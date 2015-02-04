Samsung 9.7 inçlik bir tablet üzerinde çalışıyor





Bu yılın ilk önemli fuarı geride kalmasına rağmen Samsung cephesinden henüz yeni bir tablet duyurusu gelmedi. Geçen yıl Pro serisi tabletlerle yıla hızlı bir giriş yapan firmanın bu yıl model sayısında kesintiye gitmesi bekleniyor.





Orta seviyeye hitap eden Galaxy Tab serisi ve giriş seviyesi Lite modelleri ile yola devam edeceği tahmin edilen firmanın üst seviyeyi ise iPad'e teslim ettiği konuşuluyor. Bu yıl firmanın 64-bit işlemcilerle Galaxy Tab 4 serisini yenileyeceği gündeme gelirken Galaxy Tab 4 Lite şeklinde bir modelin daha izleri ortaya çıkmıştı.





Hintli kargo veritabanı Zauba'da ortaya çıkan yeni bilgiler SM-T555 model numarasına sahip bir tabletin deneme aşamasında olduğunu gösteriyor. 9.7 inçlik bir ekrana sahip olacağı görülen cihaz ile ilgili başka bir bilgi bulunmuyor.





9.7 inç Samsung için çok yabancı olduğumuz bir ölçü zira Galaxy Tab serisi 7, 8 ve 10.1 inçlik modellerden oluşuyordu. Pro serisinde de böyle bir ekran boyutu bulunmuyordu. Bu bakımdan Galaxy Tab serisinde 4. modelin bu olacağını düşünebiliriz.





Deneme sürecinde olduğu için modelin 2-3 ay içerisinde piyasada olacağı tahmin ediliyor. Muhtemelen MWC 2015 etkinliğinde Samsung'un yeni tabletlerini görme imkanına sahip olacağız.

http://www.phonearena.com/news/9.7-inch-Samsung-Galaxy-Tab-5-coming-soon_id65554