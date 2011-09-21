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Samsung Bada platformunu 2012 yılında açık kaynak haline getirebilir

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Android işletim sistemli akıllı telefon ve tabletleriyle satış rekorları kıran ancak Apple ile olan patent savaşı nedeniyle gündemden düşmeyen Güney Koreli mobil cihaz üreticisi Samsung'un kendi bünyesinde geliştirdiği Bada OS adında bir  mobil işletim sistemi daha bulunuyor.

Yaklaşık iki yıl önce mobil dünya macerasına başlayan Bada OS kendisine fazla şans tanımayan bazı çevrelerin aksine bu sürede oldukça büyüdü ve hali hazırda Bada OS yüklü olarak satılan ve ileride satılacak olan yaklaşık 5-10 arası Samsung modeli bulunuyor.

Açık kaynak mantığıyla sadece Samsung modelleri için geliştirilen Bada OS artık farklı üreticilere yelken açmaya hazırlanıyor.

Wall Street Journal'ın iddiasına göre 2012 yılında Samsung, Bada işletim sistemini geliştiriciler ve diğer üreticilerin de kullanımına açacak. Lisanslamadan ziyade donanım ortaklığı şeklinde planlanan proje ile Samsung, ekosistemini genişletmeyi düşünüyor.

Özellikle Google'ın Motorola Mobility'yi satın almasından sonra tamamen Android'e bağlı kalmak istemeyen ancak rakip de olmak istemeyen Samsung, pazarda iOS önünde veya gerisinde bir pozisyonu hedefliyor.

Samsung tarafından konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı ancak iddialar gerçeğe oldukça yakın görünüyor.

