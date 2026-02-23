Operatörlerin Ramazan ayına özel hediye GB kampanyaları (2026)

Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone Ramazan Hediyesi 2026
- Türk Telekom: Ramazan boyunca sahurda geçerli 20 GB internet hediye!
- Turkcell: Salla Kazan'da iki katını sevdiklerine hediye et!
- Vodafone: Vodafone mağazalarında 10 GB internet garantili Hediye Çarkı
🎁 Türk Telekom'dan Ramazan'da herkese 20 GB internet hediye!
Türk Telekom’un klasikleşen sahur kampanyası bu sene de hız kesmeden devam ediyor. Tüm Türk Telekom kullanıcılarına Ramazan boyunca her gün saat 00.00 - 06.00 arasında kullanılabilecek 20 GB internet hediye ediliyor.
🤝 Turkcell'dan Ramazan'a özel Salla Kazan Paylaş Kampanyası
🌙 Vodafone hediye GB için müşterilerini mağazalara davet ediyor
Vodafone Yanımda uygulaması üzerinden erişilen Hediye Çarkı platformunda ise Ramazan'a özel sürpriz hediyelerin olacağı duyuruldu. Ramazan ayına özel ek internet paketleri kullanıma sundu. Aylık 10 GB internet 139 TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıktı.