Galaxy Z Fold 7'nin 200 MP kamerası gerçek görüntüsüyle doğrulandı

Sızdırılan fotoğraf, Samsung’un yeni amiral gemisine dair önemli ipuçları sunuyor
Sızdırılan görüntüye göre selefine kıyasla dikey olarak konumlandırılmış üçlü kamera dizilimi korunurken, kamera adasının genişlemesi ve flaş konumunun aşağıya kaydırılması, cihazda daha büyük bir sensörün yer aldığını düşündürüyor. Bu detay, daha önce gündeme gelen 200 MP çözünürlüğündeki ana kamera iddiasını destekliyor. Galaxy Z Fold 6 modelinde kullanılan 50 MP ISOCELL GN3 sensörle kıyaslandığında yeni sensörün daha büyük bir yüzey alanına sahip olması bekleniyor.
Son olarak donanım tarafında ise Galaxy Z Fold 7’nin Snapdragon 8 Elite yonga setini kullanması bekleniyor. Bu çipin 12 GB RAM ve 4.400 mAh kapasiteli batarya ile desteklenmesi planlanıyor. Ayrıca iç ekran çerçevelerinin 1,9 mm’den 1 mm’ye düşürülmesi sayesinde ekran-gövde oranının artırılması hedefleniyor.
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