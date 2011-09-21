Samsung Bada platformunu 2012 yılında açık kaynak haline getirebilir

Android işletim sistemli akıllı telefon ve tabletleriyle satış rekorları kıran ancak Apple ile olan patent savaşı nedeniyle gündemden düşmeyen Güney Koreli mobil cihaz üreticisi Samsung'un kendi bünyesinde geliştirdiği Bada OS adında bir mobil işletim sistemi daha bulunuyor.





Yaklaşık iki yıl önce mobil dünya macerasına başlayan Bada OS kendisine fazla şans tanımayan bazı çevrelerin aksine bu sürede oldukça büyüdü ve hali hazırda Bada OS yüklü olarak satılan ve ileride satılacak olan yaklaşık 5-10 arası Samsung modeli bulunuyor.





Açık kaynak mantığıyla sadece Samsung modelleri için geliştirilen Bada OS artık farklı üreticilere yelken açmaya hazırlanıyor.





Wall Street Journal'ın iddiasına göre 2012 yılında Samsung, Bada işletim sistemini geliştiriciler ve diğer üreticilerin de kullanımına açacak. Lisanslamadan ziyade donanım ortaklığı şeklinde planlanan proje ile Samsung, ekosistemini genişletmeyi düşünüyor.





Özellikle Google'ın Motorola Mobility'yi satın almasından sonra tamamen Android'e bağlı kalmak istemeyen ancak rakip de olmak istemeyen Samsung, pazarda iOS önünde veya gerisinde bir pozisyonu hedefliyor.





Samsung tarafından konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı ancak iddialar gerçeğe oldukça yakın görünüyor.