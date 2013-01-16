Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung, Chromebox 3 serisine Core i5 işlemcili yeni bir üye ekledi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
544
1
7
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Google'ın dizüstü modelleri ağırlıklı olarak taşınabilir ve masaüstü cihazlar için geliştirdiği Chrome işletim sistemi, sessiz sedasız ürün gamını genişletmeye devam ediyor. Son olarak Samsung, Chromebox 3 serisine yeni bir üye ekledi.

Chromebox XE300M22-A02US adındaki ürün için herhangi bir lansman yapılmadı ancak çevrimiçi perakende sitelerinde model boy göstermeye başladı.

Chromebox XE300M22-A02US, serinin bir önceki üyesi 1.9GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Celeron B840 işlemcili modelin yerini alıyor. Yeni üyede Sandy Bridge tabanlı 2.5GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Core i5 2450M işlemci yer alıyor. 4GB RAM ve 16GB kapasiteli SSD, Bluetooth, WiFi, Intel HD 3000 grafik birimi, Ethernet, 6 adet USB girişi şeklinde diğer özellikleri bulunuyor.

Büyük çevrimiçi perakendecilerde 405$-425$ arasında fiyatı değişen modelin Pentium işlemcili selefi ise 329$ fiyat etiketine sahip. 

http://www.androidauthority.com/samsung-chromebox-series-3-core-i5-release-price-147916/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
teknoforum-bs 6 yıl
senatorlines
Gavatlar bunda da Mac Miniyi taklit etmişler!

:D:D:D:D GAVATLAR KOPTUM
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
senatorlines 6 yıl
Gavatlar bunda da Mac Mini'yi taklit etmişler!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
janparey 6 yıl
artcraft35
Mr WorldwideÇok güzel Samsung i5de ekledin fakat gereksiz içine birde UBUNTU ve ya Wİndows seçeneği olsa daha iyi olurdu
16 gb hafızası olduğuna göre en iyi ubuntu kurulur

chromeos olan cihazlar boot kilidi ile geliyor.biraz zaman ve emek isteyebilir kurmak fakat muhtemelen birileri yapacaktır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
artcraft35 6 yıl
Mr Worldwide
Çok güzel Samsung i5de ekledin fakat gereksiz içine birde UBUNTU ve ya Wİndows seçeneği olsa daha iyi olurdu

16 gb hafızası olduğuna göre en iyi ubuntu kurulur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Recharged 6 yıl
İşletim sistemi sebebinden bu parayı hakettiğni düşünmüyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Crowlee 6 yıl
Eğer Win7 yada Win8 yüklenebilirse özellikle işyerleri için çok kullanışlı olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr Worldwide 6 yıl
Çok güzel Samsung i5'de ekledin fakat gereksiz içine birde UBUNTU ve ya Wİndows seçeneği olsa daha iyi olurdu
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Viewsonic ile profesyonel görüntüleme ve akıllı ekranlar üzerine söyleşi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim