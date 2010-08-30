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Samsung Bada tabanlı yeni telefonunu duyurdu: Wave 723

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung Bada tabanlı yeni telefonunu duyurdu: Wave 723
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Galaxy S serisi Android telefonlarıyla gündemde olan Samsung, kendi geliştirdiği Bada platformunu kullanan Wave 723 (Model GT-S7320E) isimli akıllı telefonunu duyurdu. Tasarım özellikleriyle, farklı görünmeyi seven stil sahibi kullanıcıların hedeflendiği yeni telefon, sosyal ağlara hızlı erişim sağlayan bağlantı özellikleriyle öne çıkıyor.

Samsung'un açıklamalarına göre 11.8mm kalınlığında olan akıllı telefon, firmanın daha önceki Armani telefonlarını hatırlatan deri kılıfı ile dikkat çekiyor. 3.2-inç büyüklüğünde dokunmatik ekrana sahip olan telefon, kablosuz internet erişimi için 802.11n WiFi ve 3G desteği, sosyal ağ entegrasyonu ve 5MP çözünürlüğünde kamerayla geliyor.

Eylül ayıyla birlikte ilk olarak Almanya'da satışa sunulacak Wave 723, daha sonra diğer Avrupa pazarlarında, Ortadoğu ve Afrika'da da tüketicilerle buluşacak.

Samsung Bada tabanlı yeni telefonunu duyurdu: Wave 723
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DH Misafiri 7 yıl
hımmm peki hangi telefonu önerebilirsiniz kararsızım da
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nikomedya34 7 yıl
merhaba arkadaşlar;
ben bu telefonunu kullanan biri olarak almanı tavsiye etmem telefonun en büyük sıkıntısı
kendi kendine açılıp kapanması ve konuşma esnasında telefonun kesilmesi ve telefonu açıp kapatmadan kendine
gelmiyor.
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DH Misafiri 7 yıl
arkadaşlar ben bu telefondan almak istiyorum aranızda kullananlar varsa yorumlarınızı yazabilir misiniiz ?
1 Yanıt Yanıtla
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Red_devil33 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

arkadaşlar ben bu telefondan almak istiyorum aranızda kullananlar varsa yorumlarınızı yazabilir misiniiz ?

wawe yi kimse önermez burda. Tel güzel ama market gelişmiyor bitane adam akıllı oyun yok uygulama yok
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DH Misafiri 9 yıl
wave 8500 kullanıcısıyım arkadaslar ıphone 4 e 4 cekmesse ne olayım test edıldı appstoredekı uygulama sayısı fazlalıgı harıc herseyı ıphondan fazla guvenle alın bada buyuyor hergun hergun yenı yazılımlar yuklenıyor
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DraGonS 9 yıl
şu led flash tan nefret ediyorum.
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NightGuardian 9 yıl
tasarımı güzelmiş
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m.t.y. 9 yıl
bada ya desten düşündüğümden de fazla olacak gibi.
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YediyuzYetmisYedi 9 yıl
kapak kısmını sevmedim hiç.
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Batuist 9 yıl
oldukça şık görünüyor..
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Wristcutter 9 yıl
Telefon çok şık, keşke sadece bada'lı telefonları değilde androidli telefonlarıda bu kadar şık tasarlayıp piyasaya sürseler.
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KASIMPAŞA TAYFA 9 yıl
çok güzel
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cumur 9 yıl
evet hoş gözüküyor ama 8500 ün bi üst modelimi oluyo şimdi bu
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