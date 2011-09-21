Samsung Bada platformunu 2012 yılında açık kaynak haline getirebilir

Haber Editörü
Android işletim sistemli akıllı telefon ve tabletleriyle satış rekorları kıran ancak Apple ile olan patent savaşı nedeniyle gündemden düşmeyen Güney Koreli mobil cihaz üreticisi Samsung'un kendi bünyesinde geliştirdiği Bada OS adında bir mobil işletim sistemi daha bulunuyor.
Yaklaşık iki yıl önce mobil dünya macerasına başlayan Bada OS kendisine fazla şans tanımayan bazı çevrelerin aksine bu sürede oldukça büyüdü ve hali hazırda Bada OS yüklü olarak satılan ve ileride satılacak olan yaklaşık 5-10 arası Samsung modeli bulunuyor.
Açık kaynak mantığıyla sadece Samsung modelleri için geliştirilen Bada OS artık farklı üreticilere yelken açmaya hazırlanıyor.
Wall Street Journal'ın iddiasına göre 2012 yılında Samsung, Bada işletim sistemini geliştiriciler ve diğer üreticilerin de kullanımına açacak. Lisanslamadan ziyade donanım ortaklığı şeklinde planlanan proje ile Samsung, ekosistemini genişletmeyi düşünüyor.
Özellikle Google'ın Motorola Mobility'yi satın almasından sonra tamamen Android'e bağlı kalmak istemeyen ancak rakip de olmak istemeyen Samsung, pazarda iOS önünde veya gerisinde bir pozisyonu hedefliyor.
Samsung tarafından konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı ancak iddialar gerçeğe oldukça yakın görünüyor.
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@nbdrkc1215 dostum bada 2.0 betaları çıkmıştı 5 seri onları yükledim tek tek denemek amaçlı kullandım gerçekten güzel olacak ve apps deki uygulama sayısı baya bi artacak emin olabilirsin ayrıca navigasyon istiyorsan ndrive kullanabilirsin ben kullanıyorum ve çok memnunum uyduya geç bağlanma problemi için arama yaparsan çok kısa sürede nasıl bağlanabileceğini öğrenebilirsin..
optimizasyon konusuna gelince ios durumuda aynı bu ana kadar herhangi bir telefona ios port edilebildimi hayır neden çünkü firmaya özel sistem yani olayın firmaya özgü olması ile alakası yok elbette bada gelişecek ve eğerki gelişmeyecekse hiçbirimizin babası samsungda yada google da ceo değil android iyi olursa ona geçeriz veya bada iyi olursa androidliler badaya geçer bu kadar basit
Ama Android ile stabilite ve hız konusunda kıyaslanması biraz mantıksız geliyor, birisi tamamen kodlandığı donanım için çalışan native bir işletim sistemi, diğeri java sanal makinesinde çalışan bir nevi kabuk.
Google, Android ile büyük bir iş başardı, her tür donanımla neredeye native gibi hızlı ve kararlı bir sistem geliştirmek kolay değildir. Halen de harıl harıl üzerinde çalışıyorlar.
Badaa kendi iç gölünün sakin sularında yazılırken iş kolaydı, başka donanımlarla da çalıştırabilmek için kodlama çalışmalarına başlansın, görürüz. Zaten Samsung o nedenle açık kaynak koda dönüp bu zorlukların kendiliğinden aşılmasını bekleyecek bağımsız programcılarla. Ama bence bu projenin sadece bağımsız programcılarla başarılı olabilmesi çok zor (bkz:linux), Samsung'un da taşın altına elini fazlasıyla koyması lazım...