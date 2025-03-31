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    Sony Xperia 1 VII hem kamera hem de Walkman sürpriziyle yolda

    Sony'nin 2025 model amiral gemisi Xperia 1 VII hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Güvenilir kaynaklara göre cihaz, önceki modele göre daha büyük bir telefoto sensörle donatılacak.

    Sony Xperia 1 VII hem kamera hem Walkman sürpriziyle yolda Tam Boyutta Gör

    Sony’nin sıradaki amiral gemisi Xperia 1 VII hakkında dikkat çekici sızıntılar gelmeye başladı. Güvenilir bir Xperia kaynağına göre, cihaz bu yıl daha büyük bir telefoto sensörle donatılacak. Yaklaşık 1/2 inç boyutundaki bu yeni sensör, önceki modelde kullanılan 1/3.5 inçlik versiyona göre kayda değer bir yükseltme sunuyor. Daha büyük sensör, özellikle düşük ışıkta daha net ve detaylı kareler yakalamayı mümkün kılacak.

    Telefoto lensin ötesinde, Sony'nin yeni modelde üçlü kamera sisteminin tamamını Exmor T sensörlerle güncelleyebileceği konuşuluyor. Bu adım, markanın mobil fotoğrafçılıkta donanımsal kaliteye verdiği önemin altını bir kez daha çiziyor. Fakat rakiplerin yazılımsal kamera gücü karşısında ne kadar öne çıkacağı henüz belirsiz.

    Sızıntılar yalnızca kamera tarafıyla sınırlı değil. Xperia topluluğunun dikkatli gözleri, Sony’nin bir nostalji hamlesi yapabileceğini de fark etti. Eski Sony Ericsson dönemine ait “liquid energy” logosunun paylaşılması, Walkman markasının yeniden sahneye çıkabileceği söylentilerini körükledi. Bu, ya müzik odaklı bir Xperia modeli ya da sadece daha gelişmiş bir müzik uygulamasının habercisi olabilir. Henüz netleşmiş değil, ancak işin içinde Walkman varsa, beklenti yüksek.

    Xperia 1 VII’nin mayıs ya da haziran ayında tanıtılması bekleniyor. Ancak bu modelin Amerika'da satışa çıkıp çıkmayacağı hâlâ soru işareti. Sony, bir yandan kamera donanımını güçlendirirken, diğer yandan da markaya duygusal bağ kurmuş kullanıcıları yeniden yakalamaya çalışıyor gibi görünüyor.

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    S
    swordoftemple 1 saat önce

    ChatGPT doğru dinin İslam olduğunu söylüyor zaten.

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    TheJudgé 4 gün önce

    Joe bidenden iyi yürüyo

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