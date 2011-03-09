Samsung, 8.9'' ekranlı Android tabletinin lansmanı öncesi yeni bir resim daha yayınladı

Haber Editörü
Güney Kore'nin teknoloji devlerinden Samsung, 22 Mart 2011 tarihinde Orlando'da düzenlenecek CTIA etkinliği kapsamında gerçekleştireceği tablet lansmanı öncesi dikkat çekici yeni bir resim daha yayınladı. Yayınlanan resimde yalnızca tabletin 3.5 mm'lik kulaklık girişi (?) göze çarpıyor.
Ekran boyutu itibariyle GT-P1000 Galaxy Tab ile GT-P7100 Galaxy Tab 10.1 arasında konumlandırılması planlanan 8.9 inç'lik tablette Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 3.0 ''HoneyComb'' sürümünün kullanılacağı ifade edilmekte. Lansman gününü şimdiden merakla bekliyoruz.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
bende galaxy s ten öncesine hiç bulaşmadim samsung a..ama galaxy s le işler değişti..samsung kendi içinde devrim yaptı..3gs ten galaxy s e geçtim 3gs im yatiyo evde hiç te pişman değilim..
resmi surum çıkmasa bile bir dünya rom çıkıyor..galaxy s aldım alalım hiç sıkıntı çekmedim..zaten yeni surum beklemenin ne mantığı var..ben android froyo kullanıyorum..sistemde hersey mevcut hiç bir eksiğim yok..gingerbread geldi sayılır simdi..honeycomp gelsede olur gelmesede..su haliyle bile fazlası var eksiği yok..