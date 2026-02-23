Giriş
    Operatörlerin Ramazan ayına özel hediye GB kampanyaları (2026)

    Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone'un 2026 Ramazan ayına özel hediye internet kampanyaları açıklandı. Operatörlerin Ramazan 2026 hediyeleri neler? Sahur ve Salla Kazan kampanyaları...

    Turkcell, Türk Telekom, Vodafone Ramazan 2026 hediye kampanyaları Tam Boyutta Gör
    Türkiye’nin üç mobil operatörü her sene olduğu gibi bu sene de kullanıcılarına Ramazan ayında çeşitli hediyeler dağıtıyor. Operatörlerin 2026 Ramazan ayı için hazırladığı hediye GB kampanyalarını derledik.

    Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone Ramazan Hediyesi 2026

    • Türk Telekom: Ramazan boyunca sahurda geçerli 20 GB internet hediye!
    • Turkcell: Salla Kazan'da iki katını sevdiklerine hediye et!
    • Vodafone: Vodafone mağazalarında 10 GB internet garantili Hediye Çarkı

    🎁 Türk Telekom'dan Ramazan'da herkese 20 GB internet hediye!

    Türk Telekom’un klasikleşen sahur kampanyası bu sene de hız kesmeden devam ediyor. Tüm Türk Telekom kullanıcılarına Ramazan boyunca her gün saat 00.00 - 06.00 arasında kullanılabilecek 20 GB internet hediye ediliyor.

    Turkcell, Türk Telekom, Vodafone Ramazan 2026 hediye kampanyaları Tam Boyutta Gör
    Türk Telekom Sahur Kampanyası’ndan yararlanmak isteyen Türk Telekomlular, Türk Telekom uygulaması uygulamasındaki "Bana Özel" menüsünden hediye internet için talepte bulunabiliyor. SMS ile katılmak isteyen Türk Telekom faturalı aboneler SAHUR 2026 yazıp 5555’e, Türk Telekom faturasız aboneler ise SAHUR yazıp 1889'e SMS göndererek kampanyaya katılabilir.

    🤝 Turkcell'dan Ramazan'a özel Salla Kazan Paylaş Kampanyası

    Turkcell, Türk Telekom, Vodafone Ramazan 2026 hediye kampanyaları Tam Boyutta Gör
    Turkcell’in 2019’dan bu yana sürdürdüğü Ramazan kampanyası “Salla Kazan Paylaş”, 2026’da da kullanıcılarla buluşmaya devam ediyor. Kampanya kapsamında Salla Kazan’dan kazanılan GB’ları iki katı olarak sevdiklerinizle paylaşılabiliyorsunuz. GB paylaşan kullanıcıya ayrıca günlük 1 GB hediye veriliyor. Turkcell Ailem üyeleri ise kazandıkları interneti aile grubundaki tüm üyelere paylaşabiliyor.

    🌙 Vodafone hediye GB için müşterilerini mağazalara davet ediyor

    Turkcell, Türk Telekom, Vodafone Ramazan 2026 hediye kampanyaları Tam Boyutta Gör
    Vodafone’un Ramazan 2026 kampanyası beklentilerin altında kaldı. Ramazan ayına özel olarak Vodafone mağazalarındaki Hediye Çarkı çevirimlerinde en az 10 GB olacak şekilde hediye internet paketi dağıtılıyor. 19 Şubat - 22 Mart tarihleri arasında Vodafone mağazalarındaki tabletlerde Hediye Çarkı’nı çevirerek kampanyaya katılabilirsiniz.

    Vodafone Yanımda uygulaması üzerinden erişilen Hediye Çarkı platformunda ise Ramazan’a özel sürpriz hediyelerin olacağı duyuruldu. Ramazan ayına özel ek internet paketleri kullanıma sundu. Aylık 10 GB internet 139 TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıktı.

