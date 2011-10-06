Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung CEO: Steve Jobs, sonsuza kadar hatırlanacak

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
30,6b
1
50
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Steve Jobs'un vefatının ardından dünyanın önde gelen isimlerinden açıklamalar gelmeye devam ediyor.2011 yılında en büyük müşterisi olan Apple ile 4 kıtada hukuk savaşı veren Samsung'un başkanı ve icra kurulu başkanı olan Choi Gee-sung da yaptığı açıklama ile Steve Jobs'un hayata gözlerini kapamasından büyük üzüntü duyduklarını dile getirdi.

Steve Jobs'un devrim niteliğinde sayısız cihaz ile bilgi teknoloji endüstrisinde değişiklik yaptığını ve büyük bir girişimci olduğunun altını çizen Choi, sözlerini "Onun yenilikçi ruhu ve dikkate değer yetenekleri, dünyanın her tarafındaki insanlar tarafından sonsuza kadar hatırlanacak." diyerek sürdürdü.

Google'ın kurucularından olan Larry Page ise, Steve Jobs'un vefatıyla ilgili şunları söyledi;

"Çok çok üzgünüm. İnanılmaz başarıları ve mükemmel ihtişamıyla o büyük bir adamdı. Sizin söylemeden önce düşünmeniz gereken şeyler hakkında birkaç kelime söyleyebilen biriydi. Herşeyden önce onun kullanıcı deneyimine odaklanması benim için ilham kaynağı olmuştur. Steve, ben Google'ın icra kurulu başkanı olduğumda bana ulaşacak ve iyi olmamasına rağmen bana tavsiye vermek ve bildiklerini paylaşmak için vakit harcayacak kadar nazik birisiydi. Benim ve Google'ın düşünceleri, ailesi ve tüm Apple ailesiyle birliktedir."


<a href="http://economictimes.indiatimes.com/news/international-business/samsung-pays-tribute-to-steve-jobs/articleshow/10252419.cms">The Economic Times</a> Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Olgi 8 yıl en beğenilen
Muse00

sag taraf full steve oldu, steve bedava afrıkaya ı phone dagıtıyorduda bız mı bılmıyoruz, bır eınstaın bır newton u bu kadar hatırlanıor mu ?

Burda çok haklısın geçmişte newton,einstein,röntgen(ki bu adam sefalet içinde öldü) gibi biliminsanları tek kuruş para almadan insanlık adına çalıştılar bugünkü teknolojiye onların katkısı inanılmaz evet steve jobs'ta önemli bir insan yaptıkları insanlık için küçük dünya için büyüktü ve fakat teknolojisini çok pahalıya satıyor çalıştırdığı işçiler kansere yenik düşüyor. yine de unutulmayacak kişiler arasında yer almayı başarabildi.
Muse00sag taraf full steve oldu, steve bedava afrıkaya ı phone dagıtıyorduda bız mı bılmıyoruz, bır eınstaın bır newton u bu kadar hatı...
Devamını Gör
3 Yanıt Yanıtla +18
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
***CoNDoR*** 8 yıl
astebe

Muse00

sag taraf full steve oldu, steve bedava afrıkaya ı phone dagıtıyorduda bız mı bılmıyoruz, bır eınstaın bır newton u bu kadar hatırlanıor mu ?

Burda çok haklısın geçmişte newton,einstein,röntgen(ki bu adam sefalet içinde öldü) gibi biliminsanları tek kuruş para almadan insanlık adına çalıştılar bugünkü teknolojiye onların katkısı inanılmaz evet steve jobs'ta önemli bir insan yaptıkları insanlık için küçük dünya için büyüktü ve fakat teknolojisini çok pahalıya satıyor çalıştırdığı işçiler kansere yenik düşüyor. yine de unutulmayacak kişiler arasında yer almayı başarabildi.

Çok yanlış düşünüyorsunuz. Bikere ürünleri pahalıya satabilir çünkü ürünleri rakiplerinden kalite anlamında daha üstündu ve inanılmaz müşteri memnuniyeti sağlıyorlardı. Ferrari pahalı araba satıyor o yüzden kotu kaka diyebilir miyiz? Hayır. Ayrıca işçilerin kanserden ölmesi veya intiharlariyla apple'in hic bir alakası yoktur. Tamamen Foxconn'un sorunları bunlar. Onun dısında Einstein, Newton vb elbet asla unutulmayacak bilim adamları. Zaten unutulmadılar da :) ama günümüzün mucidi olarak Steve Jobs'ta unutulmayacaktir. Yaptıkları seyleri okumadıysanız okumanızı tavsiye ederim :) mucitlik yalnızca formül bularak degil her türlü olabilir.

Einstein ve digerleri birer fizik dehası idi. Jobs ise gündelik hayatımıza tamamen giren teknolojinin mucitleri arasında yerini cok onceden kazanmıştı aslında. Herkes kendi alanında degerlendirilmeli.

