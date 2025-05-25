Galaxy Z Fold 7'nin 200 MP kamerası gerçek görüntüsüyle doğrulandı

Tam Boyutta Gör Samsung’un 2025 yılında piyasaya süreceği yeni nesil katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold 7, ilk kez gerçek hayattan bir fotoğrafla ortaya çıktı. Söz konusu görüntü, cihazın arka panelini gösteriyor ve uzun süredir dolaşımda olan 200 MP ana kamera söylentisini destekler nitelikte. Temmuz 2025’te düzenlenecek Unpacked etkinliğiyle tanıtılması beklenen Galaxy Z Fold7, Z Flip 7 ve Z Flip 7 FE ile birlikte piyasaya sürülecek.

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Sızdırılan görüntüye göre selefine kıyasla dikey olarak konumlandırılmış üçlü kamera dizilimi korunurken, kamera adasının genişlemesi ve flaş konumunun aşağıya kaydırılması, cihazda daha büyük bir sensörün yer aldığını düşündürüyor. Bu detay, daha önce gündeme gelen 200 MP çözünürlüğündeki ana kamera iddiasını destekliyor. Galaxy Z Fold 6 modelinde kullanılan 50 MP ISOCELL GN3 sensörle kıyaslandığında yeni sensörün daha büyük bir yüzey alanına sahip olması bekleniyor.

Tam Boyutta Gör Tasarım açısından bakıldığında Galaxy Z Fold 7’nin genel hatları Z Fold 6’ya oldukça benzer. Ancak sızdırılan teknik özelliklere göre cihazın katlanmamış halde 158,4 x 143,1 x 3,9 mm ölçülerinde olması bekleniyor. Katlanmış haldeyse kalınlık 8,9 mm olacak. Bu da onu pazardaki en ince katlanabilir telefonlardan biri haline getiriyor. Özellikle Oppo Find N5 gibi rakipleriyle kıyaslandığında, Z Fold 7’nin inceliği kullanıcı deneyimi açısından önemli bir avantaj sunabilir.

Son olarak donanım tarafında ise Galaxy Z Fold 7’nin Snapdragon 8 Elite yonga setini kullanması bekleniyor. Bu çipin 12 GB RAM ve 4.400 mAh kapasiteli batarya ile desteklenmesi planlanıyor. Ayrıca iç ekran çerçevelerinin 1,9 mm’den 1 mm’ye düşürülmesi sayesinde ekran-gövde oranının artırılması hedefleniyor.

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Galaxy Z Fold 7'nin 200 MP kamerası canlı görüntüsüyle doğrulandı

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