Samsung, 2.çeyreği rekorla uğurladı; 5,9 milyar dolar faaliyet karı

TV'den akıllı telefonlara, bilgisayardan kameralara kadar sunduğu tüketici elektroniği çözümleriyle dünyanın önde gelen elektronik üreticilerinden Samsung, merakla beklenen 2012 yılı 2.çeyrek sonuçlarını açıkladı.

2Ç2012'de Apple'ın beklenen performansı sergilememesi sonrasında teknoloji dünyasının finansal sonuçlarına odaklandığı Samsung, 2.çeyrekte 41,5 milyar dolarlık konsolide gelir sağlarken; firmanın faaliyet karı ise yıllık bazda %79'luk dikkat çekici artış ile 5,86 milyar dolar oldu. Öte yandan net faaliyet karı ise 4,53 milyar dolar olarak şekillendi.

Elektronik devinin finansal raporuna biraz daha yakından bakacak olursak;

Tüketici Elektroniği ve BT & Mobil İletişim Gruplarını kapsayan Dijital Medya ve İletişim Ana Grubu, satışlardan yıllık bazda %37'lik artış ile 31,9 milyar dolar gelir sağladı.

Görüntüleme-Panel grubundan elde edilen gelir geçen yılın aynı dönemine göre %16'lık artış ile 7,19 milyar dolara yükselirken; faaliyet karı ise 654 milyon dolar oldu.

Yarıiletken Grubu'nda bir önceki çeyreğe göre karda artış sağlansa da yıllık bazda %38'lik bir daralma söz konusu.

Mobil İletişim Grubu, başta Galaxy S III ve Galaxy Note'un yüksek satış performansıyla birlikte geçtiğimiz seneye kıyasla %75'lik artış ile 17,9 milyar dolar gelir sağladı.

Çeyrek başında 22,14 milyar dolar olan nakit varlığı ise çeyrek sonunda 20,75 milyar dolara geriledi.

Oldukça dolu bir çeyreği geride bırakan Samsung, yılın üçüncü çeyreğinden de oldukça umutlu. Firmanın ön görüsüne göre akıllı telefon, tablet gibi tüketici elektroniği çözümlerine olan yüksek talep sürerken; yeni ürünler de pazardaki yerini alacak. Ayrıca panel tedariğinin de yıl sonundaki tatil döneminden dolayı artması bekleniyor.