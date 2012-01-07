Samsung 7 Serisi HDTV monitörünü tanıttı

Samsung hemen her segmentte olduğu gibi monitör gamında da ciddi güncellemelere gidiyor. Güney Kore merkezli şirketin Las Vegas'da başlayacak Tüketici Elektroniği Fuarı'nda tanıtmaya hazırlandığı 7 Serisi HDTV monitör, televizyon özelliklerini tek bir cihazda sunarken aynı zamanda son derece şık bir tasarımı WiDi teknolojisiyle harmanlıyor.

Asimetrik stand tasarımı ile afili bir tasarıma sahip olan monitör, 27-inç boyutunda olup 1920 x 1080 piksel çözünürlük desteği sunuyor. Parlaklık seviyesi 300cd/m2, tepki süresi 5ms ve kontrast oranı 1,000:1 olan LED backlit tabanlı monitörde ayrıca entegre ses bağlantısı, iki adet yerleşik 7Watt hoparlör, çift HDMI, VGA, Kablosuz internet erişimi, çift USB 3.0 portu ve bir adet USB 2.0 ile birlikte geliyor. Picture in Picture, DLNA uyumluluğu ve klavye/fare paylaşımı gibi özelliklerle donatılan monitörde, MHL desteği ile bir yandan akıllı telefonlardaki içeriği izlemek, diğer taraftan eş zamanlı olarak telefonu şarj edebilmek mümkün. Üstelik hem içeriğin akışı hem de şarj aynı bağlantı üzerinden sağlanıyor.

Intel'in entegre kablosuz görüntü teknolojisi ile bu özellikteki cihazlardan kablosuz görüntü akışı alabilen monitörün Mart ayında 600$ etiket fiyatı ile yurt dışında satışa çıkması bekleniyor.