Samsung, 9 serisi dizüstü bilgisayarının gri versiyonunu duyurdu

Haber Editörü
İlk olarak 15 inçlik modelin gri versiyonu gelecek. 1.7GHz hızında Intel Core Ivy Bridge i5 işlemci, 8GB RAM, 128GB SSD, Intel HD Graphics bütünleşik grafik yongası ve Windows 7 işletim sistemiyle gelecek olan cihaz, muhtemelen sonbahar aylarında Windows 8'e güncellenebilecek.
Yalnızca 14.9mm kalınlığında ve 1.58 kilogram ağırlığındaki ultrabook sınıfına mensup bilgisayar, yaklaşık 1514 dolarlık fiyat etiketiyle Güney Kore'de bugün satışa sunuldu. 13 inçlik ekrana sahip 9 serisi ürün ise Ağustos başında Koreli tüketicilerin beğenisine sunulacak.
Geçtiğimiz ay Intel'in Ivy Bridge işlemcileriyle güncellenen Samsung'un 9 serisi bilgisayarları, yeni renk seçenekleriyle ne zaman Kore dışında piyasaya sürülecek bilinmiyor.
http://www.newswire.co.kr/newsRead.php?no=636675&ected= Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bu haberde aklıma takılan 1500$ fiyatı değil de adamın düştüğü zor durum :D ilginç vallahi.
s3 beyaz bunuda çakıl mavisi alırdık :)