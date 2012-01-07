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Samsung 7 Serisi HDTV monitörünü tanıttı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
16,1b
1
19
Monitör
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung hemen her segmentte olduğu gibi monitör gamında da ciddi güncellemelere gidiyor. Güney Kore merkezli şirketin Las Vegas'da başlayacak Tüketici Elektroniği Fuarı'nda tanıtmaya hazırlandığı 7 Serisi HDTV monitör, televizyon özelliklerini tek bir cihazda sunarken aynı zamanda son derece şık bir tasarımı WiDi teknolojisiyle harmanlıyor. 
Asimetrik stand tasarımı ile afili bir tasarıma sahip olan monitör, 27-inç boyutunda olup 1920 x 1080 piksel çözünürlük desteği sunuyor. Parlaklık seviyesi 300cd/m2, tepki süresi 5ms ve kontrast oranı 1,000:1 olan LED backlit tabanlı monitörde ayrıca entegre ses bağlantısı, iki adet yerleşik 7Watt hoparlör, çift HDMI, VGA, Kablosuz internet erişimi, çift USB 3.0 portu ve bir adet USB 2.0 ile birlikte geliyor. Picture in Picture, DLNA uyumluluğu ve klavye/fare paylaşımı gibi özelliklerle donatılan monitörde, MHL desteği ile bir yandan akıllı telefonlardaki içeriği izlemek, diğer taraftan eş zamanlı olarak telefonu şarj edebilmek mümkün. Üstelik hem içeriğin akışı hem de şarj aynı bağlantı üzerinden sağlanıyor. 
Intel'in entegre kablosuz görüntü teknolojisi ile bu özellikteki cihazlardan kablosuz görüntü akışı alabilen monitörün Mart ayında 600$ etiket fiyatı ile yurt dışında satışa çıkması bekleniyor. 

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07ugur 7 yıl
Tasarım olarak ilgiç, özellik olarak başarılı bir monitör.
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DH Misafiri 7 yıl
SAMSUNG T27A950 ALMAK İSTİYORUM TURKİYEDE SATILIYORMU VARSA KAÇ PARA VE NERDE BULABİLİRİM
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agaydemir 7 yıl
bu monitör ne zaman gelecek acaba..
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murat0678 7 yıl
Cok super bir tasarim sadece parasi ev kullanicilari icin fazla ama deger bence 1,100 civarinda alinir
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xLmNt13 7 yıl
satılmaya başlanmış 1400 lira gibi bir fiyatı var :)
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YaKuBuX 7 yıl
Bencede simetri olarak hoş durmuyor..Klasik olsun bizim olsun :)
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tamtamam 7 yıl
acer ın S serisinin kopyası gibi,
özgün tasarım felan değil,ancak gayet güzel vatanbilgisayar.com/...
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DH Misafiri 7 yıl
tv olmayan serisi 3d özellikli ve 2ms.
samsung.com/...
bundan 1 ay içinde alacam. bakalım nasıl bişeymiş.
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IceRulez 7 yıl
Tipsiz tasarım böyk
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DH Misafiri 7 yıl

Valla simetri olarak gözümü bozuyor
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berkkarabacak 7 yıl
Yeni Monitör alsam 1920 x 1080 olanlardan seçim yapmam
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