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    Redmi K80 Ultra bir kez daha kendini gösterdi: İşte tüm özellikleri

    Redmi K80 Ultra, sertifikasyon süreçlerinde ortaya çıkan detaylarla heyecan yarattı. Cihaz büyük bataryası, yüksek hızlı şarj desteği ve amiral gemisi özellikleriyle dikkat çekiyor.

    Redmi K80 Ultra bir kez daha kendini gösterdi: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör

    Redmi’nin yeni amiral gemisi modeli K80 Ultra, resmi tanıtım öncesi sertifikasyon süreçlerinde dikkat çekici detaylarla gündeme gelmeye başladı. Çin’in MIIT ve 3C kurumlarından onay alan cihaz, hem devasa batarya kapasitesiyle hem de güçlü şarj desteğiyle öne çıkıyor.

    K80 Ultra, 7.500 mAh’ye yakın yüksek kapasiteli bir batarya ile gelecek. Bu denli büyük bir pil, uzun kullanım süresi sunarken, cihazın beraberinde 120W gücünde bir adaptörle gelebileceği bilgisi de 3C sertifikasında doğrulandı. Ancak şarj desteğinin pratikte 100W seviyesinde sınırlanabileceği konuşuluyor. Yine de bu değer, hızlı şarj beklentisini karşılamak için fazlasıyla yeterli görünüyor.

    Teknik detaylar açısından bakıldığında, telefonun gücünü MediaTek’in iddialı işlemcilerinden biri olan Dimensity 9400 Plus yongasından alması bekleniyor. Bu işlemciyle birlikte modelin, performans tarafında iQOO Neo 10 Pro+ ve OnePlus Ace 5 Ultra gibi rakipleriyle aynı lige oynaması hedefleniyor. Cihazın ekranı ise 6,83 inç büyüklüğünde, düz yapıda ve 1.5K çözünürlük sunan bir OLED panel olacak.

    Arka yüzeyde ise yuvarlak modüle yerleştirilmiş üçlü kamera dizilimi bulunacağı, ana kameranın 50 megapiksel çözünürlüğe sahip olacağı söyleniyor. Cihazın genel dayanıklılığına katkı sağlayacak şekilde IP68 ya da IP69 sertifikasına sahip bir gövde ve metal çerçeveyle üretileceği de gelen bilgiler arasında.

    Redmi K80 Ultra’nın Haziran ayı itibarıyla tanıtılması bekleniyor. Aynı etkinlikte oyun odaklı yeni bir tabletin de sahneye çıkacağı iddia ediliyor. K80 Ultra’nın sadece yerel pazara özel kalabileceği düşünülürken, global kullanıcılar için bu modelin Xiaomi 15T Pro adıyla farklı bir versiyonunun yılın üçüncü çeyreğinde piyasaya sürülmesi planlanıyor.

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    Türkiye'nin ilk melodili yolu kullanıma açıldı

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    gun 1 gün önce

    Yol eğlencesi için süper çocuklar iyi eğlenir

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    Barış Manço 1 gün önce

    Belki işe yarar uzun yol için ama klasik müzik filan...

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    turkelvis 3 gün önce

    Klasik müzik çalıyormuş, Angaranın bağlarını isterük

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