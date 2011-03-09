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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung, 8.9'' ekranlı Android tabletinin lansmanı öncesi yeni bir resim daha yayınladı

8 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
knight
Haber Editörü
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Güney Kore'nin teknoloji devlerinden Samsung, 22 Mart 2011 tarihinde Orlando'da düzenlenecek CTIA etkinliği kapsamında gerçekleştireceği tablet lansmanı öncesi dikkat çekici yeni bir resim daha yayınladı. Yayınlanan resimde yalnızca tabletin 3.5 mm'lik kulaklık girişi (?) göze çarpıyor.

Ekran boyutu itibariyle GT-P1000 Galaxy Tab ile GT-P7100 Galaxy Tab 10.1 arasında konumlandırılması planlanan 8.9 inç'lik tablette Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 3.0 ''HoneyComb'' sürümünün kullanılacağı ifade edilmekte. Lansman gününü şimdiden merakla bekliyoruz.


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JohnLord 8 yıl
ben samsung telimi sattım kurtuldum 5800 aldım 2 ay sonra iphone gelecek samsungu sattm sansım acıdı
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engurlu 8 yıl

johnm
ben samsung telimi sattım kurtuldum 5800 aldım 2 ay sonra iphone gelecek samsungu sattm sansım acıdı

bende galaxy s ten öncesine hiç bulaşmadim samsung a..ama galaxy s le işler değişti..samsung kendi içinde devrim yaptı..3gs ten galaxy s e geçtim 3gs im yatiyo evde hiç te pişman değilim..
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srknylmz 8 yıl
androidde yazılım çıkıyor da samsung o cihaz için versyion güncellemesi yapmazsa ortada kalıyorsun. o yüzden samsungdan acayip soğudum. android 2.0 lı aldığın cihaz en fazla 2.1 e güncelleniyor. galaxy s e bile 2.3 ite kaka çıktı sanırım. htc bu konuda daha iyi davranıyor. apple in hali zaten ortada.
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engurlu 8 yıl

srknylmz
androidde yazılım çıkıyor da samsung o cihaz için versyion güncellemesi yapmazsa ortada kalıyorsun. o yüzden samsungdan acayip soğudum. android 2.0 lı aldığın cihaz en fazla 2.1 e güncelleniyor. galaxy s e bile 2.3 ite kaka çıktı sanırım. htc bu konuda daha iyi davranıyor. apple in hali zaten ortada.

resmi surum çıkmasa bile bir dünya rom çıkıyor..galaxy s aldım alalım hiç sıkıntı çekmedim..zaten yeni surum beklemenin ne mantığı var..ben android froyo kullanıyorum..sistemde hersey mevcut hiç bir eksiğim yok..gingerbread geldi sayılır simdi..honeycomp gelsede olur gelmesede..su haliyle bile fazlası var eksiği yok..
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mehmednaim 8 yıl
Kulaklık girişi ile orantılandığında çok ince olacak gibi.
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Tube Screamer 8 yıl
Bu Samsung acayip bir ha...onlarca urun cikarir ,Samsung TR icin soyluyorum, yazilim destegi kaplumbaga hizi ile olur....hadi hayirlisi olsun bakalim. Omnia HD almistim, cihazi dogru duzgun kullanmak icin aylarca Samsung TR'den yazilim beklediydik...keza Jet de oyle olmustu...
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BlessedSoul 8 yıl
Bayağı ince gibi.
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