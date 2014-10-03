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Samsung, Android L sürümü için çalışmalarını sürdürüyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung, Android L sürümü için çalışmalarını sürdürüyor
Google'ın Android L sürümü için hazırlıkları son aşamaya gelmişken, diğer taraftan üretici firmaların da sürüm üzerindeki çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bunlardan birisi Samsung.

Exynos 5433 yongaseti ile birlikte donanım tarafında 64-bitlik Android L sürümüne hazır olduğunun işaretini veren firma, TouchWiz arayüzünü baştan aşağı yenileyerek yazılım tarafında da hazır hale gelme çabasında. Sammobile tarafından sızdırılan görüntü ve videolar TouchWiz'in Android L için geliştirilmiş sürümünü gözler önüne serdi.

Firma tarafından Galaxy S5 modeli üzerinde denemeye başladığı belirtilen LRW58J yapı numaralı Android L işletim sistemi beraberinde yenilenmiş bir TouchWiz arayüzünü de getiriyor. Sürümler henüz ilk aşamada olduğu için nihai sürümde önemli değişiklikler de olabilir. 

Samsung daha sade bir arayüze geçiş yapacağının ilk işaretlerini Galaxy S5 modelinde gelen yeni TouchWiz arayüzü ile göstermişti. Android L işletim sisteminde ise Material Design adındaki yeni bir tasarım dili bulunuyor ve Google üreticilerin arayüzlerinde bu dil için ne tür optimizasyonlar yapacağını da belirlemiş durumda. 

Denenmekte olan TouchWiz arayüzü bu bağlamda emektar mavi renk temasını bırakarak beyaz ağırlıklı bir tema rengine geçiş yapıyor. Ancak Super AMOLED ekranlarda beyaz renk güç tüketimini artırdığı için buna nasıl bir optimizasyon yapılacağı merak konusu.

Arayüz Metarial Design dilindeki sade ve renkli ikon tasarımını benimserken, Arama ekranı, mesaj, Not Defteri, Saat gibi pek çok çekridek uygulama da sadelik temelinde yeniden tasarlanmış.
Samsung, Android L sürümü için çalışmalarını sürdürüyor
 

Android L işletim sistemi kilit ekranında 4 adede kadar bildirim penceresi koyabilme imkanı sunuyor. Bu nedenle kilit ekranında widget desteği sona erdi. Ancak Samsung kilit açma efektlerinin kaybolmaması için kilit ekranında 2 bildirim penceresine izin veriyor. 

Arayüz de ayrıca Android L ile birlikte sunulan yüzen bildirim pencereleri özelliği aynen benimseniyor ve gelen bildirimler herhangi bir ekran üzerine kullanıcıya gösteriliyor. Samsung ayrıca alınan ekran görüntülerinin ve kopyalanan metinlerin geçmişini tutan bir pano aracı da geliştirmiş durumda. 

TouchWiz'deki en önemli nokta olan akıcılık ise şimdilik hali hazırdaki Galaxy S5'te yer alan KitKat sürümünden biraz daha yavaş. Bunun nihai sürümde hızlanacağı tahmin ediliyor. Samsung'un Android L güncellemesini Galaxy S5 ve Galaxy Note 4 için Kasım-Aralık döneminde dağıtmaya başlaması bekleniyor.  
Samsung, Android L sürümü için çalışmalarını sürdürüyor

Samsung, Android L sürümü için çalışmalarını sürdürüyor


http://www.sammobile.com/2014/10/02/exclusive-preview-android-l-on-samsung-galaxy-s5/ Yorum Yaz
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1 Avatar
atp96 5 yıl
yorumlarda arayüzler üzerine tartışılmış bende fikrimi söyleyeyim Sense arayüzü bence Android cephesinde hem görsellik hemde performans olarak 1 numara Samsungun touchwiz tek kelime ile berbat sony arayüzü stabil ve performanslı ama görselliği kötü lg kullanmadım hiç yorum yapmayacağım.
Tabi ki hepsinden önce saf Android arayüzü geliyor stabillik üst düzeyde herkesin bildiği birşey zaten.Touchwiz güzel diyen arkadaşlar telefonlarına bi cyanogenmod kursun derim en hantal miui rom bile touchwizden daha hızlı
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black_67 5 yıl
material tasarım gitmiş tamamen
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DH Misafiri 5 yıl
Arkadaslar s4 e android l gelir mi sizce?
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bblokee 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Arkadaslar s4 e android l gelir mi sizce?

Gelicek için rahat olsun S6 çıkana kadar destek bitmez resmi desteğin bitmesine 3 ay var.
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DH Misafiri 5 yıl
Samsung Galaxy S4 e de gelecek mi acaba bulgisi olan varmı.
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casper1981 5 yıl
samsung en buyuük eksiği berbat tw arayüzü bütün android telefonlar arasındaki en berbat arayüz şuan telefonum s5 ve cyanogenmod resmi rom cıkar cıkmaz tw den kurtulup telefonuda rahatlatıcam resmen telefona yük bu berbat arayüz
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__Nikolaus__ 5 yıl casper1981
Markete girip nova yüklemen 2 dakikanı almaz
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darkest earth 5 yıl
L Preview üzerinde mi çalışıyorlarmış anlamadım ben bu işi.
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OnLiNe MaNaGeR 5 yıl
Biraz tırsıyorum bu L'den.
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Masquerade89 5 yıl
arayüz hep açık renk üzerine pil konusu yine muamma
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BekirHan 5 yıl
Anneeee! Yine mi TuchWizzzzzz
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emiLL 5 yıl
Açıkça görüldüğü üzere material design ile uzaktan yakindan alakasi yok . Uzun sure s3 kullandim tovbe ettim samsung almaya. Anlaşılan hic ders almiyor samsung .
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alp0007 5 yıl
Sorun TouchWiz
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