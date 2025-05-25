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    Oppo Find N6’nın özellikleri sızdırıldı: İncelik ve gücü bir arada sunacak

    Oppo Find N6 hakkında ilk detaylar ortaya çıkmaya başladı. Şirketin, cihazı 2026’nın ilk çeyreğinde tanıtmayı planladığı ve Snapdragon 8 Elite 2 işlemcisine yer vereceği konuşuluyor.

    Oppo Find N6’nın özellikleri sızdırıldı: İncelik ve güç bir arada Tam Boyutta Gör

    Oppo’nun katlanabilir telefon pazarındaki iddialı hamleleri sürüyor. Bu yılın başında Snapdragon 8 Elite yonga setine sahip ilk katlanabilir telefon olan Find N5 modelini piyasaya süren şirket, şimdi de serinin yeni üyesi üzerinde çalışıyor. Sektörde güvenilirliğiyle bilinen Digital Chat Station tarafından paylaşılan bilgilere göre Oppo Find N6 için hazırlıklar şimdiden başlamış durumda.

    Paylaşılan bilgilere göre, Oppo’nun yeni katlanabilir telefonu Find N6, 2026’nın ilk çeyreğinde tanıtılacak. Cihazda, Qualcomm’un henüz resmi olarak duyurulmayan ancak yıl sonunda çıkması beklenen Snapdragon 8 Elite 2 işlemcisine (kod adı SM8850) yer verileceği belirtiliyor. Bu da Find N6’nın, yeni nesil bu güçlü işlemciyle gelen ilk katlanabilir model olabileceğine işaret ediyor.

    Oppo’nun, Find N6 ile birlikte cihazın gövdesinde daha da ince bir yapı hedeflediği söyleniyor. Geçtiğimiz yıl tanıtılan Find N5 modeli, 8.93 mm’lik kalınlığıyla katlanabilir telefonlar arasında rekor seviyede ince bir tasarıma sahipti. Find N6’nın bu tasarım çizgisini daha da ileriye taşıması bekleniyor.

    Henüz teknik özellikleriyle ilgili detaylar netleşmemiş olsa da Oppo’nun bu yeni modelde özellikle tasarım ve performans dengesine odaklandığı konuşuluyor. Öte yandan şirket, katlanabilir telefon dışında Find X9 serisi üzerinde de çalışıyor. Ancak bu modellerin daha çok MediaTek tabanlı işlemcilerle geleceği belirtiliyor.

    Find N6'nın sektördeki rekabeti yeniden şekillendirmesi ve katlanabilir telefon teknolojisinde çıtayı yukarı taşıması bekleniyor. Snapdragon 8 Elite 2 gibi iddialı bir yonga setiyle gelecek olması, özellikle üst segment kullanıcıların dikkatini şimdiden çekmiş durumda.

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    Türkiye'nin ilk melodili yolu kullanıma açıldı

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    gun 1 gün önce

    Yol eğlencesi için süper çocuklar iyi eğlenir

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    Barış Manço 1 gün önce

    Belki işe yarar uzun yol için ama klasik müzik filan...

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    turkelvis 3 gün önce

    Klasik müzik çalıyormuş, Angaranın bağlarını isterük

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