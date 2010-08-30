Samsung Bada tabanlı yeni telefonunu duyurdu: Wave 723

Galaxy S serisi Android telefonlarıyla gündemde olan Samsung, kendi geliştirdiği Bada platformunu kullanan Wave 723 (Model GT-S7320E) isimli akıllı telefonunu duyurdu. Tasarım özellikleriyle, farklı görünmeyi seven stil sahibi kullanıcıların hedeflendiği yeni telefon, sosyal ağlara hızlı erişim sağlayan bağlantı özellikleriyle öne çıkıyor.

Samsung'un açıklamalarına göre 11.8mm kalınlığında olan akıllı telefon, firmanın daha önceki Armani telefonlarını hatırlatan deri kılıfı ile dikkat çekiyor. 3.2-inç büyüklüğünde dokunmatik ekrana sahip olan telefon, kablosuz internet erişimi için 802.11n WiFi ve 3G desteği, sosyal ağ entegrasyonu ve 5MP çözünürlüğünde kamerayla geliyor.

Eylül ayıyla birlikte ilk olarak Almanya'da satışa sunulacak Wave 723, daha sonra diğer Avrupa pazarlarında, Ortadoğu ve Afrika'da da tüketicilerle buluşacak.