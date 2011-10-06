Samsung CEO: Steve Jobs, sonsuza kadar hatırlanacak

Steve Jobs'un vefatının ardından dünyanın önde gelen isimlerinden açıklamalar gelmeye devam ediyor.2011 yılında en büyük müşterisi olan Apple ile 4 kıtada hukuk savaşı veren Samsung'un başkanı ve icra kurulu başkanı olan Choi Gee-sung da yaptığı açıklama ile Steve Jobs'un hayata gözlerini kapamasından büyük üzüntü duyduklarını dile getirdi.
Steve Jobs'un devrim niteliğinde sayısız cihaz ile bilgi teknoloji endüstrisinde değişiklik yaptığını ve büyük bir girişimci olduğunun altını çizen Choi, sözlerini "Onun yenilikçi ruhu ve dikkate değer yetenekleri, dünyanın her tarafındaki insanlar tarafından sonsuza kadar hatırlanacak." diyerek sürdürdü.
Google'ın kurucularından olan Larry Page ise, Steve Jobs'un vefatıyla ilgili şunları söyledi;
"Çok çok üzgünüm. İnanılmaz başarıları ve mükemmel ihtişamıyla o büyük bir adamdı. Sizin söylemeden önce düşünmeniz gereken şeyler hakkında birkaç kelime söyleyebilen biriydi. Herşeyden önce onun kullanıcı deneyimine odaklanması benim için ilham kaynağı olmuştur. Steve, ben Google'ın icra kurulu başkanı olduğumda bana ulaşacak ve iyi olmamasına rağmen bana tavsiye vermek ve bildiklerini paylaşmak için vakit harcayacak kadar nazik birisiydi. Benim ve Google'ın düşünceleri, ailesi ve tüm Apple ailesiyle birliktedir."
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Burda çok haklısın geçmişte newton,einstein,röntgen(ki bu adam sefalet içinde öldü) gibi biliminsanları tek kuruş para almadan insanlık adına çalıştılar bugünkü teknolojiye onların katkısı inanılmaz evet steve jobs'ta önemli bir insan yaptıkları insanlık için küçük dünya için büyüktü ve fakat teknolojisini çok pahalıya satıyor çalıştırdığı işçiler kansere yenik düşüyor. yine de unutulmayacak kişiler arasında yer almayı başarabildi.
Çok yanlış düşünüyorsunuz. Bikere ürünleri pahalıya satabilir çünkü ürünleri rakiplerinden kalite anlamında daha üstündu ve inanılmaz müşteri memnuniyeti sağlıyorlardı. Ferrari pahalı araba satıyor o yüzden kotu kaka diyebilir miyiz? Hayır. Ayrıca işçilerin kanserden ölmesi veya intiharlariyla apple'in hic bir alakası yoktur. Tamamen Foxconn'un sorunları bunlar. Onun dısında Einstein, Newton vb elbet asla unutulmayacak bilim adamları. Zaten unutulmadılar da :) ama günümüzün mucidi olarak Steve Jobs'ta unutulmayacaktir. Yaptıkları seyleri okumadıysanız okumanızı tavsiye ederim :) mucitlik yalnızca formül bularak degil her türlü olabilir.
Einstein ve digerleri birer fizik dehası idi. Jobs ise gündelik hayatımıza tamamen giren teknolojinin mucitleri arasında yerini cok onceden kazanmıştı aslında. Herkes kendi alanında degerlendirilmeli.
Her neyse, RIP Steve Jobs