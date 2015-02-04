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Samsung 9.7 inçlik bir tablet üzerinde çalışıyor

4 yıl
2b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung 9.7 inçlik bir tablet üzerinde çalışıyor

Bu yılın ilk önemli fuarı geride kalmasına rağmen Samsung cephesinden henüz yeni bir tablet duyurusu gelmedi. Geçen yıl Pro serisi tabletlerle yıla hızlı bir giriş yapan firmanın bu yıl model sayısında kesintiye gitmesi bekleniyor. 

Orta seviyeye hitap eden Galaxy Tab serisi ve giriş seviyesi Lite modelleri ile yola devam edeceği tahmin edilen firmanın üst seviyeyi ise iPad'e teslim ettiği konuşuluyor. Bu yıl firmanın 64-bit işlemcilerle Galaxy Tab 4 serisini yenileyeceği gündeme gelirken Galaxy Tab 4 Lite şeklinde bir modelin daha izleri ortaya çıkmıştı. 

Hintli kargo veritabanı Zauba'da ortaya çıkan yeni bilgiler SM-T555 model numarasına sahip bir tabletin deneme aşamasında olduğunu gösteriyor. 9.7 inçlik bir ekrana sahip olacağı görülen cihaz ile ilgili başka bir bilgi bulunmuyor. 

9.7 inç Samsung için çok yabancı olduğumuz bir ölçü zira Galaxy Tab serisi 7, 8 ve 10.1 inçlik modellerden oluşuyordu. Pro serisinde de böyle bir ekran boyutu bulunmuyordu. Bu bakımdan Galaxy Tab serisinde 4. modelin bu olacağını düşünebiliriz. 

Deneme sürecinde olduğu için modelin 2-3 ay içerisinde piyasada olacağı tahmin ediliyor. Muhtemelen MWC 2015 etkinliğinde Samsung'un yeni tabletlerini görme imkanına sahip olacağız.  

http://www.phonearena.com/news/9.7-inch-Samsung-Galaxy-Tab-5-coming-soon_id65554 Yorum Yaz
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doctor_bey 4 yıl
Donanım dandik olmaz umarım.
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Elefue 4 yıl
İpad ın karşısına koyacaksa 9,7" lik bir model Galaxy Tab S olur.
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casperfriendly 4 yıl
Samsung, appleşme yolunda ciddi ciddi ilerliyor.Galaxy s6 metal kasa görüntülerini gördünüz mü, iPhone 6'ya benziyor.
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javaprof 4 yıl
WİNDOWS TABLET OLURSA ÇOK SATABİLİR ANDROİD VE İOS TABLETLER ARTIK ÇÖP 3595 İŞLEMCİLİ BİR WİNDOWS TABLET YAPSIN KAPIŞ KAPIŞ SATAR.
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darkdiva 4 yıl
Tab s güncel donanimla ve metal kasa ile çıksın yeterli bence.
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