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DH Misafiri 7 yıl
wave 2 kullanıyorum Bada kadar basit ve islevsiz bir os olduğunu sanmıyorum nokia e 52 mi satıp almıştım bunu güzel görünüyor telefon sadece bu başka da birşey yok sadece donanım var yazılım sıfır . şimdi diyecekler yok burada konuşma rezil olma falan bilmem ne kardeşim telefonun internet tarayıcısı berbat otesi durumda yazı kaydırma yok hız zaten söylemiyorum aşırı yavaş flash benim tercihim değil olmaması sorun değil . telefonu en son güncel hali ile kullanıyorum jvke internette yok sayfa çok büyük yok bellek yetmedi saçma sapan bir sürü hata . madem bada çok iyi çok güzel neden sürekli android e çamur atıp sürekli özentisi oluyorsunuz temaları uygulamaları live walpaper deyip duruyorsunuz ios kullanicilari istiyor mu bunları okadar kaliteli sistem ki aldığıma bin pişmanım uygulama eksikleri varmış kardeşim daha msn yok msn kimseyi yanıltmayin palringo saçmalığı var gps emin olun sadece adı var kendisi yok resmen çalışmıyor bunun da sav
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Starrk35 7 yıl
Adam haklı beyler
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hsyndmr 8 yıl
nbdrkc1215
vodafone nin verdiği htc veya lg bunlar ucuz ve gayet güzel sanki bada dört dörtlük bir işletim sistemi ben de kabul ediyorum yeni çıkan bir işletim sistemidir benim amacim eksiklerini söylemektir
anlaştık o zaman :D
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nbdrkc1215 8 yıl
vodafone nin verdiği htc veya lg bunlar ucuz ve gayet güzel sanki bada dört dörtlük bir işletim sistemi ben de kabul ediyorum yeni çıkan bir işletim sistemidir benim amacim eksiklerini söylemektir
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AnseLmo82 8 yıl
yaklaşık 10 aydır samsung wave 2 kullanıyorum ve hemen hemen bütün telefonları inclemiş ama internet üzerinden değil onları kullanarak incelemiş biri olarak söyleyebilirim bada gerçekten çok hızlı bir sistem tek eksiği androiddeki gibi açık kaynak olmayışı idi bada 2.0 ile düzeltildi bu durum ve inanıyorumki bada iyi bir sıçrama gerçekleştirecek
@nbdrkc1215 dostum bada 2.0 betaları çıkmıştı 5 seri onları yükledim tek tek denemek amaçlı kullandım gerçekten güzel olacak ve apps deki uygulama sayısı baya bi artacak emin olabilirsin ayrıca navigasyon istiyorsan ndrive kullanabilirsin ben kullanıyorum ve çok memnunum uyduya geç bağlanma problemi için arama yaparsan çok kısa sürede nasıl bağlanabileceğini öğrenebilirsin..
optimizasyon konusuna gelince ios durumuda aynı bu ana kadar herhangi bir telefona ios port edilebildimi hayır neden çünkü firmaya özel sistem yani olayın firmaya özgü olması ile alakası yok elbette bada gelişecek ve eğerki gelişmeyecekse hiçbirimizin babası samsungda yada google da ceo değil android iyi olursa ona geçeriz veya bada iyi olursa androidliler badaya geçer bu kadar basit
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nbdrkc1215 8 yıl
zaten orda yazdım yaklaşık 1.5 sene yani aşağı yukarı anlamına geliyor bir de bir şeyi eleştirmek niçin seni rahatsız ediyor ben de kullanıyorum ama memnun değilim
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sertacarslan 8 yıl
Badaa'yı hiç kullanmadım, bilmiyorum. Ama tahminimce sadece Samsung üretimi donanım üzerinde çalıştığı için son derece stabl ve hızlı bir işletim sistemidir, yanlışım varsa düzeltin.
Ama Android ile stabilite ve hız konusunda kıyaslanması biraz mantıksız geliyor, birisi tamamen kodlandığı donanım için çalışan native bir işletim sistemi, diğeri java sanal makinesinde çalışan bir nevi kabuk.
Google, Android ile büyük bir iş başardı, her tür donanımla neredeye native gibi hızlı ve kararlı bir sistem geliştirmek kolay değildir. Halen de harıl harıl üzerinde çalışıyorlar.
Badaa kendi iç gölünün sakin sularında yazılırken iş kolaydı, başka donanımlarla da çalıştırabilmek için kodlama çalışmalarına başlansın, görürüz. Zaten Samsung o nedenle açık kaynak koda dönüp bu zorlukların kendiliğinden aşılmasını bekleyecek bağımsız programcılarla. Ama bence bu projenin sadece bağımsız programcılarla başarılı olabilmesi çok zor (bkz:linux), Samsung'un da taşın altına elini fazlasıyla koyması lazım...
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Starrk35 8 yıl
En başından beri yapması gereken buydu aslında. Androide bu kadar ağırlık vereceğine baştan badaya yönelseydi şu an belki de ne android bu kadar popüler ne de bada geride kalırdı. Ama bundan sonrası için umarım Bada'nın geleceği çok daha iyi olur. Piyasa tekellilikten kurtulur.
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OvernightSensation 8 yıl
Samsung Bada'yı şöyle adam gibi geliştirsin Android den daha çok satacağına inanıyorum şayet daha stabil ve kasmayan bir sistem bada tek eksiği uygulama işte onuda geliştirirse samsung'u hiçbir engel tutamaz.
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mert1907 8 yıl
Gayet hızlı ve stabil olarak çalışan bir sistem bada.Evet kimine göre oyun ve uygulama olarak sıkıntısı var ki ben pek sanmıyorum.Açık kaynak olursa görünüm ve fonksiyon olarak gelişeceği aşikar.Yalnız Samsung'un güncelleme işine el atması gerek,bada 2.0'ı kaç aydır bekliyoruz.
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dermeister01 8 yıl
wave 2 kullanıyorum .bada gerçekten mükemmel bir işletim sistemi.tek eksiği oyun vs az oda açık kaynak haline gelirse çözülür
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