğu tüketici elektroniği çözümleriyle dünyanın önde gelen elektronik üreticilerinden Samsung, merakla beklenen 2012 yılı 2.çeyrek sonuçlarını açıkladı.
2Ç2012'de Apple'ın beklenen performansı sergilememesi sonrasında teknoloji dünyasının finansal sonuçlarına odaklandığı Samsung, 2.çeyrekte 41,5 milyar dolarlık konsolide gelir sağlarken; firmanın faaliyet karı ise yıllık bazda %79'luk dikkat çekici artış ile 5,86 milyar dolar oldu. Öte yandan net faaliyet karı ise 4,53 milyar dolar olarak şekillendi.
Elektronik devinin finansal raporuna biraz daha yakından bakacak olursak;
- Tüketici Elektroniği ve BT & Mobil İletişim Gruplarını kapsayan Dijital Medya ve İletişim Ana Grubu, satışlardan yıllık bazda %37'lik artış ile 31,9 milyar dolar gelir sağladı.
- Görüntüleme-Panel grubundan elde edilen gelir geçen yılın aynı dönemine göre %16'lık artış ile 7,19 milyar dolara yükselirken; faaliyet karı ise 654 milyon dolar oldu.
- Yarıiletken Grubu'nda bir önceki çeyreğe göre karda artış sağlansa da yıllık bazda %38'lik bir daralma söz konusu.
- Mobil İletişim Grubu, başta Galaxy S III ve Galaxy Note'un yüksek satış performansıyla birlikte geçtiğimiz seneye kıyasla %75'lik artış ile 17,9 milyar dolar gelir sağladı.
- Çeyrek başında 22,14 milyar dolar olan nakit varlığı ise çeyrek sonunda 20,75 milyar dolara geriledi.
Oldukça dolu bir çeyreği geride bırakan Samsung, yılın üçüncü çeyreğinden de oldukça umutlu. Firmanın ön görüsüne göre akıllı telefon, tablet gibi tüketici elektroniği çözümlerine olan yüksek talep sürerken; yeni ürünler de pazardaki yerini alacak. Ayrıca panel tedariğinin de yıl sonundaki tatil döneminden dolayı artması bekleniyor.
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Bir çamaşır makinesinin kasa tasarımı önemli değildir dimi normalde. LG'nin çamaşır makineleri diğer tüm makinelerden tasarım olarak 2-3 sınıf üstte gibi. 2015 model makina kullanır gibi oluyorsunuz. Ben ki bir erkek olarak makinayı görür görmez tasarımına hasta oldum.
Ömrü ne kadar gider bilinmez. Ama sessizliği ve kullanışı olarak gayet memnunuz. 10 yıl motor garantisi veriyor LG. 3 yılda makinanın. Fiyat olaraksa benzer özellikdeki SAMSUNG veya Arçelik gibi markalardan çok aşağıdaydı.
Ben beyaz eşya olsun diğer alanlar olsun başta LG'yi, SAMSUNGU'u destekliyorum.
APPLE çakması ürünler üreten diyen vatandaşlara da soruyorum. DOkunmatik ekranlı hangi telefon birbirine benzemiyor????
Yani ben şimdi bir buz dolabı üretsem bunu nasıl diğerlerine benzetmem? Bu kadar da keskin olmayalım!
Samsung ve LG nerelerden nerelere gelen firmalar. Hatta Güney Kore olarak bunu söylersek daha doğru olur. Adamların Hundai araba markası bile nerelere geldi. Fiyatları OPEL'den pahalı... Bazı modelleri Amerika'da en lüx otomobil seçiliyor. (GENESIS) Ben azim ve ilerleme bakımından tüm Güney Kore firmalarını destekliyorum. Aynı zamanda özeniyorum...
Cumhuriyet Türkiyesini (yakın geçmişi baz aldım) göz önüne alırsak, sanki tarihte teknoloji olarak ilerleyemeyen bir biz var gibiyiz. En az bizim kadar savaş görmüş geçirmiş bir çok ülke çok kısa sürede bizden çok daha iyi yerlere geldiler.
Elime bi geçsen yemin ediyorum öldürmem seni :D Aklıma ne işkence geliyorsa yaparım ama öldürmem :D