Her neyse, RIP Steve Jobs
astebeMuse00sag taraf full steve oldu, steve bedava afrıkaya ı phone dagıtıyorduda bız mı bılmıy...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CozgurY 8 yıl
ne var biliyomusunuz insanlar hep bu forumda apple ve steve jobs konusunda androidi ve samsungu savunmak için aleyhinde atıp tuttular acaba farkındamıdırlarki samsungun ve google nin başı olan adamlar bile bugün onun hakkında ne kadar muhteşem şeyler söylemişler ve onu yüceltmişler. Steve Jobs'un değerini bi buradaki bir takım forum üyeleri öğrenemedi. Bugün gerçekten steve Jobs'ın ölümüne çok üzüldüm ve hala daha üzüntülüyüm. O GERÇEKTEN ÇOK BÜYÜK BİR İNSANDI ARTIK BUNU HERKES KABUL ETSİN.
ne var biliyomusunuz insanlar hep bu forumda apple ve steve jobs konusunda androidi ve samsungu savunmak için aleyhinde atıp tuttular acaba farkındamıdırlarki s...
Devamını Gör
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
LaikDemokratGencim 8 yıl
samsung da olmasa kazıkcı apple a mecbur kalacaktık.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fx_57,5 8 yıl
urun kalıtelı olabılır bunu sadece apple urunlerı ıcın demıyorum ama bır telefon 2bıntl uzerı fıyatı hıcbırzaman hak edemez buna hak edıyor dememız asgarı ucretle calısan bırısı ıcın hakarettir
o bır telefonun fıyatına aylarca evını gecındıren ınsanlara haksızlık degılmı
ha gunumuz sartları glaoballesmek bunun getırısı olabılır fakat durum olanı meşru kılmaz
şartlar ne olursa olsun hak alınterı nın degerı değişme
umarım bu sefer dogru yazmısımdır kafam hafiften iyi :))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xxxx1 8 yıl
rahmetlinin özellikle mobil sektöre kavanoz gibi şekil verdiğii kaçınılmaz bir gerçektir...ve diğerlerini tembellikten itip bir şeyler koymaya geliştirmeye sevk ettiği... o olmasaydı hala kara lastikten tuş takımıyla iki satırlık sarı ekranlarla ya yılan oynanmaya devam ediliyordu yada telefonun sms lerde harflerden çiçek resmi yapmaya devam ediliyor oluyordu...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
blog.onlinetercumanlik.com/... 10 video ile steve jobs
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cgdincer 8 yıl
iphone 4s in lansmanını görebildi, son enerjisini buna saklamış olmalı. serinin steave jobs elinin değdiği son telefon olması üzücü. rahat uyusun büyük bir zekaydı...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
revelax 8 yıl
bugün CNNTÜRKTE 6 yıl önce bir üniversitenin mezuniyet törenindeki konuşmasını izlemenizi öneriyoıum ölüm le hayat arasındaki o ince cizgiyi çok güzel anlatmış. ''ölüm şuana kadarki en iyi icat''
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-F8946C419 8 yıl cgdincer
cgdincer

iphone 4s in lansmanını görebildi, son enerjisini buna saklamış olmalı. serinin steave jobs elinin değdiği son telefon olması üzücü. rahat uyusun büyük bir zekaydı...

Lansmandan önce öldüğü ve saklandığı haberleri dolanıyordu ne kadar doğru bilmiyorum ama.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
carman1tr 8 yıl
Kim ne derse desin, insanlık yararına yapılan seylere ve bunları yapanlara saygı duyulmalı. Steve jobs bir dehadir.
Toprağı bol olsun.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Chuckly 8 yıl
Apple var olduğu sürece,Steve Jobs'da var olacak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AlicanNalbat 8 yıl
Volkanbaba
Bende bişeyler söylesem haber yaparmısınız?

Sen kimsinki :) ???
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
arabaci_58 8 yıl
hayatımda hiç apple ürünü almadım, alanlara karşı çıktım, iphone yerine android aldım; onu savundum ama Steve Jobs gerçekten bir dehaydı, sabah uyandığımda yatağımda haberleri okumak için android cihazımdan siteye girdim ve manşette steve jobs'un vefat ettiği yazıyordu gerçekten sanki çok yakın birini kaybetmiş gibi hissettim sanki ölen yakın bir dosttu
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Blutarch Mann 8 yıl
Yemin ediyorum babam bile üzüldü... adam genç yaşta gitmiş diye....
hakkaten yazik oldu allah rahmet eylesin :(
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
esenkaya20 8 yıl
tahsiratı affola ama arkasından bizde mi ölelim dh! bunu mu istiyorsunuz yani?
kabak tadı verdi ama
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
30556 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
iOS / OS X / tvOS / watchOS, steve jobs ve
3 etiket daha Apple samsung google
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Pentax'ın yeni nesil fotoğraf makinelerini konuştuk 8 yıl Logitech'in yeni ürünlerine yakından bakış! 8 yıl Steve Jobs anlatıyor: "Ölüm hayatın en güzel icatlarından birisidir" 8 yıl Logitech ile tablet odaklı yeni ürünleri hakkında konuştuk! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Merakla beklenen Xiaomi Mi Band 4'ün
DonanımHaber
Uber için Türkiye’de yolun sonu!
DonanımHaber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim