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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung, 9 serisi dizüstü bilgisayarının gri versiyonunu duyurdu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Samsung, 9 serisini yeni renk seçeneği ve daha ekonomik fiyatlarla genişletiyor. Halihazırda 2012 model dizüstü bilgisayarlar, "Mineral Kül Siyahı" rengiyle satılıyor. Yayınlanan basın duyurusuna göre; seriye gençleri hedef alacak gri versiyon eklenecek.
İlk olarak 15 inçlik modelin gri versiyonu gelecek. 1.7GHz hızında Intel Core Ivy Bridge i5 işlemci, 8GB RAM, 128GB SSD, Intel HD Graphics bütünleşik grafik yongası ve Windows 7 işletim sistemiyle gelecek olan cihaz, muhtemelen sonbahar aylarında Windows 8'e güncellenebilecek.
Yalnızca 14.9mm kalınlığında ve 1.58 kilogram ağırlığındaki ultrabook sınıfına mensup bilgisayar, yaklaşık 1514 dolarlık fiyat etiketiyle Güney Kore'de bugün satışa sunuldu. 13 inçlik ekrana sahip 9 serisi ürün ise Ağustos başında Koreli tüketicilerin beğenisine sunulacak.
Geçtiğimiz ay Intel'in Ivy Bridge işlemcileriyle güncellenen Samsung'un 9 serisi bilgisayarları, yeni renk seçenekleriyle ne zaman Kore dışında piyasaya sürülecek bilinmiyor.  

http://www.newswire.co.kr/newsRead.php?no=636675&ected= Yorum Yaz
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nurettinaz 7 yıl
Samsung ta ulkemizin egitim sistemine dondu iyice biraz ondan biraz sundan mantigiyla ilerliyorlar basarili olduklari dallar yok mu elbette var ulkemizin oldugu gibi ancak her sey ortada ne bir dell ne bir htc ne bir sony ne bir caterpillar ne bir bosch ne bir IBM ne bir apple(ipod olarak) olamayacagi ortada resmen bizim okumus insanlarimiz gibi ne bir konu hakkinda cok iyiler ne de bilmedikleri bir sey var bence bu strateji ulkemizi senelerce geride birakti samsung aklina basina almali
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Tora 7 yıl
Bilgisayarı tutan elemanın işi zor. Hatun rahat rahat yazsın, adam o pozisyonda eli zangır zangır titrerken gülümsemeye zorlasın kendini.
Bu haberde aklıma takılan 1500$ fiyatı değil de adamın düştüğü zor durum :D ilginç vallahi.
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FFadeleSS 7 yıl
erci501
çakıl mavisi ve mermer beyazı da olsa tadından yenmezdi.Telefonla uyumu açısından

s3 beyaz bunuda çakıl mavisi alırdık :)
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erci501 7 yıl
çakıl mavisi ve mermer beyazı da olsa tadından yenmezdi.Telefonla uyumu açısından
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