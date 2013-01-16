Samsung, Chromebox 3 serisine Core i5 işlemcili yeni bir üye ekledi





Google'ın dizüstü modelleri ağırlıklı olarak taşınabilir ve masaüstü cihazlar için geliştirdiği Chrome işletim sistemi, sessiz sedasız ürün gamını genişletmeye devam ediyor. Son olarak Samsung, Chromebox 3 serisine yeni bir üye ekledi.





Chromebox XE300M22-A02US adındaki ürün için herhangi bir lansman yapılmadı ancak çevrimiçi perakende sitelerinde model boy göstermeye başladı.





Chromebox XE300M22-A02US, serinin bir önceki üyesi 1.9GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Celeron B840 işlemcili modelin yerini alıyor. Yeni üyede Sandy Bridge tabanlı 2.5GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Core i5 2450M işlemci yer alıyor. 4GB RAM ve 16GB kapasiteli SSD, Bluetooth, WiFi, Intel HD 3000 grafik birimi, Ethernet, 6 adet USB girişi şeklinde diğer özellikleri bulunuyor.





Büyük çevrimiçi perakendecilerde 405$-425$ arasında fiyatı değişen modelin Pentium işlemcili selefi ise 329$ fiyat etiketine sahip.

http://www.androidauthority.com/samsung-chromebox-series-3-core-i5-release-price-147916/