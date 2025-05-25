Xiaomi Mix Flip 2 ve Redmi K80 Ultra Haziran'da sahneye çıkıyor

Tam Boyutta Gör Xiaomi, teknoloji tutkunlarının heyecanla beklediği yeni nesil cihazlarıyla Haziran ayında güçlü bir çıkış yapmaya hazırlanıyor. Xiaomi Mix Flip 2, Redmi K80 Ultra ve oyun odaklı Redmi tablet ile birlikte Çin pazarında sahne alacak. Gelen sızıntılara göre bu üç modelin de Haziran sonuna kadar resmiyet kazanması bekleniyor. Sertifika onaylarının tamamlanmış olması ise bu beklentiyi daha da güçlendiriyor.

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Haziran lansmanları Xiaomi’nin ürün ekosistemini genişletiyor

Katlanabilir akıllı telefon segmentine yenilik katmayı hedefleyen Xiaomi Mix Flip 2, selefine göre daha ince ve hafif bir yapıda karşımıza çıkacak. Cihazın katlanmamış halde yalnızca 7,6 mm kalınlıkta ve yaklaşık 190 gram ağırlığında olması beklenirken 6,85 inç büyüklüğünde, 1,5K çözünürlükte ve 120Hz yenileme hızına sahip OLED ekranıyla da üst düzey bir görsel deneyim sunması bekleniyor.

Performans tarafında Qualcomm’un amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Gen 3 Elite Edition’dan güç alacağı konuşuluyor. Batarya özellikleri ile de dikkat çeken cihaz, 5.100mAh kapasiteye sahip batarya ile birlikte 67W kablolu ve 50W kablosuz hızlı şarj desteğiyle donatılacak. Fotoğraf özelliklerinde ise OIS destekli 50 megapiksel ana kamera ile yine 50 megapiksel ultra geniş açılı lens yer alacak.

Tam Boyutta Gör Redmi markası altında geliştirilen K80 Ultra ise performansa odaklanan kullanıcıları hedef alıyor. 7.500mAh gibi oldukça yüksek kapasiteli bir batarya ile donatılacak olan bu model, oyun ve multimedya performansına önem verenler için güçlü bir alternatif olacak. Ayrıca cihazın bypass şarj özelliğini desteklemesi de bekleniyor. Bu özellik, uzun süreli oyun oturumlarında ısınmayı ve pil yıpranmasını en aza indirmeyi amaçlıyor.

Xiaomi’nin lansman planlarında bir de oyun tableti yer alıyor. Redmi markalı bu yeni tabletin tıpkı K80 Ultra gibi, bu cihazın da bypass şarj özelliğine sahip olması bekleniyor. Son olarak küresel pazarlara gelince Mix Flip 2'nin Temmuz ayında Çin dışındaki pazarlarda satışa sunulabileceği konuşuluyor. Ancak Redmi K80 Ultra'nın Çin'e özel kalması kuvvetle muhtemel. Yine de, bu cihazın yeniden markalanarak 2025'in üçüncü çeyreğinde Xiaomi 15T Pro adıyla global pazarlarda piyasaya sürülmesi muhtemel.

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Xiaomi Mix Flip 2 ve Redmi K80 Ultra Haziran'da sahneye çıkıyor

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