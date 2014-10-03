Samsung, Android L sürümü için çalışmalarını sürdürüyor

Google'ın Android L sürümü için hazırlıkları son aşamaya gelmişken, diğer taraftan üretici firmaların da sürüm üzerindeki çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bunlardan birisi Samsung.





Exynos 5433 yongaseti ile birlikte donanım tarafında 64-bitlik Android L sürümüne hazır olduğunun işaretini veren firma, TouchWiz arayüzünü baştan aşağı yenileyerek yazılım tarafında da hazır hale gelme çabasında. Sammobile tarafından sızdırılan görüntü ve videolar TouchWiz'in Android L için geliştirilmiş sürümünü gözler önüne serdi.





Firma tarafından Galaxy S5 modeli üzerinde denemeye başladığı belirtilen LRW58J yapı numaralı Android L işletim sistemi beraberinde yenilenmiş bir TouchWiz arayüzünü de getiriyor. Sürümler henüz ilk aşamada olduğu için nihai sürümde önemli değişiklikler de olabilir.





Samsung daha sade bir arayüze geçiş yapacağının ilk işaretlerini Galaxy S5 modelinde gelen yeni TouchWiz arayüzü ile göstermişti. Android L işletim sisteminde ise Material Design adındaki yeni bir tasarım dili bulunuyor ve Google üreticilerin arayüzlerinde bu dil için ne tür optimizasyonlar yapacağını da belirlemiş durumda.





Denenmekte olan TouchWiz arayüzü bu bağlamda emektar mavi renk temasını bırakarak beyaz ağırlıklı bir tema rengine geçiş yapıyor. Ancak Super AMOLED ekranlarda beyaz renk güç tüketimini artırdığı için buna nasıl bir optimizasyon yapılacağı merak konusu.





Arayüz Metarial Design dilindeki sade ve renkli ikon tasarımını benimserken, Arama ekranı, mesaj, Not Defteri, Saat gibi pek çok çekridek uygulama da sadelik temelinde yeniden tasarlanmış.





Android L işletim sistemi kilit ekranında 4 adede kadar bildirim penceresi koyabilme imkanı sunuyor. Bu nedenle kilit ekranında widget desteği sona erdi. Ancak Samsung kilit açma efektlerinin kaybolmaması için kilit ekranında 2 bildirim penceresine izin veriyor.





Arayüz de ayrıca Android L ile birlikte sunulan yüzen bildirim pencereleri özelliği aynen benimseniyor ve gelen bildirimler herhangi bir ekran üzerine kullanıcıya gösteriliyor. Samsung ayrıca alınan ekran görüntülerinin ve kopyalanan metinlerin geçmişini tutan bir pano aracı da geliştirmiş durumda.





TouchWiz'deki en önemli nokta olan akıcılık ise şimdilik hali hazırdaki Galaxy S5'te yer alan KitKat sürümünden biraz daha yavaş. Bunun nihai sürümde hızlanacağı tahmin ediliyor. Samsung'un Android L güncellemesini Galaxy S5 ve Galaxy Note 4 için Kasım-Aralık döneminde dağıtmaya başlaması bekleniyor.









http://www.sammobile.com/2014/10/02/exclusive-preview-android-l-on-samsung-galaxy-s5/